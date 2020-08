Rügens Turnhalle mit dem schönsten Ausblick: Grundschule in Gager hat neue Sportstätte

Gager

Wer sie betritt, ist sofort begeistert: Die neue Sporthalle an der Grundschule in Gager (Gemeinde Mönchgut) mit ihren großen Panoramafenstern bietet einen hinreißenden Ausblick auf die idyllische Mönchguter Landschaft. In weiter Ferne ist auch das Jagdschloss Granitz zu erkennen. Da blieb auch Stefan Kerth der Mund offen stehen. „Überwältigend“ und „genial“, meinte der Landrat beeindruckt, der zur offiziellen Einweihung der neuen Schulsportstätte gekommen war. Hier habe man „glücklich und clever“ agiert, die Halle sei auch für Veranstaltungen grandios.

Anzeige

Auf diesen Moment haben die Mönchguter lange warten müssen. Mit der neuen Einfeldhalle beginnt an der 1957 gebauten Bildungseinrichtung nun ein neues Zeitalter. 63 Jahre lang turnten die Schulkinder bei schlechtem Wetter in einem Klassenraum oder auf dem Schulflur, bei gutem an der frischen Luft. Viele Jahre immer nur davon geträumt wegen der enormen Kosten, wurde das Projekt im Jahre 2014 tatsächlich angeschoben - damals noch von den drei Gemeinden Gager, Thiessow und Middelhagen.

Weitere OZ+ Artikel

Diese hatten 1993 den Schul- und Kitaverband „ Mönchgut“ gebildet, der Eigentümer und Träger der beiden Einrichtungen war und mit der Fusion zur Gemeine Mönchgut vor zwei Jahren in diese überging. Es sollte dann aber noch einmal sechs lange Jahre dauern, bis die Halle wirklich stand. Das 1,45 Millionen Euro teure Bauwerk konnte nach 13 Monaten Bauzeit nun sogar schon ein halbes Jahr eher als geplant und pünktlich zum Schulstart übergeben werden, freute sich Bürgermeister Detlef Besch und übergab Schulleiterin Silke Wolff den symbolischen Schlüssel.

Eröffnungssportfest fiel wegen Corona aus

Einziger Wermutstropfen: Eigentlich war ein großes Familiensportfest mit den Kindern, Eltern und Lehrern geplant, das wegen der Corona-Pandemie ausfallen muss, bedauert Wolff. Die Pädagogin hätte den Hallenschlüssel auch gern schon zum 60-jährigen Schuljubiläum vor drei Jahren in Empfang genommen. Dennoch geht für sie ein Traum in Erfüllung. Die Gemeinde habe mutig in die Zukunft investiert und ein Schmuckstück geschaffen. Damit habe sie bewiesen, dass die Schule einen ganz besonderen Stellenwert auf Mönchgut habe, so Wolff. Es sei vor allem auch der Beharrlichkeit und Ausdauer von Architektin Heike Nessler geschuldet, dass das Vorhaben realisiert werden konnte.

Wenn am Montag die Schule wieder startet, werden die 71 Mädchen und Jungen zumindest aber schon mal ein Blick durch die Fensterscheiben in ihren neuen Sportraum mit dem Traumausblick werfen können. Quelle: Gerit Herold

An die zähen Anfänge, harten Planungskämpfe und die unvorhersehbare Kostenexplosion von anfangs rund 960000 Euro erinnerte der Bürgermeister bei der Einweihung, zu der auch die Bürgermeister der Nachbargemeinden, Gemeindevertreter, Mitarbeiter der Amtsverwaltung und der Baufirmen sowie Mitglieder des Schulfördervereins anwesend waren. Am Ende sei es eine sehr konstruktive Zusammenarbeit gewesen, so Besch. Das Projekt wurde mit Fördermitteln in Höhe von 338000 Euro aus der Sportstättenrichtlinie, 303000 Euro Sonderbedarfszuweisung des Innenministeriums und 13000 Euro aus dem Strategiefonds mitfinanziert.

Ursprünglich nur kleiner Turnsaal geplant

Ursprünglich sei eigentlich ein kleiner Sportsaal geplant gewesen, so Heike Nessler. Doch Förderrichtlinien drückten dem Projekt schließlich andere Dimensionen auf, zum Beispiel einen 60 Quadratmeter großen Geräteraum sowie Umkleideräume, die in der Schule bereits vorhanden waren. Die 600 Quadratmeter große Halle mit einer 400 Quadratmeter großen Spielfläche füge sich diskret in die sensible Naturlandschaft des Biosphärenreservates Südost-Rügen ein, betonte Detlef Besch. Von der Straße aus sei der Blick auf das denkmalgeschütze Schulhaus mit Reetdach nicht getrübt, so dass ein harmonisches Ganzes in Verbindung Schule, Kita und neue Sporthalle entstanden sei. Neben den Umkleiden für Mädchen, Jungen und Lehrer, verfügt die Halle auch über Toiletten und Duschen – beides auch behindertengerecht.

Bürgermeister Detlef Besch übergab Schulleiterin Silke Wolff den symbolischen Schlüssel für die neue Turnhalle. Quelle: Gerit Herold

Dass zu den wenigen vorhandenen Geräten neue hinzukamen, dafür sorgte der Schulförderverein. Er steuerte für 15000 Euro Sprossenwände, Tore, eine Basketballanlage sowie Ausrüstungen für Volley- und Federball bei. Demnächst werden auch noch Bock, Barren, Sprungbrett, Matten und eine Hochsprunganlage angeschafft.

Anlaufpunkt auch für Vereine und Freizeitsportler

Die Grundschüler können den modernen Anbau vom Schulgebäude aus über einen Durchgang erreichen. Die Halle hat zudem aber einen separaten Eingang, damit die Hallennutzer nicht durch die Schule müssen. Denn die neue Halle soll nicht nur einen Beitrag leisten, den Schulstandort weiterhin zu sichern, sondern auch Vereinen, Sportinteressierten oder der Mönchguter Trachtengruppe ein Anlaufpunkt sein.

Noch müssen die Bänke und Kleiderhaken in den Umkleideräumen installiert werden. Dann wird es ab der zweiten Schulwoche für die nächsten Jahre endlich in der Halle „Sport frei!“ heißen. Wenn am Montag die Schule wieder startet, werden die 71 Mädchen und Jungen zumindest aber schon mal ein Blick durch die Fensterscheiben in ihren neuen Sportraum mit dem Traumausblick werfen können.

Es sei schon ein großes Privileg, an so einer „Wow-Ecke“ leben zu dürfen, meinte Landrat Stefan Kerth. Er und seine Familie seien privat große Mönchgut-Fans. Im benachbarten Thiessow können zumindest Architektin Heike Nessler und Bauamtsleiter Erik Andreas zwei Nächte ihre Häupter naturnah betten. Bürgermeister Detlef Besch überreichte ihnen dafür einen Gutschein für den gemeindeeigenen Campingplatz.

Von Gerit Herold