Rügens einziger Schachverein residiert in neuem Kulturort

Bergen

In Bergen entsteht eine neue Stätte für Freizeit und Kultur. Eigentlich sollte der Bergener Schachverein „Rugia“ nur eine neue Bleibe erhalten. Als er aber die Immobilie in der Dammstraße in Augenschein genommen hatte, reifte in dem neuen Vorsitzenden, Einhard Schmidt, eine weiterreichende Idee. Der Arzt entschloss sich, die ehemalige Gaststätte in der Dammstraße 40 in einer privaten Initiative anzumieten und neben dem Klubheim mit dem Titel „Rochade - zum Schacheck“ auch einen Veranstaltungsort für Klönschnack und Kleinkunst zu schaffen.

In der Bergener Dammstraße 40 eröffnet das Schachlokal "Rochade", in dem es auch kulturelle Veranstaltungen geben soll. Quelle: Uwe Driest

Anzeige

So wird das historische Gebäude künftig auch zum Sitz der „Schnack-, Lach und Schachgesellschaft“. „Weder soll hier eine Kneipe entstehen, noch verfolge ich kommerzielle Ziele“, betont Schmidt. „Ich möchte lediglich einen Beitrag dazu leisten, Menschen von Sofa und TV zu locken.“ So steht der Name „Rochade“ - jener Spielzug, bei dem König und Turm die Positionen tauschen - zugleich für den Wechsel zwischen Denksport und kulturellem Ausgleich.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Im Schachlokal wurde früher mit Kraut und Kohl gehandelt

Die Atmosphäre der Räume könnte schöner nicht sein. Wände, Mobiliar und Tresen der gut 80 Quadratmeter großen Fläche sind überwiegend in dunklem Holz gehalten. Auf dem Tresen liegt zur Ansicht ein Bildband mit dem Titel „Schachspieler“, der auch Zeichnungen, Karikaturen sowie Anekdoten und Schachweisheiten enthält. Vor dem nicht mehr benötigten Zapfhahn fängt ein altes, dekoratives Grammophon die Blicke von Besuchern ein. Um deren Aufmerksamkeit konkurriert der ebenfalls in dunklem Holz-Dekor gehaltene Flügel, der auf einer mit einem Geländer abgetrennten Erhöhung steht.

Carl Zühr führte einst seinen Laden in der Dammstraße 40. Quelle: Uwe Driest

Platz fand auch der von Schmidts Frau eigens umgestaltete Schrank aus DDR-Zeiten, in dem die Schachfreunde Spielbretter und allerlei Zubehör verwahren. Über die Geschichte des Vereins und des Hauses weiß Schmidts Vorgänger Wolfgang Jepp zu berichten. Mitte der 20 er Jahre betrieb Carl Zühr seinen Laden für Delikatessen und Kolonialwaren in dem Haus. Darauf verweist eine großformatige Fotografie an der Wand des Lokals. Zu DDR-Zeiten zog zunächst eine Spezialverkaufsstelle der Großhandelsgesellschaft für Obst und Gemüse ein, „die vor allem Sauerkraut und Kohl verkaufte“, so Jepp. In den 70er Jahren wurde das Haus zur Annahmestelle des Dienstleistungskombinats. „Dahin konnte man Wäsche zum Reinigen und Bügeln oder Elektrogeräte zur Reparatur bringen.“ Nach der Wende eröffnete dann erstmals eine Gaststätte unter dem Namen „Carl Zühr“ und zuletzt war es ein Lokal, in dem Fußballfreunde Spiele im Pay-TV ansehen konnten.

Schnack und Schach in der „Rochade“ Das „Schacheck“ soll Raum auch bieten für Diskussion und Kultur. Wer in ehrenamtlicher Weise einen Themenabend gestalten möchte, kann sich unter Fax 03838-8226770 oder Email rochade20@web.de melden.

Thiessow und holsteinischer Ort hatten gleiche Postleitzahl

Wolfgang Jepp ist der letzte Rügenmeister im Schach. Quelle: Uwe Driest

Wolfgang Jepp ist nicht nur Gründer und langjähriger Vorsitzender des Vereins, sondern auch der letzte Rügenmeister. „In den sechziger und siebziger Jahren war Schach auf Rügen sehr populär.“ Es wurde außer in Bergen in sieben weiteren Orten aktiv Schach gespielt.

Deren Vereine schlossen sich nach und nach dem Bergener an, so dass es zur Wende nur noch einen Schachverein auf Rügen gab. 18 Mitglieder betreiben dort heute noch das königliche Spiel, darunter keine Frau. Der jüngste Schachfreund ist der 16-jährige Paul Ultsch aus Göhren und der älteste Karsten Friese mit 84 Jahren. „Wenn Corona vorbei ist, möchten wir nachmittags wieder Zeiten für Kinder anbieten“, wünscht sich Jepp.

Vor der Pandemie wären immer mal einige russische Kinder aus Bergen-Süd zum Training gekommen. „Die bleiben hoffentlich auch danach bei der Stange.“ Viele Kinder oder Jugendliche würden sich nach einer Schnupperphase aus Zeitgründen aber für einen Bewegungssport entscheiden.

Lesen Sie auch

Auf etwas kuriose Weise kam die Patenschaft mit einem schleswig-holsteinischen Schachverein zustande, erzählt Jepp. „In der Wendezeit stellte der damalige Vorsitzende des SC Wrist-Kellinghusen, Peter Kisters, fest, dass sein Heimatort dieselbe Postleitzahl trug wie das noch zur DDR zählende Thiessow auf Rügen.“ Also habe er den Ort besucht, sich durchgefragt, bis er gleichgesinnte Schachfreunde fand und bereits am 27. März 1990 spielten Ost und West ihr erstes Turnier. „Der Rückkampf fand dann im Juni desselben Jahres statt.“ Auch wenn der Spielbetrieb derzeit matt gesetzt ist, hoffen die Schachfreunde darauf, bald wieder sonntägliche Punktspiele austragen und das Training absolvieren zu können. Der nächste Rügenpokal soll aber erst wieder 2022 vergeben werden.

Einen Euro in die Orgelpfeife als Eintritt

Die Planungen für seinen „Ort der kulturellen Lebensfreude, Begegnung und Diskussionsplattform sowie des Schachspiels mit gepflegten Umgangsformen“ treibt Einhard Schmidt gleichwohl schon jetzt voran. „Die Bevölkerung möge sich angesprochen fühlen, an Vortrags- und Kulturveranstaltungen teilzunehmen und auch selbst Beiträge zu gestalten“, ermuntert er die Insulaner. Bisher weist lediglich ein Schild im Fenster auf die neue Nutzung hin, aber wenn die Fassade im kommenden Frühjahr renoviert worden sein wird, soll ein Schaukasten auf Termine zum Meinungsaustausch oder Reiseberichte sowie thematische oder musikalische Vorträge hinweisen. Der Besuch der Abende kann dann für zwei bis drei Dutzend Besucher nach vorheriger Anmeldung möglich sein. Die sind angehalten, jeweils einen Euro in die an der Tür stehende Orgelpfeife aus der Stralsunder St. Nikolaikirche zu werfen.

Mehr zum Autor

Von Uwe Driest