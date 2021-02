Insel Rügen

Die digitalen Stellenmärkte der Insel sind voll von Anzeigen. „Servicekraft auf 450 Euro-Basis“, „Verkäufer/in, Minijob“, oder „Reinigungskraft in ausgezeichnetem Hotel auf der Insel.“ Gesucht – und dringend gebraucht – werden Mitarbeiter ab April, in der Hoffnung auf Corona-Lockerungen.

Doch viele dieser Minijobber haben ein furchtbares Jahr hinter sich. Während viele angestellte Arbeitskräfte noch vom Kurzarbeitergeld profitieren, hieß es für diese Gruppe in der Regel: Kündigung. Die Minijobber fühlen sich in Pandemie-Zeiten vergessen.

Anzeige

„Wir leben von Monat zu Monat“

So zum Beispiel Ricarda Jarling-Schmidt aus Glowe. „Ich beziehe eine Erwerbsminderungsrente nach einer Krebserkrankung“, erzählt die 49-Jährige. „Die 600 Euro reichen zum Leben aber nicht aus.“ Mit dem 450-Euro Job sei es machbar gewesen, sagt sie. Zuerst arbeitete sie in einem Supermarkt an der Kasse. Dann fand sie im Juli 2020 ihren Traumjob, wurde Verkäuferin in einer Boutique in einem Hotel. „Unbefristet“, sagt sie. „Die Arbeit hat viel Spaß gemacht.“

Mit dem zweiten Lockdown wegen der Corona-Pandemie war trotzdem Schluss, sie wurde gekündigt. „Ich glaube meiner Chefin, dass ihr diese Entscheidung sehr schwerfiel“, sagt sie. „Wir haben uns immer gut verstanden.“ Seitdem dreht Ricarda jeden Cent zweimal um. „Es reicht hinten und vorne nicht“, beschreibt sie. „Weil mein Mann zwischen 1400 und 1800 Euro verdient, kann ich nicht mal Hartz IV beantragen. Man hat uns einfach vergessen. Wir leben von Monat zu Monat.“

Viele Minijobber haben Arbeit verloren

Mit ihrem Schicksal ist sie nicht alleine. Das Corona-Jahr hat Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. „Die Zahl der geringfügig Beschäftigten (die sogenannten Minijobber) ging im Landkreis Vorpommern-Rügen zurück, und zwar um 7,3 Prozent“, sagt Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund. „Im Jahr 2019 waren noch 11.692 Minijobber bei den Unternehmen in Vorpommern-Rügen beschäftigt. Ein Jahr später waren es noch nur noch 10.838.“ Zum Vergleich: Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im gleichen Zeitraum sank im Landkreis um 1860. Das sind 2,5 Prozent.

Vorpommern besonders betroffen

Damit sind die Minijobber von den Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich stärker betroffen als die Vollzeitbeschäftigten, fasst Radloff zusammen. „Schaut man sich die Wirtschaftsbereiche an, in denen Minijobber tätig sind, wird der Grund für diese Entwicklung deutlich: Etwas mehr als jeder fünfte Minijobber im Landkreis Vorpommern-Rügen arbeitete im Gastgewerbe. Auf der Insel Rügen ist es sogar jeder Dritte“, so der Chef der Agentur für Arbeit Stralsund. „Da die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie die Hotel- und Gastronomiebranche am stärksten betroffen haben, ist es auch nicht verwunderlich, dass sich hier auch die stärksten Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahlen zeigten.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tiefer Fall: Kein Arbeitslosengeld, sondern Hartz IV

Die finanziellen Auswirkungen werden allerdings nicht abgefedert. „Im Gegensatz zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigen profitieren Minijobber nicht von den Möglichkeiten der Kurzarbeit“, so Radloff. „Da sie im Laufe ihrer Beschäftigung auch keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt haben, haben sie im Übrigen auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben. Unterstützung kann hier möglicherweise das Jobcenter mit dem Arbeitslosengeld II bieten.“ Also Harz IV, sofern nicht noch ein sozialversicherungspflichtiger Hauptjob besteht.

Minijobber gehören zu den großen Verlierern der Corona-Krise

Mit der Thematik hat sich auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin beschäftigt. Auch deren Fazit nach einer groß angelegten Studie in den Jahren 2019/20 fällt bitter aus. „Minijobber und Minijobberinnen verlieren in einer Wirtschaftskrise vergleichsweise schnell ihre Beschäftigung, deshalb trifft sie die derzeitige Situation besonders hart – sie gehören auf jeden Fall zu den Verlierern und Verliererinnen der coronabedingten Rezession“, sagt Markus Grabka, Mitautor der Studie. „Doch auch unabhängig davon ist eine Reform der Minijobs überfällig. Der Bereich der geringfügigen Beschäftigung ist in den vergangenen Jahren sehr groß geworden, und gleichzeitig hat sich oftmals die Hoffnung, Minijobs könnten eine Brücke in normale sozialversicherungspflichtige Jobs sein, nicht erfüllt.“

Was sind Minijobs? Die sogenannten „Minijobs“ sind eine Form der geringfügigen Beschäftigung, die vor allem in Branchen wie der Tourismuswirtschaft, der Gastronomie oder der Veranstaltungsbranche genutzt wird. Man unterscheidet zwei Arten von Minijobs. Entweder handelt es sich um eine Stelle, die mit höchstens 450 Euro pro Monat entlohnt wird, oder der Arbeitseinsatz darf drei Monate im Jahr nicht übersteigen. Ein Minijobber kann im gewerblichen Bereich oder im Privathaushalt beschäftigt sein, die Tätigkeit bei geringem Gehalt als „Zweitjob“ ausüben oder als einzige Erwerbsquelle zusätzlich zur Grundsicherung nutzen. Wer einen Minijob ausübt, muss keine Beiträge an die Arbeitslosenversicherung abführen. Nachteil des Minijobs: Minijobberinnen und Minijobber erwerben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, auch das in der Corona-Pandemie häufig verwendete Kurzarbeitergeld kommt nicht in Frage. In der Regel besteht nur ein sehr geringer Rentenanspruch, wenn sich die Minijobber von der Beitragspflicht für die Rentenversicherung befreien lassen, gibt es keine Altersrente.

Sozialversicherungspflicht für Nebenjobs

Vorschlag des DIW: Absenkung der Minijobschwelle auf 300 Euro, um Auftragsspitzen abfangen zu können, aber größeren Anreiz zu bieten, Minijobs in sozialversicherungspflichtige und besser abgesicherte Jobs umzuwandeln. Für Minijobs, die als Nebentätigkeit ausgeübt werden, sollte wieder die Sozialversicherungspflicht eingeführt werden, so Grabka. „Weil von diesem Privileg auch Besserverdienende profitieren.“

Für Ricarda Jarling-Schmidt geht es in diesem Frühjahr auf anderen Wegen weiter. Sie ist vorsichtig geworden. „Ich habe mich als Haushaltshilfe beworben“, sagt sie. „Da ist man zumindest nicht gleich wieder von einem weiteren Corona-Lockdown betroffen.“

Von Anne Ziebarth