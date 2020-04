Rügens Reiterhöfe in Corona-Krise: „Pferde lassen sich nicht abstellen wie Maschinen“

Rügen

„Die Pferde genießen im Moment die Ruhe“, sagt Martina Herrmann. „Aber ich mache mir schon gewaltige Sorgen.“ In Zeiten von Corona brechen auch der Betreiberin von Hof und Reitschule Einhorn in Viervitz die Einnahmen weg. Einen großen Teil erbrachte das Pony-Reiten auf Veranstaltungen. Auch Kutschfahrten auf Hochzeiten und sonstigen Gelegenheiten sind derzeit Fehlanzeige.

60 Prozent ihrer Einnahmen erwirtschafte sie gemeinsam mit ihren Kindern in den Sommermonaten. Dann bilden sie die Rücklagen, die sie über den Winter bringen. „Das stecken wir nicht locker weg. Zum Glück sind wir ein Familienbetrieb und können uns alle gegenseitig helfen.“ Zwar habe sie 9000 Euro Soforthilfe erhalten, aber erst am Vortag habe sie ein Pferd aus der Klinik geholt. Kostenpunkt: 3500 Euro. Von einer Regelung, die solche Härten abfedere, sei ihr nichts bekannt. Im schlimmsten Fall drohe gar die Betriebsauflösung.

Pferde lassen sich nicht abstellen wie Maschinen

Der Pferdetourismus befinde sich in akuter Existenznot, meldet dieser Tage die Bundesarbeitsgemeinschaft „ Deutschland zu Pferd“. 75 Prozent aller Reiterhöfe mit Feriengästen würden längere Schließzeiten deutlich über den April hinaus nicht überstehen. „Die Coronakrise trifft die rund 400 pferdetouristischen Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und alle diejenigen, die Kinderreitferien oder Klassenreisen, Familienurlaub auf dem Reiterhof, Wanderritte, Ferienkurse rund ums Pferd oder Reitaufenthalte für Menschen mit Handicap anbieten, extrem hart.“

Schließlich könnten Reitbetriebe nicht einfach die Maschinen abstellen wie die Industrie. Kosten für Futter, Hufschmied und Tierarzt laufen unvermindert weiter. Zudem ist der Pferdetourismus ein Saisongeschäft. Von Ostern bis zu den Herbstferien muss das Geld für den Winter verdient werden. Für einige Pferdehalter wurde die finanzielle Belastung bereits zu groß. Sie gaben die Tiere bei der Pferdeklappe im schleswig-holsteinischen Norderbrarup ab. Insgesamt 17 Pferde seien in diesem Monat schon anonym abgegeben worden, melden die Betreiber. Mehr als dreimal so viele wie sonst.

Pensionspferde decken die Fixkosten

Normalerweise würden Reitbetriebe schon mal ehemalige Turnierpferde aufnehmen, doch aktuell fände wegen der Coronasperre kein Reitunterricht statt, so dass die Tiere zum Schlachter müssten oder eben zu einem Archehof. Nur sieben Prozent der befragten Reiterhöfe seien sich sicher, dass sie die Krise gut überstehen, weitere 19 Prozent hoffen dies – in der Regel weil Umsätze aus anderen Geschäftsbereichen, wie der Landwirtschaft, Verluste zumindest teilweise kompensieren können.

Auf dem Pferdehof in Viervitz kehrte Ruhe ein während der Corona-Krise. Quelle: Pferdehof Viervitz

Steffen Waak behilft sich, indem er sich verstärkt der Ausbildung junger Pferde widmet. Zudem können seine Pferde auf seiner großen Koppel in Zirmoisel grasen, was zumindest die Futterkosten senkt. Etwas Geld bringen zudem einige Pensionspferde ein. Aber auch Waak spürt den empfindlichen Einnahmeverlust. „Ich bin ein reiner Tourismusbetrieb“, sagt er. „Aber jetzt dürfen wir ja mit leichtem Betrieb beginnen, wenn wir die Abstände einhalten.“

Hoffnungen ruhen auf Himmelfahrt

„Wir machen das Beste aus der Situation,“ sagt Sven Arlt, der den Tegelhof in Sehlen führt. Die Stunden seiner Angestellten habe er dennoch reduzieren müssen. Die Umsätze seien zu zwei Dritteln eingebrochen. Sven Arlt hat mit der Vermietung von Ferienwohnungen, Reitbetrieb und Pensionspferden drei Standbeine. „Die Einsteller decken zumindest die Fixkosten“, so Arlt. Auch die Stornierungen würden sich in Grenzen halten.

Sven Arlt Quelle: Herold Gerit

„Wir haben treue Stammkunden, die kein Geld zurückwollen, sondern kurzerhand ihren Urlaub verschieben. Uns kommt zugute, dass wir ein Inhaber geführter Betrieb sind. So haben wir uns auf unserer Enklave eingeschlossen und sind sehr fleißig.“ Gemeinsam mit seiner Frau Saskia nutzt er die Zeit, um Ferienwohnungen zu renovieren, Dächer und Außenanlagen zu reparieren oder Zäune zu bauen. „Wir hoffen aber, dass wir es Mitte Mai überstanden haben“, sagt er.

Von Uwe Driest