Rügens Kulturszene in Not:  Künstler machen mit Fotoaktion auf sich aufmerksam

Bergen

Im Bergener Kulturzentrum La Grange sieht es derzeit anders aus als sonst. Ein improvisiertes kleines Fotostudio mit Beleuchtung ist im Veranstaltungsbereich aufgebaut, hier finden in diesen Tagen Fotoaufnahmen von Rügener Kulturschaffenden im Rahmen der Aktion „Kulturgesichter MV – ohne uns ist’s still“ statt. Eine Aktion, mit der Menschen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten auf ihr oft schwieriges Schicksal während der Corona-Beschränkungen aufmerksam machen möchten.

Barkeeper, Schauspieler und Musiker –alle machen mit

„Klack“ macht der Apparat von Inselfotograf Robert Biernat. „Klackklack.“ Sein Fotomodell Sebastian Will schaut ernst in die Kamera. Er ist Mitbegründer der legendären Kultur- und Partylocation La Grange auf Rügen. Auch hier durchlebt man eine „Keine Partys, keine Veranstaltungen, keine Ausstellungen“, fasst Lisa Steude zusammen. Die Bildhauerin und Künstlerin ist ebenfalls im La Grange aktiv. „Das ist für alle Menschen, deren Leben eng mit Veranstaltungen verknüpft ist, sehr hart.“ Man habe viele Kulturschaffende mit einer Rundmail eingeladen mitzumachen, die berufliche Bandbreite sei größer als sich das manch einer vorstelle. „Barkeeper, Musiker, Veranstaltungstechniker“, beschreibt Steude. „Aber auch vom Pferdetheater Zirkow zum Beispiel sind Leute dabei.“ Bislang haben sich rund 20 Personen zum Shooting eingefunden – schön nacheinander mit Termin – weil viele aber unter der Woche keine Zeit haben, gibt es jetzt einen zweiten Foto-Termin am Sonnabend um 18 Uhr. Anmeldungen bitte an: info@la-grange.de

Anzeige

Kulturgesichter MV, Sebastian Will vom La Grange auf der Insel Rügen Quelle: Der Inselfotograf Robert Biernat

Portraitaufnahmen von Künstlern im Internet zu sehen

Die schwarzweiß-Portraits, unter anderem von Rügener Bekanntheiten wie Peter Reichelt oder DJ Ben Benson aber auch Kollegen und Kolleginnen aus dem ganzen Land kann man sich auf der Internetseite www.kulturgesichter-mv.de oder auf der Plattform Instagram ansehen. „Die Portraits sind nicht nur auf das Gesicht beschränkt“, beschreibt Lisa Steude. „Sie zeigen auch den Oberkörper, man kann also auch die Haltung erkennen. Das finde ich hinsichtlich der Körpersprache sehr spannend.“ Einige Fotomodelle schauen fast trotzig, andere traurig, wieder andere kämpferisch mit verschränkten Armen vor der Brust.

Kulturgesichter MV: Lisa Steude vom La Grange auf der Insel Rügen Quelle: Der Inselfotograf Robert Biernat

„Nichts machen ist keine Option“

„Die ganz große Hoffnung liegt auf dem Sommer“, weiß die 30-Jährige. „Alle machen irgendwie weiter, bereiten sich vor, wir haben auch einige digitale Angebote im Programm.“ Aber ist Kultur am Bildschirm vergleichbar mit dem Live-Erleben? „Nein, das ist nicht vergleichbar“, meint Lisa Steude. „Ein Bild vor mir zu sehen, ist etwas ganz anderes als sich durch eine Ausstellung zu klicken. Genau so ist es bei anderen Formaten.“ Die studierte Künstlerin, die derzeit ein Lehramtsrefendariat in Berlin absolviert, überlegt kurz. „Aber nichts machen ist einfach keine Option“, sagt sie „Wir brauchen alle einen Grund, morgens aufzustehen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kulturgesichter MV: Sascha Tonn, alias DJ Irie Jai von der Insel Rügen Quelle: Der Inselfotograf Robert Biernat

Vom DJ-Pult zum Forstbetrieb

Für viele Kulturschaffende hieß es auch, sich finanziell irgendwie über Wasser zu halten. „Ich habe Glück als Fotograf und nehme dann eben andere Aufträge an“, erzählt Axel Krüger. „Es ist trotzdem ein anderes Arbeiten.“ Die Kultur fehle aber nicht nur den Kulturschaffenden, sondern ja vor allem dem Publikum. „Ich denke schon, dass ohne Kultur ein großes Defizit bei den Menschen entsteht“, sagt er. „Kultur ist ja mehr als nur Unterhaltung und Belustigung.“ Beruflich umgeschwenkt ist hingegen DJ Irie Jai, mit bürgerlichem Namen Sascha Tonn. „Derzeit arbeite ich in einem Forstbetrieb“, sagt der 29-Jährige. „Ich bin gelernter Landwirt und mag die Natur, das ist völlig ok für mich. Ich habe zunächst versucht, Grundsicherung zu beantragen, dann aber festgestellt, dass das auf vereinfachtem Wege hier ofensichtlich nicht geht.“ Die Zeit der Lockdowns hat er für eine musikalische Weiterentwicklung genutzt, „Patatas fritas“ nennt sich sein neues Projekt, in dem der DJ den gewohnten Pfad der Musikrichtungen Reggae, Hiphop und Dub verlässt und sich verstärkt dem Genres Electro und House widmet.

Kulturgesichter MV: Axel Krüger, Fotograf von der Insel Rügen Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-RUG

Hoffnung ruhen auf dem Sommer 2021

An die „Partys“ im Sommer während der Zeit der ersten Lockerungen 2020 denkt er mit gemischten Gefühlen. „Das waren ja Sitzkonzerte“, beschreibt er. „Normalerweise lege ich auf, um die Leute zum Tanzen zu bringen. Es war seltsam, das Publikum fast ein bisschen zu Dämpfen. Sowohl für die Gäste als auch für mich.“ Seine Gedanken wandern aber immer häufiger bereits in Richtung Sommer 2021. „Der wird richtig gut“, ist er überzeugt. Die Planungen für das Strandfestival „Tag am Meer“ zum Beispiel würden erstmal weiterlaufen. „Wir müssen spontan entscheiden, was möglich ist.“ Sein Wunsch für den Sommer 2021: „Keine positiven Coronatests, dafür nur positive Begegnungen und Vibes“, sagt er. „Und, dass die Menschen etwas aus der Krise gelernt haben und mehr auf sozialen Zusammenhalt setzen.“

Von Anne Ziebarth