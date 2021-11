Rügens Lions Club löst sich nach fast drei Jahrzehnten auf

Rügen

Nach über 28 Jahren ehrenamtlichen Engagements, geschätzt weit über 100000 gespendeten Euro und ungezählten Arbeitsstunden und Hilfsleistungen soll nun Schluss sein. Auf seinem letzten Clubabend beschloss der Lions Club Rügen seine Auflösung.

Mit der Gründung am 25. Februar 1993 gehörten die Rügener zu den ersten gegründeten Lions Clubs in den neuen Bundesländern. In den monatlichen Treffen kamen fortan Männer mit dem Ziel zusammen, dort zu helfen, wo Menschen in Not geraten, Vereine an ihre finanziellen Grenzen kommen und kommunale oder staatliche Hilfen nicht greifen. In dem eigentlich als gemischter Club angelegtem Rahmen trafen sich zuletzt jedoch nur noch neun Herren – darunter auch noch einige Gründungsmitglieder.

Junge Menschen als Mitgliedernachwuchs blieben aus

In der schwindenden Mitgliederanzahl und dem steigenden Altersdurchschnitt – keiner der Herren ist unter 60 Jahre alt – liegt auch die Erklärung für die Clubaufgabe. In den 28 Jahren des Wirkens war der Club durchaus aktiv. Es ist jedoch nicht gelungen, gleichzeitig auch weitere und jüngere Mitglieder für den immer älter werdenden Club zu gewinnen.

In diesen fast drei Jahrzehnten hat der Club die vielfältigsten Projekte und Einrichtungen bedacht. „Es wurde die Anschaffung eines Kühlfahrzeuges für die Tafel ermöglicht und die DLRG haben wir immer wieder gerne mit einer Spende unterstützt. Es waren aber auch Einzelfälle dabei, wenn wir zum Beispiel für eine Familie den behindertengerechten Umbau übernommen haben“, erinnert Rainer Feit, letzter Präsident der Rügener Lions. Auch das Hospiz, die Telefonseelsorge oder Kindergärten waren unter den Spendenempfänger. Besonders in Erinnerung geblieben sind den Lions aber auch die zwei Jungs aus Äthiopien, denen der Club die Schullaufbahn samt Verpflegung und Bekleidung sicherte.

Zwischen Drachenfesten, Weihnachtsmärkten und Entenessen

Die gemeinsamen Aktivitäten der Clubmitglieder werden ebenfalls nicht vergessen werden. Dazu zählten einige Jahre das Drachenfest am Binzer Strand, oder die Weihnachtsmärkte in Sassnitz, Bergen oder Binz, auf denen die Mitglieder Würstchen und Glühwein verkauften. Das Engagement anderer Ehrenamtler würdigten die Lions wiederum mit einem Entenessen für die Mitmenschen, die sich bei der Tafel einbringen.

Die Chronik zeige, was die unterschiedlichsten Mitglieder erreichen könnten, wenn sie sich gemeinsam der Aufgabe stellen, mit vielen kleinen Taten große Projekte voranzutreiben. Auch wenn die letzten Mitglieder des Lions Club Rügen beschlossen haben, in dieser Zusammensetzung nicht mehr agieren zu können ist für die Organisation Lions Club International jedoch klar, dass sie auf der Insel weiter präsent und aktiv sein wollen.

„Man hat hier als Club gut agiert, aber verpasst, in den letzten Jahren junge engagierte Persönlichkeiten für eine Mitgliedschaft zu begeisterten. Daher hat man sich schweren Herzens entschlossen Platz zu machen für neue Leute, die sich im Netzwerk Lions einbringen wollen“, sagt Torsten Steinke, amtierender Distriktgovernor ON, der die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg umfasst. „Nach fast 30 Jahren erfolgreicher Activities mag für diesen Club das Ende erreicht sein, aber es ist ein Neustart auf Rügen geplant“, so DG Torsten Steinke, der bereits die ersten Schritte für einen neuen Lions-Neustart vorbereitet, um viele Frauen und Männer für die Idee Lions begeistern zu können.

Von Wenke Büssow-Krämer