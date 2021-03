Rügen

Der Strand von Juliusruh, der Campingplatz in Drewoldke, der Lietzower Damm, die Brücke, die Mole und der Glasbahnhof im Sassnitzer Hafen: Viel Rügen gibt es wieder in den neuen Folgen der erfolgreichen Fernsehserie „Praxis mit Meerblick“ zu sehen.

Das Erste zeigt am 26. März und am 2. April jeweils um 20.15 Uhr die neuen Episoden um die unerschrockene und taffe Inselärztin Nora Kaminski alias Tanja Wedhorn.

Gepanschte Wodkabrause aus der Region

Wie turbulent „Vatertag auf Rügen“ geht, erfahren die Zuschauer in der 11. Folge der beliebten TV-Komödienreihe, die im Auftrag der ARD-Degeto für Das Erste produziert wird. Seit 2017 kommt die Produktionsfirma Real Film Berlin dafür immer wieder auf die Ostseeinsel.

Rügen-Ärztin Nora Kaminski hat am Vatertag alle Hände voll zu tun, denn die feuchtfröhlichen Ausschweifungen bescheren einigen Herrentagsausflüglern eine Alkoholvergiftung! Nora muss herausfinden, wer auf der Insel die toxischen Getränke an den Mann gebracht hat. Schließlich ermittelt sie, dass auf dem Zeltplatz gepanschte „Wodkabrause aus der Region“ verkauft wurde.

Szene aus „Vatertag auf Rügen“, die am 26. März zu sehen ist: Nora (Tanja Wedhorn) warnt die Partygäste vor der gepanschten Wodka-Brause. Quelle: ARD Degeto/Boris Laewen

Doch wer hat noch alles davon getrunken? Die Notärztin vermutet, dass auch bei der Strandparty ihres Sohnes Kai (Lukas Zumbrock), die gerade sein Vater Peer Kaminski (Dirk Borchardt) für den Jura-Absolventen schmeißt, Flaschen mit dem hochgiftigen Fusel im Umlauf sind. Als sie an den Strand kommt, muss sie noch eine weitere schlimme Entdeckung machen.

Arztpraxis ist eigentlich eine Ferienwohnung

Filmische Kulissen sind dabei unter anderem der Campingplatz und der Strand von Drewolke, verrät Produktionsleiter Hartmut Damberg. In dieser Folge sei aber auch viel in der Landschaft rund um Lohme gedreht worden. Und natürlich auch wieder in Sassnitz, wo sich in der Altstadt die „Praxis mit Meerblick“ befindet. Die ist im wirklichen Leben eine Ferienwohnung in der Rosa-Luxemburg 4, die für die Dreharbeiten komplett umgestaltet wird.

Den im Film oft gezeigten Anmeldetresen stellen die Filmleute provisorisch auf. Im Haus Nummer 6 gegenüber finden die Außenaufnahmen für die Gemeinschaftspraxis von Nora Kaminski und ihrem Kollegen Dr. Stresow (Benjamin Grüter) statt.

Szene aus „Vatertag auf Rügen“: Bei Nora (Tanja Wedhorn) und ihrem „Ex“ Peer (Dirk Borchardt) ist es fast so wie früher. Quelle: ARD Degeto/Boris Laewen

Ärztin hilft verunglücktem Kite-Surfer

Am 2. April flimmert dann mit „Hart am Wind“ die 12. und vorerst letzte Folge auf dem Bildschirm. Dabei lernt die „Ärztin ohne Doktortitel“ nach einem halsbrecherischen Absturz den Kite-Surfer Ben Kralmann (Justus Johannsen) kennen. Um den Intensivpatienten wieder auf die Beine zu bringen, sind jedoch nicht nur ihre medizinischen Fähigkeiten gefragt. Dabei hat die sonst so starke Frau eigentlich gerade mit sich selbst genug zu tun nach dem Beziehungsaus mit Peer. Ein Lichtblick: Sohn Kai und seine Freundin Mandy (Morgane Ferru) werden Eltern und wollen nun doch nicht mehr nach Kanada auswandern, sondern auf Rügen bleiben.

„Die Strandszenen wurden in Juliusruh gedreht, ansonsten ganz viel in Sassnitz“, erzählt Produktionsleiter Patrick Brandt. Sassnitz als Hauptschauplatz der Serie wurde bewusst gewählt. Neben dem freien Blick aufs Meer biete Sassnitz in unmittelbarer Nähe auch ein charmantes kleinstädtisches Ambiente, durch das die Hauptdarstellerin meist radelt.

Vier Millionen Zuschauer sahen letzte Folge

Für den Rügenkenner mag der eine oder andere Schnitt aufgrund der Realität beziehungsweise der geografischen Entfernungen unverständlich sein. Er hat sicher auch gemerkt, dass die „Rügenklinik“ nur bei den Innenaufnahmen das Krankenhaus Bergen ist. Die Außenaufnahmen werden am Krankenhaus West in Stralsund produziert.

Die Filmleute suchen immer nach der besten Kulisse für ihre Geschichte. „Wir stellen uns der Herausforderung des Drehbuches und nicht der Landkarte“, schmunzelt Brandt. Man wolle auf jeden Fall ein positives Bild von der Insel Rügen und ihrer Landschaft zeichnen.

Szene aus „Hart am Wind“: Gruppenbild mit Baby: Peer (Dirk Borchardt, v. l. n. r.), Nora (Tanja Wedhorn), Kai (Lukas Zumbrock), Mandy (Morgane Ferru), Roswitha (Petra Kelling), Jan Claasen (Thomas Schimanski) und Kubatsky (Michael Kind). Quelle: ARD Degeto/Boris Laewen

Am 19. März sahen über vier Millionen Zuschauer bereits die 10. Folge, „Herzklopfen“, in der einige Szenen auch im Hafen von Ralswiek und in einer Luxusferienwohnung in der Anlage von Prora spielen. Und das Hotel „Sünupgang“ war ganz offensichtlich das Panorama Hotel in Lohme. Die letzten drei Folgen der TV-Serie wurden im vergangenen Jahr kurz nach dem ersten Lockdown im Mai/Juni sowie im September auf Deutschlands größter Insel und in Berlin gedreht.

Die meisten Komparsen kommen von Rügen

Die Episoden um Inselärztin Nora Kaminski sind nicht nur bei Zuschauern sehr beleibt, sondern auch bei Rüganern, von denen auch viele mitspielen wollen. Die meisten Komparsen für die Serie kommen von der Insel. Es gibt immer viele Bewerbungen und bereits einen festen Stamm, weiß Hartmut Damberg. Fans der unterhaltsamen Reihe dürfen gespannt sein, ob und wie es im temporeichen Leben der Inselärztin Nora Kaminski weitergeht, deren Darstellerin Tanja Wedhorn eine große Fangemeinde habe.

Von Gerit Herold