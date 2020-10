Rügens älteste Stadt schließt öffentliche Einrichtungen

Garz

Entsprechend den aktuell ab dem 2. November geltenden Corona-Regeln wird auch in der ältesten Rügener Stadt das öffentliche Leben teilweise heruntergefahren. So bleiben von dann an und vorerst bis zum 30. November in Garz das Ernst-Moritz-Arndt-Museum, das Freizeitzentrum, die Sportanlagen und nur für den Freizeitsport die Turnhalle geschlossen.

„Tragisch ist, dass unser Museum wieder schließen muss, wo am vergangenen Sonnabend gerade erst eine Ausstellung eröffnet wurde“, bedauert Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU).

Keine Sprechzeiten

Auch die Sperrung des Fußballplatzes erfolge schweren Herzens: „Unsere Männermannschaft ist gerade so super in Form und ohne Punktverlust Spitzenreiter in der Kreisliga. Und auch für die vielen Kinder in unseren Jugendmannschaften ist es keine schöne Situation, dass alle erst einmal pausieren müssen.“

Der Bürgermeister selbst, wie auch Julian Klinkenberg, der Kulturbeauftragte der Stadt Garz, werden im Rathaus bis mindestens Ende November auch keine Sprechzeiten abhalten. „Nun gilt es, mit Solidarität und Besonnenheit die Wochen zu meistern“, macht Koesling abschließend deutlich.

Von Chris Herold