Rügens schönste Rumpelpisten: Die Ringstraße in Bergen

Viele Straßen auf der Insel befinden sich in jämmerlichen Zustand. Der „Knaller“ für jeden Menschen der in Richtung Wittow unterwegs ist, bleibt natürlich die Ortsdurchfahrt Sagard, ein Test für Fahrer und Stoßdämpfer gleichermaßen. Ungezählt wohl die Zahl der Urlauber die sich verunsichert fragen: Bin ich hier noch auf dem richtigen Weg. Auch Passagen wie die Putbuser Straße in Binz oder die Ringstraße in Bergen sind für Autofahrer ein fragwürdiges Erlebnis. Bei ersterer handelt es sich allerdings um eine Straße unter Denkmalschutz, da ist ein gewisses Verständnis gefragt.

Passiert man allerdings das Ortsschild von Bergen aus Richtung Gingst, holpert man sich auf der Strecke zwischen den Kreisverkehren so durch. Die Kurve vor der Molkerei ist gerade im Dunkeln nur etwas für Kenner – weder kann man die Markierungen erkennen, noch von einer halbwegs planen Oberfläche sprechen.

Ringstraße: Zweiter Bauabschnitt steht an

Doch bezüglich der Ringstraße gibt es Grund zur Hoffnung. Noch im August 2021 steht der zweite Bauabschnitt der Mammutbaumaßnahme Ringstraße an. Zwar nicht auf der Strecke zwischen den bestehenden Kreisverkehren, dafür wird aber dem Pflaster zwischen Dammstraße und Stralsunder Straße zu Leibe gerückt. Dabei wird allerdings nicht nur das Pflaster aufgehoben, der grundhafte Ausbau beinhaltet einen Komplettaufbau der neuen Straße. „Anspruchsvoll“, meint der Bergener Bauamtsleiter Volker Paarmann. „Den Ausbau begleitend werden nämlich auch die Leitungen des Zweckverbands ausgetauscht – und die liegen mehrere Meter tief.“ Die Leitungen bergen sogar noch Mischwasserbereiche, künftig soll hier streng nach Regen- und Abwasser getrennt werden.

An der Kreuzung Dammstraße soll ein Kreisverkehr entstehen Quelle: Anne Ziebarth

Kreisverkehr an der Dammstraße

Eine wesentliche Neuerung ist vorgesehen: An der Kreuzung zur Dammstraße ist ein neuer Kreisverkehr vorgesehen. Jeder Autofahrer, der im Sommer hier schon einmal versucht hat, die Ringstraße zu kreuzen, wird dieses Vorhaben zu schätzen wissen. „Weil nicht so viel Platz zur Verfügung steht, gibt es einen überfahrbaren Kreisverkehr“, erklärt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). „Dazu kommen Radwege, veränderte Parktaschen, LED-Beleuchtung und mehr Grün.“

Welches ist Rügens schlimmste Straße? Welche Straße bereitet Ihnen auf der Insel am meisten Kummer ? Möchten Sie gerne wissen, wann sich die Situation dort endlich ändert? Schicken Sie uns doch eine kurze Beschreibung und ein Foto ihrer „schlimmsten Rumpelpiste“ an ruegen@ostsee-zeitung.de – wir haken für Sie nach.

Umleitung über die Graskammer

Während der Bauarbeiten gibt es eine veränderte Verkehrsführung in diesem Bereich. Die Umleitung Autos und Busse könnten über die B96/B196 erfolgen (außerhalb) innenliegend über Ringstraße / Graskammer / Marktstraße / Dammstraße erfolgen. Eine Kommission mit Vertretern des Straßenbauamts, der Polizei und dem öffentlichen Personennahverkehr wird noch über die Umleitung und die Linienführung des Personennahverkehrs beraten. Eine Behelfsstraße soll den Verkehr auf der Ringstraße allerdings zumindest in eine Richtung ermöglichen, auch während der Baustellenzeit.

Rügens Rumpelpisten: Ringstraße Quelle: Anne Ziebarth

Rund 1,2 Millionen Euro kostet der Ausbau des Stücks Straße, gefördert wird das Vorhaben vom Land. Wie sich bei hohem Touristenaufkommen die Verkehrssituation innerhalb der Stadt entwickelt, ist völlig unklar. Sicherlich müssen sich Autofahrer auf längere Fahrtzeiten einstellen. Die Ortsumgehung Bergen, die eine spürbare Entlastung bringen sollte, wird frühestens in drei Jahren fertig.

Lückenschluss zwischen Bergen und Kubbelkower Kreisel in Sicht

Radler können sich hingegen freuen. Nicht nur die Planungen für Radwege zwischen Siggermow nach Neklade gehen weiter, vom Ortseingang Bergen in Richtung Binz bis zum Kubbelkower Kreisel soll ein Schutzstreifen angelegt werden um endlich einen Lückenschluß herzustellen. Entsprechende Planungen befinden sich in der Prüfung durch das Straßenbauamt.

Ausbesserung der unteren Königsstraße

Weitere Straßenbaumaßnahmen, die die Stadt in diesem Jahr vorhat, betreffen zum Beispiel die Straße der DSF (Asphaltdecke), einen neuen Gehweg im Tilzower Weg oder die Ausbesserung der unteren Königsstraße. Auch der grundhafte Ausbau der Weidenstraße ist in Planung. Für diese Maßnahmen bzw. Planungsleistungen rechnet die Stadt grob mit Kosten in Höhe von rund 600 000 Euro.

Von Anne Ziebarth