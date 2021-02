Binz

Sie gehören zum Tourismus auf der Insel einfach dazu wie Strandpromenaden und Fischbrötchen: Die kleinen Bimmelbahnen, mit denen Urlauber zu Ausflugszielen wie beispielsweise dem Kap Arkona oder dem Jagdschloss Granitz gebracht werden. Doch die Betreiber der Kleinwegebahnen, wie die überwiegend elektrisch oder mit einem Gas-Diesel-Hybrid angetriebenen Fahrzeuge korrekt heißen, bangen um ihre Existenz auf der Insel. Nicht nur, dass die Wegebahnen durch die Corona-Regelungen seit November ihren Verkehr einstellen mussten. Man sieht sich durch den erweiterten Linienbetrieb der VVR zunehmend in Gefahr.

Linienkonzession für die Kleinbahnen?

„Die VVR will uns rausdrängen“, vermutet Roger Pieniak, Geschäftsführer der Jagdschlossexpress und Ausflugsfahrten GmbH, die unter anderem die Strecke zum Jagdschloss Granitz bedient. Er kritisiert vor allem die unfairen Wettbewerbsbedingungen, denn die Kleinbahnen gelten nur als touristischer Gelegenheitsverkehr und nicht als Teil der verkehrstechnischen Infrastruktur des Landes. „Die VVR muss lediglich 7 Prozent Mehrwertsteuer abführen, wir 19 Prozent“, so Pieniak „Eine Aufnahme in den regulären Linienverkehr wäre nötig. Dann könnten wir von einem Bestandsschutz profitieren und hätten mehr Sicherheit.“ Die Anträge auf eine Linienkonzession hat das Land allerdings wiederholt abgelehnt. Argumentiert werde unter anderem mit der Nichtzulässigkeit des Transports von Passagieren in Anhängern. „Man hat uns ausgelacht“, erinnert sich Pieniak bitter. „Dabei sind Kleinwegebahnen im Linienverkehr in den meisten anderen Bundesländern schon längst üblich.“ Nun haben sich die 40 Wegebahnbetreiber im Land zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen, um ihren Argumenten mehr Kraft zu vermitteln.

Was zahlt der Kunde? Für den Gast ist das Angebot der VVR finanziell günstiger. Eine Fahrt vom Parkplatz Süllitz zum Jagschloss Granitz mit dem Jagdschlossexpress kostet fünf Euro. Eine Fahrt mit dem VVR mit der Pendelbuslinie beginnt ab 1,70 Euro, so viel muss man auch in Putgarten für das VVR-Ticket zum Kap zahlen, 3 Euro sind es mit der Kap-Arkona-Bahn. Preisargumente will Roger Pieniak so aber nicht gelten lassen. „Das kann man aufgrund der unterschiedlichen Steuerabgaben, der Subventionen und Kosten, für die wir aufkommen, nicht miteinander vergleichen“, so Piniak. Nicht zuletzt sei das Fahrterlebnis mit einer Kleinwegebahn ein ganz anderes als in einem normalen Bus. Behindertengerecht seien die Wagen übrigens auch. Für viele Gäste der Ostseebäder stellt sich die Frage nach dem Preis aber sowieso nicht. Hier sind viele VVR- und Kleinbahnangebote für Touristen mit Übernachtungskurkarte ohnehin reduziert oder kostenfrei, zum Beispiel in Baabe, Sellin und Binz.

Wer bekommt wie viel Zuschuss?

Auch die ungleichen finanziellen Ausstattungen sind den privaten Unternehmern ein Dorn im Auge. „Wir zahlen vertraglich vereinbart jedes Jahr eine fünfstellige Summe an die Gemeinde“, erläutert Lars Rödel, Inhaber der Kap-Arkona-Bahn „Unter anderem für Straßenunterhalt, Winterdienst und Werbung.“ Die VVR, so das Argument der Kleinbahnbetreiber, würde das nicht leisten. Das Gegenteil sei der Fall: „Die VVR bekommt Millionenzuschüsse vom Landkreis. Diese finanzieren sich ja auch durch die Kreisumlage der Gemeinden.“ Man wünsche sich einen Wettbewerb auf Augenhöhe, sagt Rödel. „Eigentlich hatten wir am Kap auch überlegt, in neue E-Bahnen zu investieren, angesichts der ungewissen Zukunft müssen wir uns das aber gut überlegen.“

Projektentwickler Stefan Krüger mit einer E-Bahn des Jagdschloss-Express Quelle: Christian Rödel

VVR will auch lukrative touristische Strecken bedienen

Bei der VVR hat man eine andere Perspektive. Für ein Bestreben der Wegebahnen, Leistungen außerhalb des Gelegenheitsverkehrs anzubieten beziehungsweise einen Linienverkehr zu erbringen, sieht die VVR keinen Bedarf und keine rechtliche Grundlage. „Ein wesentlicher Teil der über drei Millionen Fahrgäste der VVR auf der Insel Rügen sind Touristen“, so VVR-Sprecher Michael Lang über die Motivation, auch touristische Strecken abzudecken. „Ziel ist es, den Kunden der VVR durchgehende und barrierefreie Reiseketten zu den Hot-Spots auf der Insel zu ermöglichen und somit eine umweltfreundliche Alternative zum Pkw anzubieten.“

Auf Rügen stehen aktuell vor allem zwei Routen im Fokus. Zum einen die seit 2018 bestehende VVR-Linie 14 von Sassnitz nach Putgarten, die seit Mai 2019 auch bis ans Kap Arkona führt. Zum anderen die Linie 28 „Pendelbus Binz – Jagdschloss Granitz“, die nach Informationen der VVR im Frühjahr mit einem Kleinbus starten soll. Auf beiden Strecken sind bisher Kleinbahnen im Einsatz, in beiden Fällen regt sich Widerstand.

Bürgermeisterin: Nicht erfreut über das VVR-Linienangebot zum Kap

„Wir sind nicht erfreut über die Busverbindung der VVR hoch ans Kap“, sagt Putgartens Bürgermeisterin Iris Möbius (CDU) ganz offen. Die Gemeinde hat gegen die Vergabe der Konzessionen an die VVR Widerspruch beziehungsweise Klage eingereicht. Ein Ergebnis steht noch aus. „Grund ist für uns aber nicht das wirtschaftliche Auskommen der Kap-Arkona-Bahn, sondern die Frage der Verkehrssicherheit. So ein Bus sprengt die Dimensionen unserer Straßen. Es lässt sich gar nicht verhindern, dass sich auch Busse der VVR im Ort begegnen, dann wird es richtig eng für Fußgänger.“ Der Ortskern sei zum Bummeln gedacht, die Bürgersteige abgesenkt. „Wir setzen auf Fußgänger, Radfahrer, Pferdekutschen – und die Kleinwegebahn“, so Möbius. Ihre Idee im Rahmen des vom Landkreis angeregten Mobilitätsdialogs: „Die VVR bringt ihre Fahrgäste zum Parkplatz in Putgarten, dort steigen sie kostenfrei in die Kleinwegebahn um“, so Möbius. „Die Fahrtkosten übernimmt die Gemeinde.“

Mit großen finanziellen Ausgaben rechne sie für diese Möglichkeit nicht. „Wir sehen doch, dass diese Busse kaum besetzt sind“, sagt sie. „Sicherlich ist es richtig, jedem die Möglichkeit zu geben, ans Kap zu kommen, auch ohne Auto. Aber ganz ehrlich: Wer fährt denn mit dem öffentlichen Personennahverkehr von Binz ans Kap Arkona, wenn er dabei in Sassnitz oder Sagard umsteigen muss und stundenlang unterwegs ist? Die meisten Gäste kommen nach wie vor mit dem Auto zum Parkplatz und steigen dort in die Kap-Arkona-Bahn oder gehen zu Fuß.“

VVR: Strecke zum Kap wird gut angenommen

Bei der VVR habe man andere Erfahrungen gemacht, so Sprecher Michael Lang. Die Linie 14 zum Kap werde sehr gut angenommen. „Die Entwicklung der Fahrgastzahlen 2019 im Vergleich zu 2017 zeigt einen deutlichen Zuwachs von 24 Prozent. Damit konnte zugleich ein erfolgreicher Beitrag zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs geleistet werden.“ Wie viel Geld in die Einzellinie fließe, ließe sich schwer sagen. „Das Linienverkehrsangebot der VVR beruht auf dem Prinzip eines Linienbündels, das heißt, es wird eine gesamtwirtschaftliche Bewertung ertragsstarker und ertragsschwacher Linien vorgenommen.“ Kostendeckend könne übrigens nur auf wenigen Linien gewirtschaftet werden, eine Vielzahl der angebotenen VVR-Linien sei im Rahmen der Daseinsvorsorge zum Beispiel für den Schülerverkehr zu realisieren. Touristische Strecken gelten als lukrativ, um einen Ergebnissicherungsbeitrag im Linienbündel zu leisten.

Wann startet die Linie 28?

Auch in Binz ist die Situation umstritten. Hier hat die VVR zwar seit Jahren die gültige Konzession für die Strecke zum Jagdschloss Granitz vom Land und mittlerweile auch den Schlüsselchip für den Poller auf dem gemeindeeigenen Weg, Begeisterung herrscht aber nicht bei allen. Die notwendigen Voraussetzungen für eine Betriebsaufnahme seien gegeben, so die VVR. Roger Pieniak, der mit seiner Bahn bislang das Monopol auf die Strecke hatte, sieht das anders. „Schlüssel hin oder her“, bemerkt er. „Tatsache ist, dass für die VVR keine Genehmigung zum Befahren des Weges vorliegt. Es sieht auch nicht so aus, als ob die Gemeindevertretung das beschließen wird.“ Eine juristische Klärung durch das Verwaltungsgericht Greifswald sei anhängig. Die VVR geht hingegen von einem Start der Linie im Frühjahr aus.

