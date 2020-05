Rügens Zweckverband untersucht Grundwasservorkommen

Kluis

Trinkwasser soll für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gesichert werden. Deshalb lässt der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) aktuell in einer Machbarkeitsstudie die erweiterte Nutzung des Grundwasservorkommens bei Kluis untersuchen. „Zukünftig soll ein zentrales Wasserwerk die Qualität und Quantität des Trinkwassers sichern“, wie Zwar-Sprecher Reinhard Litty in diesem Zusammenhang informiert.

Hintergrund seien immer wieder auftretende Diskussionen um die Nitratbelastung. In dieser Debatte setze der Zweckverband nicht auf Konfrontation, sondern will dem Problem mit zukunftsorientierten Konzeptionen begegnen, so Litty weiter. Die Region West-Rügen sei ein Beispiel dafür. Aus zehn Wasserfassungen – ohne die Insel Hiddensee – werde derzeit das Grundwasser entnommen.

Anzeige

„Das sind zu viele“, macht Litty deutlich. Zudem seien die Wasserwerke teilweise noch nicht einmal miteinander verbunden, um im Havariefall schnell durch Umschiebern reagieren zu können. Jedes Wasserwerk müsse derzeit einzeln betrieben werden, das sei zehnfacher Aufwand. „Die Wasserfassungen sind zu klein und teilweise nicht ausreichend überdeckt, um auch zukünftig gegen diffuse Nitrat-Einträge geschützt zu sein. Die Situation kann schnell zum Risiko werden“, beschreibt der Zwar-Sprecher die aktuelle Lage.

Weitere OZ+ Artikel

Nitrat im Grundwasser ist Reizthema

Nitrat im Grundwasser ist ein Reizthema unserer Zeit. Wasserversorger schlagen Alarm. Landwirte wehren sich gegen Schuldzuweisungen. Auch Teile Rügens gelten als nitratgefährdet. Allerdings ist das Messstellennetz mit zwei Probenahmestellen viel zu gering, um eine verlässliche Aussage treffen zu können.

Der Zweckverband mit seinen 25 Wasserwerken musste noch keinen Alarm schlagen. „Die Werte sind alle im Toleranzbereich, weit unter den zugelassenen Werten. Sicherlich auch, weil das Wasser zur Trinkwassergewinnung aus tieferen Grundwasserschichten entnommen wird, als die Messstellen liegen“, macht Litty deutlich.

Aus bisherigen hydrogeologischen Untersuchungen sei bekannt, dass in Zentral-West-Rügen das Grundwasservorkommen viel größer ist als derzeit genutzt. Aufgrund der Beschaffenheit des den Grundwasserleiter überdeckenden Bodens – Geschiebemergel, Schluff, Ton – , der wie eine hydraulische Barriere nach oben wirkt, zeige das dortige Wasser auch keinerlei Tendenz einer negativen Veränderung. „Das sind ideale Voraussetzungen für ein leistungsfähiges modernes Wasserwerk mit hoher Versorgungssicherheit und gutem natürlichen Grundwasserschutz“, unterstreicht Litty in diesem Zusammenhang die Bemühungen des Zwar.

Machbarkeitsstudie wird aktuell erstellt

Ob sich das realisieren lässt, soll nun in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Dafür wurden 2019 Fördermittel beantragt und gewährt. Im Rahmen der Studie wird die Grundwassersituation aktuell und tiefgründig untersucht. Dazu sind sogenannte Aufschlussbohrungen notwendig, deren Auswertung Auskunft über die Grundwasserstände und -beschaffenheit, Fließrichtung und Dynamik des Vorkommens geben sollen.

Gebohrt wird, bis auf Kreide getroffen wird, das ist bei rund 50 bis 60 Metern Tiefe. Die Kreideschicht ist eine natürliche Sperrschicht des Wasserleiters nach unten. In Abhängigkeit von dem jeweiligen Schichtenprofil werden die Bohrungen als Grundwassermessstellen ausgebaut. Die Phase der Bohrungen ist inzwischen abgeschlossen.

Die wissenschaftlichen Analysen der Bohrergebnisse dauern an. Sämtliche Unterlagen und Daten zur Geologie und Hydrologie werden in Hinblick auf die räumliche Ausbildung und chemische und physikalische Beschaffenheit des Grundwasserdargebots untersucht und bewertet. Die Studie wird einen Entwurf für eine mögliche Bewirtschaftung, der unter anderem Anzahl, Lage, Dimensionierung sowie Förderrate von Brunnen enthält, beinhalten und die Machbarkeit der Maßnahme in verschiedenen Varianten mit allen Vor- und Nachteilen darstellen.

Feinplanung beginnt nach Entscheidungsprozedere

Die Ergebnisse sind Voraussetzung für die dann folgenden Schritte. Die kostenseitig unterlegten Varianten werden parallel der ZwarVerbandsversammlung und der Öffentlichkeit, insbesondere den betroffenen Grundstückseigentümern und Landwirten sowie den genehmigenden Wasserbehörden vorgestellt. Alle Argumente und eventuelle Einwendungen würden abgewogen und zu einer Variante komprimiert und das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren ausgelöst.

„Nach dem Entscheidungsprozedere kann dann mit der Feinplanung und dem Bau begonnen werden“, führt Litty abschließend den vorgesehenen Zeitplan dieser Maßnahme aus.

Mehr zum Thema lesen Sie hier

Von OZ