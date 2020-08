Nachdem der internationale Tanzwettbewerb im Frühjahr ausfallen musste, reichen die teilnehmenden Gruppen nun ihre Beiträge per Video ein. Auch die jungen Tänzerinnen der Binzer Gruppe Part of dance haben ihren entscheidenden Auftritt nun aufgenommen. Am 19. September entscheidet die Jury nach Sichtung in Sassnitz.