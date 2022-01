Lietzow

Lothar Kietzmann sitzt in seiner Feuerwehr-Uniform am Küchentisch seines Hauses in Lietzow. Kein Staubkörnchen scheint auf dem Jackett Halt zu finden, dafür jede Menge Orden und Spangen – wie bei einem Veteranen. Dabei ist der Krieg dem 1935 geborenen Lietzower ein Gräuel. „Bloß nicht noch mal!“, sagt er mahnend.

Seine Abzeichen hat er bei anderen „Kämpfen“ erworben: Lothar Kietzmann ist Feuerwehrmann. Und das seit über 70 Jahren. Er ist damit nicht nur der dienstälteste Lietzower Kamerad, sondern dürfte auch inselweit zu jenen gehören, die den Brandschützern am längsten die Treue halten.

Der 87-Jährige ist vermutlich unter einem Feuerwehr-Stern geboren: Als Lothar Kietzmann 1935 in seinem Elternhaus in Lietzow das Licht der Welt erblickte, hatten sich ein paar Männer des Dorfes gerade entschlossen, eine freiwillige Feuerwehr zu gründen. Einer von ihnen war sein Vater Wilhelm Kietzmann, der zu den Mitbegründern zählt. Der Reichsbahner fungierte unter anderem als Schriftführer der Wehr. Lange konnte er diese Funktion allerdings nicht ausüben. 1943 fiel er im Krieg.

Feuerwehrgebäude war ein Schlachthaus

Wäre Lothar Kietzmann ein Mann der großen Worte, würde er vielleicht sagen, dass er das Vermächtnis seines Vaters weiterführen wollte, als er 1951 im Alter von 16 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Lietzow eintrat. Aber für den jungen Mann gab es damals noch ganz andere Gründe. „Es war ja nicht so wie heute. Wir hatten kein so buntes Freizeitangebot, keinen Fernseher oder Internet.“

Deshalb engagierte sich der Schlosser für den Wiederaufbau der Feuerwehr. Denn die existierte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger nur noch auf dem Papier. Die Soldaten der Sowjet-Armee hatten das Gebäude nahezu leer geräumt und als Schlachthaus genutzt. „Wir haben deshalb fast bei Null angefangen“, erinnert sich Kietzmann.

Spritze fuhr per Anhalter

Es wurde zusammengesammelt, was immer man irgendwo fand oder besorgen und zur Brandbekämpfung verwenden konnte. In einem Schuppen in Alt Mukran fand Lothar Kietzmann, der in der Nähe arbeitete, die für Löscheinsätze benötigten Strahl- und Standrohre. „Die TS (Tragkraftspritze. Anm.d.Red.) war ein Überrest vom alten Fliegerhorst auf dem Bug. Die musste dauernd repariert werden.“

Selbst wenn sie funktionierte, standen die Lietzower im Ernstfall vor einem großen Problem: Die Wehr hatte zu der Zeit kein Fahrzeug, mit dem die auf einem Gestell montierte Spritze zum Einsatzort gezogen werden konnte. Lothar Kietzmann schmunzelt, als er sich erinnert: „Dann ist einer von uns runter auf die Fernverkehrsstraße und hat einen Wagen angehalten, der die Spritze dann angehängt und zum Einsatz gefahren hat.“

Ruckzuck ging das nur selten. „Es waren ja längst nicht so viele Autos auf der Straße wie heutzutage.“ Unter denen, die dort fuhren, musste auch erst ein passender Lkw für den Einsatz gefunden werden. Selbst unterwegs bangten die Feuerwehrleute noch: In den Nachkriegsjahren war die Fahrzeugtechnik alt und verschlissen. „Die Fahrer waren auch so schon immer froh, wenn sie ohne größere Pannen heil ankamen.“

Betriebsfeuerwehr beim Kraftverkehr aufgebaut

Die ersten beiden eigenen Feuerwehren, die in Lietzow fuhren, waren ursprünglich bei der Volkspolizei in Rostock im Einsatz. „Die haben wir uns in Eigenregie umgebastelt und umgespritzt“, erzählt Lothar Kiezmann. Er dürfte dabei vermutlich eine nicht ganz unwesentliche Rolle gespielt haben: Der Lietzower Feuerwehrmann arbeitete beim Kraftverkehr in Bergen, war also vom Fach.

Sein Fachwissen als Brandschützer wusste man im Betrieb zu schätzen und zu nutzen. Kietzmann, der 48 Jahre lang beim VEB Kraftverkehr gearbeitet hat, baute dort eine Betriebsfeuerwehr auf, an deren Spitze er stand. War es dort denn brandgefährlich? „Ein Feuer kann an vielen Orten schnell entstehen“, sagt Lothar Kietzmann. In den Bergener Kfz-Werkstätten sei zum Beispiel viel mit Waschbenzin hantiert worden. Ab und an habe es auch mal ein paar kleine Flammen gegeben, aber zum Glück kein großes Feuer. „Aber das hätte in dieser Umgebung schnell entstehen können.“

Großbrand in Ralswiek

Der größte Brand, an dessen Bekämpfung der Lietzower Maschinist mit seinen Kameraden beteiligt war, war der Scheunenbrand 1959 im benachbarten Ralswiek. Die große Scheune befand sich damals vor dem Gutshaus. Kinder hatten im Stroh mit Streichhölzern gespielt, erinnert sich der Ralswieker Bürgermeister Herbert Knüppel. Das Rohrdach fing Feuer. Zu den Löscharbeiten waren zahlreiche Wehren aus der Gegend angerückt. Zu retten war der Gebäudekomplex nicht mehr.

Löscheinsatz mit Eimern

Die anderen Einsätze, an denen Lothar Kietzmann beteiligt war, waren zum Glück weit weniger spektakulär. Mal war im Schornstein des Kinderheimes ein Schwelbrand entstanden, ein anderes Mal qualmte es unter dem Dach der alten Bäckerei. Beide Häuser liegen dicht nebeneinander – und beide kann Lothar Kietzmann von seinem Küchenfenster aus sehen. Die Feuerwehr und andere Helfer waren schnell zur Stelle und konnten die Brände löschen. „An der Bäckerei haben wir eine Kette gebildet und Eimer mit Wasser aus der Pumpe vor der Schule gefüllt“, erinnert er sich.

Diese Aufnahme aus den 50er Jahren zeigt Lothar Kietzmann (li.) aus Lietzow bei einer Feier mit anderen Kameraden der freiwilligen Feuerwehr des Ortes im damaligen Strandcafé. Quelle: privat

Vor mehr als 20 Jahren hat Lothar Kietzmann seinen Dienst bei der aktiven Truppe beendet und ist in die Ehrenabteilung gewechselt. Was ihn hier hält, wenn er doch nicht mehr an vorderster Front dabei sein kann? „Ich möchte als Ehrenmitglied noch den Bau des neuen Feuerwehrgebäudes erleben“, sagt er. Außerdem verfolgt der Hauptlöschmeister die Arbeit der Feuerwehr nach wie vor mit Interesse.

Auf dem Laufenden halten ihn zwei seiner Enkel, die bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bergen aktiv sind: Rico Döhring, der vorher ebenfalls in der Lietzower Wehr aktiv war, ist wie sein Großvater Maschinist und außerdem Gerätewart. Tilo Döhring ist sogar beruflich mit der Feuerwehr verwoben. Er arbeitet bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Bergen.

Wenn die Jungs nicht von sich aus erzählen, was bei den Feuerwehren auf der Insel so los ist und was es in Sachen Brandschutz Neues gibt, fragt ihr Opa einfach nach. Wenn niemand aus der Familie die Feuerwehr-Tradition fortgeführt hätte, wäre er auch nicht todtraurig gewesen, sagt Lothar Kietzmann und fügt nach einer kurzen Pause hinzu: „Aber wenn sie die Richtung von sich aus einschlagen, freut man sich doch.“

Von Maik Trettin