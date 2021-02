Rügen

Wir wollen Rodeln gehn! Aber wo? Im Südosten der Insel Rügen gibt es etliche Pisten, auf denen Kinder mit ihren Schlitten, Po-Rutschern, Gleitschuhen oder Snowboards Spaß haben können. In den Zickerschen Bergen auf der Halbinsel Mönchgut, von Einheimischen auch „Zicker Alpen“ genannt, sind schon viele Generationen von Rüganern gerodelt.

Auch heute ziehen die Kinder mit ihren Schlitten los, wenn die ersten Schneeflocken tanzen. Besonders beliebt ist die Abfahrt vom 69 Meter hohen Bakenberg bei Groß Zicker. In Gager gibt es eigentlich hinter jedem fünften Haus in der Dorfstraße eine Gelegenheit, auf den Berg zu gelangen, um runterzurodeln – und das Gleiche natürlich auch von Groß Zicker aus. Die beiden Freundinnen Betty und Enna rasen beispielsweise gern den sogenannten Brombeerberg in Gager hinunter.

Auf der Halbinsel Klein Zicker kann man prima Wandern und Rodeln verbinden. Quelle: Gerit Herold

Aber auch auf der Halbinsel Klein Zicker finden sich tolle Ecken für eine Rodelpartie. Das Gebiet lädt zum „Wander-Rodeln“ ein. Hier kann man mit Schlitten & Co von einem Hügel zum anderen ziehen und dabei auch einen tollen Boddenblick genießen.

Andere gute Rodel-Stellen auf Mönchgut sind der Lotsenberg in Thiessow und der sogenannte Fliegerberg bei Alt Reddevitz, wo früher eine Schulungsstätte für Segelflug und der Trainingsplatz für Piloten war. Auch hier hat man einen traumhaften Ausblick. Ebenso bietet sich auch der etwa 34 Meter hohe Schafberg bei Mariendorf als gute Piste für kleine Wintersportler an.

Vor dem Mönchgut-Tor lädt das Selliner Hügelland mit seinen vier Orten Moritzdorf, Seedorf, Altensien und Neuensien zum Rodelvergnügen ein. Zum Beispiel führt vom Parkplatz in Moritzdorf gleich ein Weg hoch, den man ausgelassen mit dem Schlitten runterwetzen kann.

Schlosspark in Putbus bei Rodlern beliebt

In Putbus liegt der Rodelberg gleich hinter der Orangerie. Quelle: Uwe Driest

In Putbus zogen bei den ersten Schneefällen einem Sternenmarsch gleich aus allen Richtungen Eltern ihre Kinder auf Rodelschlitten zum traditionellen Hügel hinter der Orangerie im Schlosspark. Während sich oberhalb des kleinen Hügels eine Schlange erwartungsfroher Kinder bildete, achteten Eltern am Fuß darüber, dass ihre Kleinen nicht über das Ziel hinausschossen und in der zugefrorenen Wusternitz landeten.

Der Stadtwald „Rugard“ in Bergen bietet ebenfalls Möglichkeiten zum Schlittenfahren. Aber auch im Park im Stadtteil Rothensee finden sich einige Rodelstrecken.

Rodelberge en masse und von unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gibt es auf der Halbinsel Jasmund. Ein kleines Rodel-Paradies ist der Sassnitzer Birkengrund. Auf den freien Wiesen sind lange, nicht zu steile Abfahrten möglich. Ein beliebtes Sassnitzer Rodel-Revier befindet sich auch hinter dem alten Schafstall in Dargast. Zu erreichen ist es vom Bahnübergang Lancken aus über den Klementelvitzer Weg in Richtung Buddenhagen beziehungsweise Dargast. Die Straßen dorthin sind allerdings schon ohne Schneedecke für manchen Autofahrer eine Herausforderung. Wer mit dem Auto anreist, sollte den Wagen am Garagenkomplex am Garzer Busch stehen lassen und eine kleine Winterwanderung einlegen.

Schlitten fahren am Sassnitzer Fuchsberg

Etwas Schnee und ein Mini-Hügel – das genügt den Mädchen und Jungen der Sassnitzer Kindertagesstätte „Kunterbunt“ für ihr „Wintersport-Training“. Quelle: Maik Trettin

Eine kleine Böschung und eine hauchdünne Schneeschicht – mehr brauchten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Sassnitz nicht, um ausgelassen zu rodeln. Am Donnerstag holten sie die Schlitten und Po-Rutscher aus den Abstellkammern ihres Kindergartens und nutzten die Mini-Hügel auf ihrem Spielplatz am Rügener Ring für ein erstes Rodel-Training. Bei besseren Winterbedingungen zieht es sie auf anspruchsvollere Bahnen, sagt die Kita-Leiterin Christiane Witt: Gleich um die Ecke, am Hotting, ist der Fuchsberg ein beliebter Rodel-Berg. Hier treffen sich große und kleine Bewohner des Wohngebiets für eine kleine Schlitten-Tour.

Langlauf-Loipen in der Granitz

Wenn die Wettervorhersage hält, was sie verspricht und es kräftig schneit, dann können sich die Langläufer auf Rügen freuen. Die Gemeinde Sellin will dann, wie in den Vorjahren schon, Loipen in der Granitz ziehen. „Die Technik der Kurverwaltung steht dazu bereit“, informierte Bürgermeister Reinhard Liedtke. Auch wenn derzeit keine Urlauber da sind, wolle man dieses Angebot für Wintersportläufer schaffen. „Das sind wir den Einheimischen schuldig“, so Liedtke.

Die Loipen würden auf den vom Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen genehmigten Wegen durch das Naturschutzgebiet in zwei Rundkursen gezogen: Der eine Rundkurs beginnt an der Mutter-Kind-Klinik am Selliner Waldrand und führt über die Kreuzeiche bis hin nach Hartmannsruh. Auch in Hartmannsruh kann gestartet werden. Dort besteht auch die Möglichkeit, zu parken.

Zehn Zentimeter Schnee seien für die Loipen notwendig. Den Loipenzieher Marke Eigenbau hat die Kurverwaltung schon seit vielen Jahren im Einsatz, wenn es in der Granitz winterlich wird. Um Einheimischen und Gästen dann eine Langlaufgelegenheit zu bieten, hatten sich Selliner schon im Jahre 2005 beim FLZ in Lauterbach extra eine Vorrichtung anfertigen lassen. Unter das Schneeschild des Bokimobils werden die zwei Kufen montiert. Beim Absenken des Schildes entstehen während der Fahrt zwischen den Spuren des Bokimobils die flachen Rinnen für die Skiläufer.

„Die Loipen werden sehr gern genutzt“, weiß Reinhard Liedtke. Sportliche Höhepunkte wie in der Vergangenheit werde es aber coronabedingt nicht geben. Vor Jahren hatte die „Selliner Winterolympiade“ mit Skilanglauf und Biathlon für viel Zuspruch gesorgt.

Von Gerit Herold, Maik Trettin und Uwe Driest