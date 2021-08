Insel Rügen

Am 26. September wird in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur der Bundestag, sondern auch ein neuer Landtag gewählt. Wir stellen Ihnen in loser Folge die Direktkandidaten vor, die in den Wahlkreisen 33 und 34 antreten und einen Sitz im Landtag ergattern wollen. Der Wahlkreis 33 umfasst die Stadt Sassnitz, Teile des Amtes Bergen auf Rügen, das Amt Nord-Rügen und das Amt West-Rügen. Der Wahlkreis 34 umfasst die Gemeinde Binz, die Stadt Putbus, Teile des Amtes Bergen auf Rügen und das Amt Mönchgut-Granitz.

Dazu haben wir den Kandidaten einen Fragebogen geschickt und sie um zwei Fotos gebeten. Heute: Dr. Sylva Rahm-Präger (SPD). Die 60-Jährige Agrar-Ingenieurin tritt im Wahlkreis 34 für die SPD an. Sie wohnt in Baabe und ist Geschäftsführerin einer Molkerei. Das Rügenthema, welches ihr besonders wichtig ist: „Ich wünsche mir, dass unsere jungen Menschen mit Freude in unserer Region bleiben, oder nach ihrer Ausbildung zum Handwerker, Gastronom, Landwirt, Schiffbauer oder Architekt gerne wieder zurückkommen.“

Sollte es eine Begrenzung der touristischen Betten auf der Insel geben?

Rügen ist geprägt von einem Spannungsfeld zwischen ländlichen Räumen (z.B. Ummanz), kleinen Städten (z.B. Putbus) und den touristischen Zentren (z.B. Mönchgut-Granitz). Für den Bereich Mönchgut-Granitz wäre im Interesse der Lebensqualität der Einheimischen dringend eine Begrenzung der touristischen Betten geboten. In anderen Regionen der Insel sollte eine nachhaltige touristische Entwicklung mit entsprechenden Betten weiterhin möglich sein.

Inklusion: Rügen war Modellregion. Ist der Weg richtig oder besser zurück zur Förderschule?

Gemeinsames Lernen von Anfang an ist grundsätzlich richtig. Ohne zusätzliches Personal mit sonderpädagogischen Kenntnissen kann Inklusion aber zur Benachteiligung leistungsstärkerer Schüler führen. Die Diagnoseförderklassen waren ein erfolgreicher und durchlässiger Weg zur Inklusion der Kleinsten. Gute bewährte Ansätze gilt es zu prüfen und wieder in Anwendung zu bringen. Für besonders auffällige Schüler muss es weiterhin eine Möglichkeit der Sonderbeschulung in der Region geben.

Wie stellen Sie sich die Landwirtschaft Rügens in 10 Jahren vor?

Die Landwirtschaft wird ökologischer. Technische Entwicklungen sorgen für die Umsetzung der F2F Leitziele 2030 (u. A. Verringerung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel um 50 %, Reduktion des Düngemitteleinsatzes um 20 %). Veränderte Verbrauchergewohnheiten, Klimaschutz und Tierwohl werden zu veränderten Fruchtfolgen mit einem höheren Anteil an Leguminosen oder Hafer (Proteinreiche Früchte) führen. Blühstreifen auch innerhalb großer Schläge werden für ausreichend Nutzinsekten sorgen.

Brauchen wir mehr Schutzgebiete für die Natur auf Rügen?

Rügen ist mit Naturschutzgebieten hervorragend ausgestattet. Es besteht keine Notwendigkeit weitere Schutzgebiete auszuweisen. Es besteht aber dringend die Notwendigkeit, mit unserer Insel insgesamt nachhaltiger umzugehen. Das bedeutet den Flächenverbrauch für Siedlung, Verkehr und Gewerbe auf ein notwendiges Minimum zu beschränken und die Außenbereiche konsequent zu schützen.

Was halten Sie von der Idee der „Stadt Rügen“, also einer Fusion der Ämter und amtsfreien Städte?

Eine Fusion von Ämtern und amtsfreien Städten für unsere so differente Insel ist im Interesse von Bürgernähe nicht sinnvoll. Eine Stärkung der Amtsbereiche oder lokale Zusammenschlüsse wie die Gemeinde Mönchgut sind zu begrüßen.

Was ist mit einem zentralen Museum auf der Insel? Ja oder Nein?

Ein Museum hat die Aufgabe durch wissenschaftliche Arbeit und Bestandspflege Geschichte und Kulturgut für künftige Generationen zu bewahren und dieses Wissen zu vermitteln. Die Insel hat 40 sehr verschiedene Museen, welche oftmals an historische Gebäude gebunden sind, die unmöglich an einem zentralen Ort zusammen zuführen wären. Daher ist ein Rügen Museum als zentraler Standort gedacht, nicht umzusetzen. Sinnvoll wäre aber eine wissenschaftlich erarbeitete inhaltliche Konzeption.

Parken an der Schaabe: Wie sieht Ihre Lösung des Problems aus?

Der 12 km lange Strand der Schaabe ist Erholungsraum für Einheimische und Touristen. Das Angebot an Parkmöglichkeiten ist sehr begrenzt. Als Beispiel für eine Lösung könnte der Strandabschnitt zwischen Zingst und Prerow dienen. Hier wurden engmaschig einfache naturnahe Schotterrasenparkplätze angelegt um eine geordnete Parksituation und Zugang zum Erholungsraum Strand zu ermöglichen. Ohne Angebot an Parkmöglichkeiten ist das Problem nicht zu lösen.

Von Anne Ziebarth