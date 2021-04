Rügen

Erst wenn der Impfstoff zum Wochenbeginn tatsächlich in der Praxis von Dr. Ines Radzewitz in Sellin angekommen ist, setzen sich die Praxismitarbeiter mit ihren Patienten telefonisch zur Terminvereinbarung in Verbindung.

30 Dosen verimpfte sie in der ersten Woche. In dieser Woche stand mehr zur Verfügung, aber: „Während es letzte Woche nur Biontech gab, gab es nun mehr Astrazeneca. Dem stehen die Leute aber ablehnend gegenüber, das ist unser Problem“, fasst es die Hausärztin zusammen. Die negativen Schlagzeilen um den Impfstoff Astrazeneca haben die Leute verunsichert. „Dabei ist es ein Impfstoff, der uns vor einer tödlichen Krankheit schützt. Auch in unserer Praxis sind alle mit Astrazeneca geimpft.“ Ines Radzewitz würde daher für eine Aufhebung der Altersbeschränkung der Impfempfänger plädieren.

Wahl des Impfstoffes ist Wohlstandsproblem

„Und wir müssen jetzt aufklären. Ich finde es unsolidarisch, dass junge Leute in den letzten 13 Monaten alles mitgemacht haben – obwohl sie ja nicht als so gefährdet galten – aus Rücksicht auf die ältere Bevölkerung. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich auch die Älteren mal solidarisch zeigen. So kommen wir mit der Impfstrategie nicht voran, sonst kommt auch noch die vierte Welle“, verschafft sich Radzewitz Luft, dass die Bürger mit der Auswahl des Impfstoffes hier ein Wohlstandsproblem pflegen.

Trotzdem ist das Arbeitspensum seit dem Impfstart in den Hausarztpraxen enorm. „In der regulären Sprechstunde ist das nicht zu realisieren. Das geht nur an einem freien Nachmittag“, sagt die Allgemeinmedizinerin. Denn es ist mehr als nur der Piks in den Oberarm. Die Impfdosen müssen zunächst verdünnt, aufgeteilt und aufgezogen werden und auch die Bürokratie fordert Zeit. Der Mittwochnachmittag wurde nun zur Impfsprechstunde. 30 bis 40 Patienten können dann ihr Serum erhalten.

Keine Durchmischung von kranken und gesunden Patienten im Wartezimmer

„Viele wollen geimpft werden, aber keiner will Astrazeneca“, spürt auch Susanne Reken in ihrer Altenkirchener Hausarztpraxis. Wenn Biontech und Astrazeneca etwa zu gleichen Teilen auf die Lieferung entfallen, müsse man den „Astra schon gut verkaufen“. Nach der Bestellung am Donnerstag weiß sie, mit wie vielen Dosen welchen Impfstoffes sie für die folgende Woche rechnen darf. Das Praxisteam hat sich eine Impfreihenfolge erarbeitet. Eingetaktet nach Alters- und Risikogruppe werden die Patienten dann telefonisch über die Möglichkeit einer Impfung informiert.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch auf Wittow wurden dafür extra Impfsprechstunden eingerichtet. „Die Patienten müssen dann ja auch noch 15 Minuten zur Nachbeobachtung bleiben. Da können wir hier die ansonsten gesunden Patienten nicht mit den tatsächlich Kranken im Wartezimmer mischen“, so Reken. Auch für Hausbesuche bei den impfbereiten chronisch kranken und pflegebedürftigen Patienten muss nun zusätzliche Zeit eingeplant werden.

„Wir tun unser Bestes, stehen seit Ewigkeiten in den Startlöchern und würden uns auch über mehr Lieferungen freuen, denn die Nachfrage ist groß. Die Verunsicherung zu Astrazeneca aber auch“, bedauert Susanne Reken.

Sonntagsdienst für schnelle Durchimpfung

Diesen Eindruck bestätigt auch Dr. Marcus Groner. „Diesen Effekt hat nicht zuletzt die Politik mit ihrem Hin und Her erzielt“, sagt der Göhrener Mediziner. Er baut auf die Vorbildfunktion. „Wir sind in der Praxis auch alle mit Astrazeneca geimpft und sehen gut aus. So können wir auch die Leute überzeugen, dass es gut ist.“ Außerdem hofft er auf die guten Erfahrungen seiner mit Astrazeneca geimpften Patienten – bei denen sich bisher wenig Nebenwirkungen gezeigt haben – als Multiplikator. Wenn das persönliche Umfeld der Patienten hier sieht, dass die Impfung gut vertragen wurde, sinkt auch die Hemmschwelle weiter.

Derzeit ließe sich Astrazeneca auch problemlos nachbestellen, so dass das Praxisteam die Anzahl der Impfungen verdoppeln könnte. Um dem Ansturm gerecht zu werden, hat der Arzt den vergangenen Sonntag zur Impfsprechstunde gemacht und wurde dabei sogar von der Familie unterstützt. Sollte dann ein Patient mal plötzlich absagen, hat der Hausarzt auf seiner Liste auch stets Reservepatienten, die schnell in die Lücke springen können. Kein Impfstoff soll bei ihm entsorgt werden. „Wir müssen nun mal sehen, dass wir zügig Land gewinnen. In sechs bis acht Wochen können wir dann sehen, dass die Übertragungsketten durch möglichst viele Geimpfte unterbrochen werden“, so Groner.

Biontech nur bei gleicher Abnahme von Astrazeneca

Die Schlagzeilen um Astrazeneca müssen die Hausärzte nun ausbaden, wie Peter Henninger deutlich macht. „Wenn wir Biontech bestellen, müssen wir mindestens die gleiche Menge an Astrazeneca ordern. Indem die Regierung uns zu diesem Kuppelgeschäft nötigt, hat sie ihren Leistungstiefpunkt in der Corona-Politik erreicht“, sagt der Allgemeinmediziner aus Poseritz. „Erst sollte der Stoff aufgrund der geringen Datenlage nicht an über 65-Jährige verteilt werden, dann wurde er für alle freigegeben, nach den Sinusvenenthrombosen nun nur an über 60-Jährige. Außerdem sagt jetzt die Stiko, dass die mit Astranzeneca als Erstimpfung nun als Zweitimpfung Biontech oder Moderna bekommen sollen. Damit gibt es aber überhaupt noch keine Erfahrungen“, kritisiert der Mediziner das Auf und Ab der Impfpolitik.

Arzt kritisiert Ungleichbehandlung

Hinzu kommt für ihn nun noch die Ungleichbehandlung von Impfzentren und den impfenden Hausärzten. „Damit das Impfzentrum sich nicht mehr mit Astrazeneca rumschlagen muss, wurde dies der Kassenärztlichen Vereinigung übergeben. Ich bekomme nur ein Viertel der bestellten Menge Biontech und das auch nur, wenn ich mindestens genauso viel Astrazeneca abnehme, während interessanterweise in Greifswald nun ein freies Impfen möglich ist, bei dem nur Biontech angeboten wird. Woher kommt hier der Impfstoff? Wir sollen jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen, während sich die Impfzentren da raushalten. Damit löffeln wir die Suppe aus, die die Politik uns eingebrockt hat, indem sie den Stoff so lange schlecht geredet hat.“

Über 200 Impfdosen verabreicht

„Uns werden nicht nur Steine, sondern Findlinge in den Weg geworfen“, sagt Henninger. In den ersten beiden Wochen hat er nun bereits über 200 Impfdosen verabreicht. „Dies entspricht 20 Prozent der Einwohnerzahl von Poseritz. Würden alle der etwa 40 000 Arztpraxen dies schaffen, hätten wir in zehn Wochen 40 Millionen Erstimpfungen verabreicht. Es ist traurig, dass die Politik den Ärzten nicht viel früher das Impfen zugetraut hat. Man hätte auch Astrazeneca gleich in die Praxen geben sollen, da das Vertrauen hier größer ist. Stattdessen hat die Politik nichts getan, um den schlechten Ruf des Impfstoffes aufzuwerten“, sagt Peter Henninger.

Von Wenke Büssow-Krämer