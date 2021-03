Binz

Daniel Hartlieb ist seit 25 Jahren bei der Feuerwehr auf Rügen, zunächst in Glowe, dann als Kreiswehrführer und heute als Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Binz. Im Rückblick auf ein Vierteljahrhundert voller Einsätze sprach der 42-jährige Familienvater mit der OZ über die tragische Suche nach der kleinen Katharina am Kap Arkona und Herausforderungen des Berufs. Aber auch kuriose Fälle und glückliche Rettungen gab es in seiner Dienstzeit reichlich.

Den meisten Menschen außerhalb der Insel ist Ihr Name vor allem in Verbindung mit der Suche nach der zehnjährigen Katharina ein Begriff. Sie war 2011 durch einen Kreideabrutsch verschüttet worden. War das Ihr härtester Einsatz?

Mental auf jeden Fall. Nicht nur, dass es um ein Kind geht, auch die Dauer des Einsatzes und die Ungewissheit waren für die Kameraden und Kameradinnen psychisch unglaublich belastend. Brennt es, fahren wir nach Hause, wenn der Brand gelöscht ist. Werden wir zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gerufen, ist die Arbeit getan, wenn die Person befreit ist. Hier ging die Suche ja über fast zwei Wochen. Immer wieder mussten wir die Arbeiten wegen der Witterung einstellen, dann ist der Hang auch noch gerutscht. Du kommst als Feuerwehrmann oder -frau erst zur Ruhe, wenn Du Deine Arbeit getan hast, sonst lässt es einen nicht los.

Einsatzleiter Daniel Hartlieb am Steilufer von Kap Arkona. Damals war hier die zehnjährige Katharina verschüttet worden. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Sie waren ja Kreiswehrführer zu dieser Zeit. Wie koordiniert man so etwas?

Ich war gerade bei meinen Eltern mit der Familie, als der Alarm kam, es war ja Weihnachten. Von einem auf den anderen Moment war alles anders. Die ersten Entscheidungen zu treffen, war nicht leicht, aber man muss dann einfach funktionieren, egal ob es sich um einen Stab von zehn oder fünfzig Personen handelt. Generell geht so etwas aber nur mit einem guten Team. Die Zusammenarbeit zwischen Katastrophenschutz, Wehren, Polizei, THW, Hundestaffeln, Rettungsdienst hat gut funktioniert.

Wie sind Sie vorgegangen?

Mir war angesichts der Kreidemassen klar, dass es ein längerer Einsatz wird. Es müssen Schichtpläne ausgearbeitet werden, man darf ja auch nicht vergessen, dass es auch noch irgendwo brennen kann. Zwischendurch war ich kurz zu Hause, aber es geht ja immer weiter. Jeder hat Fragen, Presse, die damalige Landrätin Kerstin Kassner, alle haben Hilfe angeboten. Auch physisch war der Einsatz hart. Wir haben wirklich Unmengen an Kreide geschippt bzw. uns mit Stangen vorgearbeitet. Was ich nie vergessen werde: Ich wollte Kameraden ablösen, die wirklich schon stundenlang geschippt haben. Die haben gesagt: „Wir brauchen keine Ablösung, wir wissen, worum es hier geht.“ Man muss dann immer im Blick haben, dass die Kameraden und Kameradinnen verpflegt werden und nicht vor Erschöpfung selbst in Gefahr geraten.

Wann war klar, dass Sie keinen Erfolg mehr haben werden?

Nach mehreren Tagen. Das war eine schwere Entscheidung, die aber irgendwann getroffen werden musste. Ich wollte nie sagen, dass Katharina tot ist, auch wenn alle darauf gewartet haben. Aber irgendwann verdichten sich die Anzeichen einfach, dazu die winterliche Witterung über mehrere Tage. Die Leichenspürhunde haben ja auch bereits angeschlagen. Durch die Hohlräume und Wasseradern war der genaue Ort für die Hunde aber wohl schwer zu lokalisieren. Mit Andreas Schorlemmer, dem Polizeiseelsorger, bin ich dann zur Mutti nach Greifswald gefahren. Ich habe am Kap einen Stein in Bogenform gefunden. Den habe ich der Mutti mitgebracht und gesagt, dass Katharina durch diesen Regenbogen gegangen ist und wir die Suche einstellen mussten. Das war schon sehr schwer und auch durch die große Medienpräsenz ein besonderer Einsatz. Auf der anderen Seite verdient jeder Alarm zu einem Wohnungsbrand genau die gleiche Aufmerksamkeit und den gleichen Einsatz von mir. Auch dort kann ja ein Mensch in Gefahr sein.

So ein Fall ist ja, ein Glück, nicht alltäglich. Wie hat sich denn die Arbeit der Feuerwehr generell in den vergangenen 25 Jahren verändert?

Die Farbe der Autos ist gleich geblieben, sage ich immer, das war es dann auch mit den Ähnlichkeiten. Früher ist die Feuerwehr nur rausgefahren, wenn es wirklich gebrannt hat, wenn der „Hahn auf dem Dach stand“ wie unsere Großeltern sagten. Heute sind unheimlich viele technische Hilfeleistungen dazugekommen. Also Sturmschäden, aber vor allem auch Türöffnungen und Tragehilfen für den Rettungsdienst. Es ist erschreckend, wie fremd wir uns doch alle geworden sind, denke ich bei solchen Einsätzen manchmal. Wie viel Leute allein hinter einer Tür wohnen, der Briefkasten quillt bereits über und keine der anderen Mietparteien hat mitbekommen, dass der andere vielleicht schon länger in Not ist.

Schwierig sind doch bestimmt auch die Verkehrsunfälle, zu denen Sie gerufen werden?

Ich kenne das schon seit meiner Feuerwehrzeit in Glowe. Damals hatten wir als erste Wehr Spreizer und Hydraulikschere, um Verletzte aus den Autos zu schneiden. Ich glaube, so ein Feuerwehrmann oder eine -frau denkt da immer etwas anders als der normale Mensch. Wir wissen, wenn wir nicht helfen, macht es kein anderer. Und dann ist es auch immer die Frage der „Goldenen Stunde“. Wir müssen es innerhalb einer Stunde schaffen, dass der Patient auf dem OP-Tisch liegt, das erhöht die Überlebenschancen wesentlich. Und so krass es klingt. Für den Feuerwehrmann, der jemanden schreien hört, ist das kein schlechtes Zeichen: Wer schreit, der lebt. Oft werden die Menschen auch ruhiger, wenn sie merken, Hilfe ist da.

Ist das nicht furchtbar belastend?

Vor zwei Jahren sind zum Beispiel zwei Menschen auf der L 29 bei einem Unfall getötet worden. Wenn Du da als Feuerwehrmann hinkommst und die verzweifelte Reanimation mitbekommst, ist das schon hart. Aber die Auswirkungen sind auch individuell sehr unterschiedlich und nie vorhersagbar. Einmal hatten wir eigentlich nur eine Tragehilfe für den Rettungsdienst zu leisten, aber die Patientin hat einem Feuerwehrmann offensichtlich sehr eindrücklich an den Arm gefasst. Er hat mir nach drei Monaten gesagt, „ich habe immer noch das Gefühl, dass mich dort jemand berührt.“

Gezeichnet: Hartlieb im Jahr 2011 beim Sucheinsatz am Kap Arkona. Quelle: Alexander Müller

Wie gehen sie damit um?

Bei 150 Einsätzen im Jahr bleibt oft wenig Zeit, das Erlebte richtig zu verarbeiten. Der Partner oder die Partnerin kann das Gesehene und Gehörte logischerweise nicht so nachvollziehen wie andere Feuerwehrkollegen. Deshalb setzen wir uns bei belastenden Einsätzen immer noch einmal zusammen und sprechen darüber. Außerdem steht uns ein seelsorgerisches Beratungsangebot zur Verfügung.

Nun gibt es zum Glück aber auch alltägliche Fälle, die nicht so dramatisch sind. Was gehört zu den häufigsten Einsätzen?

Was uns immer wieder auf Trab hält, sind automatische Brandmeldeanlagen, die in Hotels oder größeren Wohnanlagen installiert sind. Die sind Fluch und Segen zugleich. Wenn es wirklich brennt, ist eine automatische Brandmeldeanlage Gold wert, weil wir sofort alarmiert werden und wertvolle Zeit gewinnen. Aber: Wenn die Kartoffel mal etwas heißer kocht oder das Schnitzel etwas knuspriger wird, geht die eben auch los. Und lässt sich dann nicht, wie die Rauchmelder im Privathaushalt, einfach wieder abstellen. Wir sind bereits wegen Saunadampf ausgerückt, wegen Staub bei Bauarbeiten, oder auch wenn eine Frau zu viel Haarspray benutzt hat. Trotzdem: Wir müssen bei diesen Schwerpunktobjekten immer vom Schlimmsten ausgehen und nehmen jeden Alarm ernst. Abstumpfen können wir uns nicht leisten.

Daniel Hartlieb beim Einsatz Quelle: Lutz Reuter

Wie sieht es mit tierischen Einsätzen aus. Ist das ein „Kann“ oder ein „Muss“?

Ich weiß, dass einige Wehren sagen „machen wir nicht“, aber solche Einsätze gehören mit zu unseren originären Aufgaben: Rettung von Menschenleben, Tierleben, Sachwerten und Umwelt. Den Klassiker „Katze auf Baum“ ist mir persönlich in 25 Jahren nur einmal begegnet, erfolgreich beendet übrigens. Dafür hatten wir es schon mal mit einer Katze im Binzer Waschsalon zu tun. Die war in einen Lüftungsschacht geklettert und kam nicht wieder raus. Da mussten wir die ganzen Waschmaschinen abbauen und raustragen, die Katze haben wir gerettet. Das Schöne war, dass die Katze tatsächlich versichert war. Natürlich hätten wir die Katze auch ohne Versicherung gerettet, aber so konnten wir die Einsatzkosten sehr einfach abrechnen. Ansonsten haben wir natürlich auch schon Möwen, Rehe und Hunde gerettet oder aber einem Kormoran Starthilfe gegeben, der auf einem Balkon festsaß.

Soweit die Einsätze. Aber Feuerwehr ist doch auch noch mehr…

Ich glaube schon, dass die freiwilligen Feuerwehren hier auf Rügen eine große Bedeutung auch außerhalb von Brandbekämpfung und Einsätzen haben. Die Jugendwehren als häufig einziger Anlaufpunkt für die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel. Umso schlimmer, dass das Angebot der Jugendfeuerwehren derzeit wegen der Corona-Pandemie ruhen muss. Die übrigens auch unser gesamtes Arbeiten ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Wir nutzen Schnelltests, feste Gruppen und Sicherheitsausrüstung. Aber ein Impfangebot haben wir bisher nicht bekommen, das finde ich bedauerlich. Immerhin kann es sich bei jeder Tragehilfe auch um einen coronapositiven Menschen handeln.

Rügen hat nur freiwillige Feuerwehren. Ist das noch zeitgemäß?

Das ist gesetzlich geregelt, ab 80 000 Einwohner pro Stadt/Gemeinde ist eine Berufsfeuerwehr verpflichtend. Aber wo sollte man die in einem so großen Gebiet wie Rügen ansiedeln? In Bergen? Dann würde man bei einem Brand in Dranske die Rettungsfristen nicht einhalten. Das größte aktuelle Problem ist die Tagbereitschaft in Bereichen mit wenig Arbeitsplätzen. Wenn alle Feuerwehrleute 20 Kilometer weit weg zur Arbeit fahren, ist die Zeit zwischen 7 und 16 Uhr kritisch. Deshalb ist es ratsam, Feuerwehrleute beruflich beispielsweise im Technikbereich von Gemeinde oder Amt zu binden.

Von Anne Ziebarth