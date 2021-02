Bergen

Die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen hat ihr Angebot den aktuellen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie angepasst und bietet einige Kurse und Vorträge auch in digitaler Form an. Das Angebot ist dabei genauso vielfältig wie gewohnt, man kann sowohl etwas für die körperliche Fitness tun als auch die eigenen Finanzen in den Blick nehmen oder kreativ werden. Hier eine kleine Auswahl:

Wie steht es um die Finanzen?

Am 23. Februar lädt die Volkshochschule zum Webinar „Die eigenen Finanzen nachhaltig ausrichten“. Dozent Michael Haseloff vermittelt den Teilnehmern, wie sich ein nachhaltiger Konsum im Alltag rechnet, wie eine nachhaltige Geldanlage aussieht, wie man Altersvorsorge und Vermögensaufbau nachhaltig ausrichtet und seine persönliche Finanzstrategie entwickelt und geht auf Fragen ein. Das kostenfreie Webinar findet von 18 bis 19 Uhr statt.

Vortrag: Auf nach Mexiko!

Ebenfalls am 23. Februar gibt es einen Videovortrag über die Kultur Mexikos mit Otoniel Carranza-Diaz. Der Umwelttechniker aus Mexiko gibt nicht nur einen Überblick über das Land, seine Menschen und ihre Kultur. Er untermalt seinen Vortrag auch mit Gitarrenmusik und Gesang. Kosten: fünf Euro. Um Anmeldung bis zum 21. Februar wird gebeten.

Im März beginnt ein Kurs im „Schneller lesen und lernen“, der direkt anwendbare Techniken zur Verbesserung der Lese-Effizienz vermittelt. Los geht es am 3. März. Kosten: zwölf Euro. Ebenfalls im März beginnen zwei neue Kurse zur Finanzbuchhaltung, bei denen man die Grundlagen bzw. weiterführende Kenntnisse in der doppelten Buchführung lernen kann (24 Termine ab 2. März, Gebühr: 252,50 Euro).

Coaching bei Rückenschmerzen

Menschen, die von Rückenschmerzen geplagt werden, sollten sich schon mal den 31. März vormerken. Dann erklärt Dr. Ina Berninger im Online-Kurs „Wie die Rückenschmerzen loswerden“ häufige Gründe für die Beschwerden und was man dagegen tun kann. Kosten: 15 Euro

Am 19. April startet der Kurs „Urban Sketching für Einsteiger/innen“. Hier geht es darum, spontane Skizzen aus dem Alltag heraus anfertigen zu können. Gebühr: 24,50 Euro.

Lieber Sport oder Brot backen?

In weiteren Online-Kursen, die bereits begonnen haben, ist ein Einstieg jederzeit möglich. Dazu gehören das Seminar „Brot backen“, das Sport-Seminar „Bauch-Oberschenkel-Po“ mit Trainingsideen für das eigene Zuhause oder „Home Fitness – 30 Minuten für mehr Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Energie“. Beliebt sind auch die Kurse zum Stressabbau, die auf fernöstlichen Bewegungspraktiken beruhen. So gibt es beispielsweise Qigong oder Yoga-Bausteine im Online-Angebot. Auch ein Kurs „Raus aus der Stressfalle“ ist dabei. Eine Übersicht über alle Kurse, für die eine Teilnahme noch möglich ist, finden Sie im Internet unter www.vhs-vr.de, dort dann auf das Symbol „online“ ganz rechts klicken.

Für alle Online-Kurse gilt:

Sie brauchen Internetzugang und PC oder Laptop oder mobiles Gerät und, wenn Sie sich aktiv am Webinar beteiligen möchten, Mikrofon und Webcam. Bitte melden Sie sich in der VHS mit einer E-Mail-Adresse an. Ihre Anmeldung (nur über die Homepage www.vhs-vr.de oder per E-Mail: volkshochschule@lk-vr.de möglich!) ist verbindlich. Bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl erhalten Sie vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail den Link zum Kurs sowie eine Anleitung zur kostenfreien Einwahl in Zoom zugeschickt.

Von Anne Ziebarth