Bergen

Patricia Borchert versucht dort aufzufangen, wo andere verzweifeln. Ab sofort bietet die Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen mit dem Jobclub jungen Leuten bis 26 Jahren wieder Unterstützung bei der Orientierung auf dem Arbeitsmarkt oder bei Ratlosigkeit angesichts von Anträgen an die Arbeitsagentur.

Die ersten Schritte ins Berufsleben sind mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden. „Wir sind daher auch gern schon Ansprechpartner für Schüler ab der neunten Klasse, wenn zum Beispiel noch gar keine Idee vorhanden ist, in welche Richtung die Berufswahl gehen soll“, sagt Patricia Borchert von der Beratungsstelle.

Fit für Bewerbungen und Behörden

Doch die meisten Hürden tauchen oft nach der Ausbildung auf, wenn dann beispielsweise kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, plötzlich erstmals Arbeitslosengeld beantragt werden muss oder die Betroffenen über einen Berufswechsel nachdenken. Patricia Borchert unterstützt die jungen Leute dann nicht nur bei der Antragstellung, sondern bei Bedarf auch bei der Kommunikation mit den Behörden.

„Wir helfen aber auch beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen. Und stehen zu Hause die technischen Mittel nicht zur Verfügung, digitalisiere ich auch die Daten, scanne zum Beispiel die Fotos oder Zeugnisse ein, damit sie dann für die Bewerbungen immer abrufbar sind“, erklärt die Jobclub-Beraterin.

Hilfe für unübersichtliche Antragsflut

Meist sind es nur kleinere Rückfragen zu Anträgen, bei denen Patricia Borchert schnell behilflich sein kann. „Manche sind aber schlicht überfordert. Sie haben einen Antrag vor sich und wissen nicht, was sie jetzt damit machen sollen.“ In den Fällen versucht sie den Klienten die Angst vor der Bürokratie zu nehmen und die Notwendigkeit zu erklären.

„Wir sind aber auch da, wenn jemand wirklich akute Unterstützungsleistung braucht. Wie zum Beispiel in dem Fall, in dem wir helfen konnten, dass der Betroffene nicht auch noch seine Wohnung verliert“, so Patricia Borchert. Dann wird auch sozialpädagogische Hilfe vermittelt und der Kontakt zur Schuldnerberatung oder auch ärztliche Hilfe organisiert. „Denn vielen ist nicht klar, wo sie Hilfe finden können.“ Und wenn es gewünscht wird, begleitet sie auch bei diesen Gängen, wenn die Angst zu groß ist.

Vertrauensvoll ins persönliche Gespräch

„Bei vielen Menschen, die eigentlich Hilfe benötigen, ist aber tatsächlich eine hohe Hemmschwelle vorhanden, diese zu suchen und anzunehmen, da man dabei ja auch ein Stück von sich preisgeben muss. Das hält viele ab“, befürchtet die Beraterin. „Doch was im Raum besprochen wird, bleibt auch hier im Raum.“ Denn egal ob es sich um die Hilfe bei der Bewerbung oder Problemen bei der Antragstellung handelt, finden alle Gespräche immer persönlich und individuell statt.

Auch schlechte Erfahrungen im Umgang mit Behörden lassen Betroffene oft kapitulieren. Scheuen die sich dann vor einer Antragstellung, wird der Problemberg nur noch höher. „Aber je früher man sich Unterstützung sichert, desto mehr kann man noch rausholen in der Situation, desto größer sind die Chancen“, weiß Patricia Borchert.

Beratung ohne Vermittlung der Arbeitsagentur

Gemeinsam mit dem Jobcenter der Arbeitsagentur, aber auch Schulen und anderen Bildungsträgern wollen die Verantwortlichen prüfen, wo es besonderen Unterstützungsbedarf gibt. „Wichtig ist aber, dass bei uns jeder Hilfe findet, freiwillig und kostenlos“, so Patricia Borchert. Wer sich von ihr beraten lassen möchte, benötigt dafür auch keinerlei Zuweisung durch die Arbeitsagentur. Somit ist diese Hilfe auch denen zugänglich, die sich noch in Ausbildung oder Arbeit befinden. „Wir wollen vermitteln und sind Wegweiser.“

Informationen zum Jobclub Rügen finden sich auf www.jobclub-ruegen.de. Erreichbar ist Patricia Borchert über die 038 38 / 20 37 17 oder 0151 / 28 155 244 beziehungsweise jobclub-ruegen@bbr-prora.de.

Von Wenke Büssow-Krämer