Der Wechsel in ein neues Jahrtausend war ein ganz besonderes Ereignis, als sich alle vier Jahreszahlen änderten. Viele Städte und Gemeinden ließen sich deshalb rund um den Jahreswechsel witzige und nachhaltige Aktionen einfallen. So auch in Bergen. Die Stadt bedachte das erste im Jahr 2000 geborene Kind mit einer ungewöhnlichen Aktion und schloss für dieses Baby eine Lebensversicherung ab, die im Alter von 21 Jahren ausgezahlt werden sollte.

Gina-Marie Grune war am 2. Januar das erste Bergener Baby im Jahr 2000. An ihrem 21. Geburtstag war Zahltag, die Stadt überwies der jungen Frau 5590,29 Euro. „Das war eine wunderschöne Überraschung, als ich davon erfahren habe. Ich bin überwältigt“, sagt die Beschenkte. Mittlerweile wohnt sie in Hamburg. Die Insel Rügen hat die junge Frau trotzdem nicht vergessen, obwohl sie dort nur wenige Jahre wohnte. „Ich bin noch immer oft auf der Insel. Wenn ich gemeinsam mit meiner Mutter Urlaub habe, reisen wir hierher. Wenn es früher in den Ferien und heute im Urlaub heißt, dass wir zur Insel fahren, ist die Freude riesengroß“, sagt sie.

Ideen hat sie viele, was sie mit den knapp 5600 Euro anstellen möchte. Sie möchte sich einen großen Traum erfüllen, etwa nach Island oder Grönland reisen. „Ich habe das Geld aber vorerst beiseitegelegt und spare es“, sagt die junge Frau. Sie wird in diesem Jahr ihre Ausbildung abschließen. „Ich mache eine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten in der Augenheilkunde. In diesem Bereich würde ich auch nach der Lehre gerne bleiben“, sagt Gina-Marie Grune.

„Ich freue mich, dass aus Gina-Marie Grune eine tolle junge Frau geworden ist, und sie sich nun mit dem durch die Stadt Bergen für sie angesparten Geld den ein oder anderen Wunsch erfüllen kann“, sagt Andrea Köster, damals Bürgermeisterin in Bergen. Sie erinnert sich an die Zeit vor mehr als zwei Jahrzehnten. „Der Übergang unseres Jahrtausends von 1999 ins Jahr 2000 war schon etwas Besonderes. Aus diesem Grund ließen sich damals viele Menschen witzige und nachhaltige Initiativen oder Aktionen einfallen“, sagt sie. So kam die Idee zustande, auch in Bergen eine Aktion zu starten.

