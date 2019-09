Sellin

Einen Satz Warnwesten hat der Obermeister der Tischlerinnung Rügen, Arne Schwanbeck, an die Schüler der ersten Klasse der Grundschule Sellin übergeben. Wie ein Innungssprecher erklärte, sei die Idee während einer Versammlung gewachsen, in der es um regionale Verbundenheit und gesellschaftliche Verantwortung ging. Da die Themen Fachkräftemangel und Nachwuchskräftegewinnung auch vor dem Tischlerhandwerk nicht halt machen würden, habe die Idee nahe gelegen, sich um den Nachwuchs zu kümmern. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule stelle die Kinder vor besondere Herausforderungen. „Diesen Weg möchten wir begleiten und mit unseren Warnwesten zu mehr Sicherheit auf dem Schulweg beitragen“, sagte Obermeister Arne Schwanbeck. Organisiert wurde das Projektunter Schirmherrschaft des Landesinnungsverbandes.

Das Tischlerhandwerk – geprägt von Kreativität und Individualität – blickt auf eine lange Tradition zurück und zeigt sich gleichzeitig offen für die Anforderungen des Marktes. Um dieses Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne auszufüllen, werden kluge Köpfe gebraucht, die sich dieser Herausforderung stellen. Wer sich für dieses vielseitige Berufsbild interessiert, findet alle Information zum Thema Ausbildung unter www.born2btischler.de

Von Chris Herold