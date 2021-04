Rügen

Wanderer und Radfahrer können sich freuen: An der Straße zwischen Gobbin und Neu Reddevitz im Südosten Rügens können sie jetzt an einem neu geschaffenen Rastplatz verschnaufen. Den überdachten Haltepunkt haben Ranger des Biosphärenreservates als Ersatz für eine alte Schutzhütte errichtet.

Den in die Jahre gekommene Vorgänger hatten zuvor Mitarbeiter der Gemeinde Lancken-Granitz entfernt. An dem neuen Rastplatz können Einheimische und Inselgäste während einer Wanderung oder einer Radtour in der Boddenlandschaft des Biosphärenreservates Südost-Rügen stoppen, um sich auszuruhen oder ein Picknick einzunehmen.

Und dabei einen richtig tollen Ausblick zu genießen. Denn durch die besondere Lage bietet sich ein wunderschöner Blick auf das Dorf Neu Reddevitz, den Rügischen Bodden mit der Insel Vilm, die Having und das Reddevitzer Höft. Danach kann es zu Fuß oder mit dem Rad dann weitergehen nach Groß Stresow oder bis nach Putbus. Eine wirklich lohnenswerte Tour gerade in dieser Jahreszeit.

Von Gerit Herold