Rügen

Was Rügens bekanntester Heimatforscher wohl sagen würde, wenn er seine „Streifzüge durch das Rügenland“ heute wiederholen könnte. Würde Johann Jacob Grümbke die Insel wiedererkennen? „Grümbke liebte und schätzte Rügen für die natürliche Vielfalt und auch heute noch würde er die Insel ihren Besuchern bestimmt gern näherbringen“, glaubt Barb Zerning. „Angesichts von Bettenburgen und Massentourismus würde er sich aber vermutlich im Grab umdrehen.“

In diesem Jahr wäre der „Vater der rügenschen Heimatforschung“, so der Untertitel eines Büchleins, das Barb und Karl Zerning anlässlich des runden Jubiläums herausgaben, 250 Jahre alt geworden. Grümbke wurde am 6. September 1771 in Bergen geboren, wo er 1849 auch starb. Dazwischen liegt ein Leben, das ganz der Erforschung und der künstlerischen Huldigung der Insel gewidmet ist. Seit dem Besuch des Gymnasiums in Stralsund war er eng mit Ernst Moritz Arndt befreundet und als Erwachsener tauschte sich Grümbke mit Friedrich von Hagenow aus, der 1829 die erste genaue topographische Karte der Insel erstellte. Die enthielt prähistorische Denkmale, von denen heute nur noch ein Bruchteil existiert. Auch sie wurden entweder untergepflügt oder überbaut.

"Des Kalkbrenners Wohnung bei Sassnitz", Aquarell von Grümbke Quelle: Repro

Auch Caspar David Friedrich wollte Rügens schwellende Hügel erklimmen

Johann Jacob Grümbke widmete sich nach dem Studium der Erforschung seiner Heimatinsel und 1805 erschien das Buch „Streifzüge durch das Rügenland“. Später gab er zahlreiche Schriften unter dem Pseudonym „Indigena“ (der Einheimische) heraus und 1830 verlieh ihm die Universität Greifswald die Ehrendoktorwürde. Als sein Lebenswerk gilt die „Neue und genaue geografisch-statistisch-historische Darstellung von der Insel und dem Fürstentum Rügen“. Auf insgesamt 600 Seiten beschreibt er in zwei Büchern auch Eigenarten der Bräuche und Trachten der Hiddenseer, Ummanzer oder Mönchguter Bevölkerung. „Ein wahres Lexikon für Heimatforscher“, so Zernings.

Tafeln am Fuß des Turms weisen auf die Geschichte hin. Quelle: Uwe Driest

Bei seinen Wanderungen entstanden auch zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle von Rügener Szenerien. Wie die zeitgenössischen auf Rügen tätigen Maler Caspar David Friedrich und Philipp Hackert fand auch Grümbke:„Wer Luftperspektive und die Abstufungen des Kolorits der Mittelgründe, die sanfte Verschmelzung der Tinten miteinander und den magischen Duft, worin die Verse schwimmen, der Natur selbst absehen wollte, der solle Rügens schwellende Hügel besteigen.“

250. Geburtstag von Grümbke Barb und Karl Zerning „Johann Jacob Grümbke – Vater der rügenschen Heimatforschung“. Zum 250. Geburtstag Grümbkes. Mit vielen Bildern von Rügener Motiven und einem Vorwort von Kerstin Kassner. Erhältlich im Bergener Stadtmuseum und der Bürgerinfo im Benedixhaus.

Grümbke-Turm bei Neuenkirchen wieder begehbar

Die höchste Hügelspitze habe er bestiegen und sei von der Aussicht überrascht gewesen, schrieb Grümbke über die nördlich von Neuenkirchen gelegene Anhöhe „Hoch Hilgor“. „Die entlegene Ferne, die dort fast wie ein Luftbild zerfließt, wird hier dem Auge nähergebracht und der veränderte Standpunkt zeigt Hiddensee, Wittow, Jasmund und Rügen mit seinen Buchten und Wasserwindungen in neuen Gestalten“, schwärmte er. Auf der Anhöhe wurde daher in den Neunziger Jahren ein nach Grümbke benannter hölzerner Aussichtsturm errichtet, der später wegen Baufälligkeit jahrelang gesperrt war. Im vergangenen Jahr wurde dann ein neuer, sechs Meter höherer Turm aus verzinktem Stahl aufgestellt. Besucher stehen dort etwa 50 Meter über dem Meeresspiegel und haben einen einzigartigen Rundumblick über Wald, Meer und Bodden.

Vom Grümbke-Turm auf Hoch Hilgor bietet sich ein einzigartiger Rundblick über den Inselnorden. Quelle: Uwe Driest

„Die Einweihung des Turms mussten wir immer wieder verschieben und als wir ihn eröffnen wollten, wurde erst einmal der Kassenautomat für den Zugang geknackt“, erzählt Sybille Görs, Bürgermeisterin von Neuenkirchen, in deren Gemeindegebiet der Turm liegt. Der sei nun aber repariert und soll ab der kommenden Woche wieder in Dienst gestellt werden.

Grümbke spottete über das „Bergener Eldorado“

Bestimmt ganz im Sinn von Grümbke dürfte es sein, dass der Weg zum Turm mit allerlei Tafeln zur Umgebung und der Natur versehen ist. „Im Winter gibt der Aufgang außerdem eine tolle Rodelbahn ab“, so Görs.

Vom Grümbke-Turm ist auch die Wittower Fähre gut zu sehen. Quelle: Uwe Driest

Obwohl er seinen Lebensunterhalt aus einer Erbschaft bestreiten konnte, war Grümbke 50 Jahre als Privatgelehrter tätig. 1804 nach Bergen zurückgekehrt, habe er zuweilen über das Kleinstadtleben im Bergener „Eldorado“ gespottet, bevor er sich schließlich aus Gram über eine unerwiderte Liebe zu einem „wunderlichen Hagestolz“, also einem kauzigen Junggesellen, entwickelt habe, so Zernings. Deswegen und weil sein Gesicht zunehmend von einem Hautkrebs entstellt wurde, existieren auch keine Porträts von ihm.

Trauernder Engel gestohlen

Zuletzt bewohnte er ein Haus am Bergener Markt zwischen Post und Ratskeller, das 1966 einem Neubau weichen musste. Grümbkes Grab befindet sich auf dem alten Friedhof an der Billrothstraße in Bergen. Der trauernde Engel am Fuß des gusseisernen Kreuzes auf der Grabstelle wurde von bisher unbekannten Dieben gestohlen.

Den trauernden Engel am Fuß des gusseisernen Kreuzes auf Grümbkes Grab auf dem Alten Friedhof von Bergen stahlen bisher unbekannte Diebe. Quelle: Uwe Driest

Gedichte und Zeichnungen befinden sich im Bergener Kirchenarchiv und vor der St.-Marien-Kirche der Stadt erinnert ein Gedenkstein an Rügens bedeutendsten Heimatforscher. Möglicherweise erlebte Grümbke die Bewohner der Insel als weniger empfänglich für die Schönheit der Insel. „Rügen aber mag nicht bloß von Freunden bewundert, es will auch von Einheimischen gekannt sein“, gab er jenen mit auf den Weg.

