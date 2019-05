Sellin

Vier Mädchen und sechs Jungen der Klassenstufen 5 und 6 der CJD Christophorusschule Rügen in Sellin können sich jetzt Juniorförster nennen. Die entsprechenden Zertifikate hat ihnen das Forstamt Rügen ertsmalig überreicht. Bis zu den Sommerferien erfolgen an sieben weiteren Schulen in Glowe, Sassnitz, Bergen, Samtens und Gager Abschlüsse zum Juniorförster.

Ihnen sollen in den nächsten Jahren Schüler des ganzen Landes folgen. „Das Forstamt Rügen ist mit dem Pilotprojekt erfolgreich gestartet und Vorreiter im Land“, betonte Manfred Baum, Vorstand der Landesforstanstalt MV.

„Das außerschulische Umweltprojekt „Juniorförster“ verknüpft Inhalte aus der Pfadfinderbewegung, der Forstwirtschaft und des Naturschutzes“, erklärt Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen. Das Programm liefere einen aktiven Beitrag zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und wurde in die Öffentlichkeitsarbeit des Forstamtes Rügens aufgenommen. Angeschoben wurde es schon vor drei Jahren, so Kuithan, der zusammen mit Revierleiterin Bärbel Krakow die Idee dazu hatte. Diese wurde über Praktikanten und Studenten des Forstamtes schließlich zum Konzept entwickelt und über eine Bachelorarbeit hinsichtlich seiner Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Lehrern evaluiert. Im Schuljahr 2016/17 wurde der Testballon gestartet an einer Schule. Im letzten Jahr haben dann schon 67 Schüler der 5 und 6 Klassen, für die das Projekt konzipiert ist, teilgenommen. In diesem Jahr werden es insgesamt 87 sein, die nun erstmals auch das Zertifikat „Juniorförster“ erhalten.

Sie wurden im Rahmen der Ganztagsschule einmal wöchentlich 90 Minuten durch das Schuljahr begleitet. Die Kinder eigneten sich selbstständig Wissen über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen an, die Sie dann praktisch umsetzen. „Es werden 37 aufeinander aufbauende modular gestaltete Termine je Klasse und Jahr durchgeführt“, so Kuithan.

„Die Schüler waren imm total begeistert“, weiß Martin Hanna, Leiter der CJD-Schule. Jede Woche ging Forstamtsmitarbeiter Matthias Miersch mit den Schülern in die Natur, um den Wald im Wandel der Jahreszeiten zu erkunden und herauszufinden, was Funktion, Nutzen und Schutz des waldes bedeutet. Fiete fand es am ccol, Messer zu schnitzen, Sina gefielen die gebauten Höhlen besonders und Michael die selbstgeschnitzen Pfeifen. „Und ich fand es toll, dass wir immer draußen waren“, meinte Greta.

Gerit Herold