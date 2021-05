Bergen

Die Aufregung steigt: Dienstag berät das Landeskabinett über mögliche Corona-Lockerungen und ganz Vorpommern-Rügen hält den Atem an. Mit einer Inzidenz von unter 50 ist der Landkreis derzeit die absolute Vorzeige-Region, der Tourismusverband Rügen fordert seine Mitglieder auf, sich auf die Öffnung der Beherbergungsbetriebe und den Wiedereinstieg in den bundesweiten Tourismus vorzubereiten.

Der Landrat Stefan Kerth (SPD) geht unter anderem mit den Forderungen nach Öffnung der Gastronomie und der Beherbergungsbetriebe für Gäste aus MV ab 13. Mai in die Verhandlungen. Gäste aus anderen Bundesländern sollen ab 28.Mai kommen dürfen, das ist der Freitag nach Pfingsten. Den meisten kann es nicht schnell genug gehen. Aber was wünschen sich die Rügener Unternehmen eigentlich vom MV-Gipfel?

Vor Pfingsten öffnen wäre das Schönste

Ein festes Datum, mit dem man planen könne, sei das Wichtigste, meint Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes. „Vor Pfingsten vollständig öffnen zu können, wäre natürlich das Schönste. Aber wenn es dann kurz nach Pfingsten ist, ist das auch zu machen.“ Hauptsache es gebe Licht am Ende des Tunnels. 

„Wir werden im Tourismus eine ganze Weile ,Pfingsten’ haben, weil wir mit Sicherheit stark nachgefragt werden.“ Entscheidend für den Erfolg seien solide Testkonzepte, die in der zu erwartenden Landesverordnung festgelegt werden. „Der Gast darf nicht die Hälfte seiner Urlaubszeit damit beschäftigt sein, sich um Möglichkeiten für Schnelltests zu kümmern.“ Weitere zentrale Fragen seien die Beschäftigung von Mitarbeitern, auch aus anderen Ländern.

„Wir wünschen uns, dass wir bald wieder im Rahmen der Möglichkeiten öffnen können, dass wir nach diesen traurigen Monaten einen schönen Sommer vor uns haben und vor allem, dass wir alle gesund bleiben“, sagt Peter Schwarz vom Cliff-Hotel in Sellin. Deswegen möchte der Direktor die Entscheidung über den Zeitpunkt auch der Expertise von Fachleuten und Politik überlassen.

„Wir freuen uns über die Aktivitäten des Tourismusverbands zur Öffnung der Hotels, die hoffentlich noch im Mai stattfindet“, sagt Juniorchef Jonay Franke vom Hotel „Villa Schwanebeck“ in Binz. Um dem Gewerbe eine Stimme zu verleihen, beteilige sich sein Haus auch an der Aktion der Dehoga und hängte ein Transparent aus, auf dem steht: „SOS Gastgewerbe – Lasst uns öffnen! Last uns leben! Jetzt!!!“ Wer geimpft, genesen oder getestet sei, solle seinen Urlaub nicht nur in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen verbringen dürfen. „Zumal das Hotelgewerbe allgemein nicht als Pandemie-Treiber gilt.“

In Mönchgut drängelt man: Öffnung unverzüglich!

„Öffnen und zwar unverzüglich!“, lautet hingegen der dringende Appell aus dem Südosten der Insel Rügen an die Landesregierung in Schwerin. Dies ist das Fazit einer Runde mit Vertretern aus Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel, zu der die Infrastrukturgesellschaft Mönchgut-Granitz im Vorfeld des Gipfels am Montagnachmittag eingeladen hatte. Die Gesellschaft besteht aus den tourismusstarken Ostseebädern Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut.

Bei dem Treffen verständigten sich Wirtschaftsvertreter darüber, dass Gastronomie und Einzelhandel ab sofort wieder öffnen können sollten. Zudem müsse Gästen aus allen Bundesländern mit einem Test die Anreise wieder ermöglicht werden. Auf eine Teststrategie während ihres Aufenthaltes sollte allerdings verzichtet werden. Diese sei aufgrund nicht ausreichender Testzentren und des personellen Aufwandes nicht zu realisieren. Stattdessen sollte das Impfen vorangetrieben werden. Im Amtsbereich Mönchgut-Granitz seien bisher in dem kommunalen Impfzentrum in Sellin 3850 Testungen vorgenommen worden. Dabei habe es kein positives Ergebnis gegeben.

Jeder Gastgeber soll selbst entscheiden können, ob er öffnet

Jeder Gastgeber, Vermieter und Geschäftsinhaber solle selbst entscheiden, wie und in welchem zeitlichen Rahmen er seinen Betrieb wieder hochfahren kann und will, so der Tenor. „Ich kann sofort meine Läden aufschließen“, sagte Manuela Dreyer aus Baabe. Auch die Ferienwohnungen könnten schnell startklar sein, so Kinga Ernst von Paradies Rügen. Die Gastronomie und die Hotellerie bräuchte hingegen mehr Anlauf, weiß der Selliner Hotelier Thomas Dorissen. Denn klar sei, dass es bei Lieferanten zu Engpässen komme und auch die Personalbeschaffung nicht überall unproblematisch sei. Notwendig sei in diesem Zusammenhang auch, dass die Schulen und Kitas endlich wieder geöffnet werden, damit die Mitarbeiter ihren Nachwuchs betreuen lassen können.

Oberste Maßgabe bei einer Öffnung sei die Einhaltung der Hygieneregeln. Dies sei bereits im letzten Jahr erfolgreich umgesetzt worden, meinte Ralph Katthöfer. Er leitet das „Vju Hotel Rügen“ in Göhren und zeichnet auch für das arcona Living Appartementhaus „First Sellin“ in Sellin verantwortlich. „Wer sich nicht an den Mund-Nasen-Schutz hält, muss abreisen“, so Katthöfer, der dies im letzten Jahr auch so praktiziert habe.

Einzelhandel: „Wie Nusschalen auf dem Ozean“

Der Einzelhandel fühlt sich bislang hängengelassen. „Wir gehören zum kleinen Mittelstand, haben keine große Lobby hinter uns und fühlen uns wie kleine Nussschalen auf dem großen Ozean, immer hin und her geschmissen von den Wellen, die seit einem Jahr auf uns einpeitschen“, beschreibt Kathrin Parpat, die ein Einzelhandelsgeschäft in Bergen führt und sich in einem Schreiben im Namen der Wirtschaft für Bergen (WIR) an den Landrat gewandt hat. „Wir als Unternehmer, die es gewohnt sind, Probleme anzugehen und zu lösen, sind machtlos, viele haben resigniert oder hadern mit den Dingen, die da noch so kommen.“

Auch sie wünscht sich endlich Klarheit. „Ich fordere die politischen Entscheidungsträger auf, uns endlich verbindliche Daten zur Wiedereröffnung zu nennen, denn es ist eine gewisse Vorlaufzeit an Warenbestellungen zur Wiedereröffnung unserer Unternehmen notwendig“, meint sie. „Kein Entscheidungsträger hat den Mut, sich für seine kleinen Unternehmer mit realistischen Lösungen einzusetzen, jede Ebene verweist auf das nächst höhere Entscheidungsgremium.“ Man mache ja alle geforderten Maßnahmen der Politik mit, das solle doch endlich mal mit einer mutigen Entscheidung gewürdigt werden.

Von Gerit Herold, Anne Ziebarth und Uwe Driest