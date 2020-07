Sehlen

Lysanne Rosenow und Daniel Lieger haben diesen Termin gut vorbereitet. Die Kameradin und der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Sehlen (FFW) wissen es aus Erfahrung: Wunder passieren, wenn man seine Gelegenheiten gut nutzt. Plötzlich wird aus einer geplanten Garage ein Feuerwehrgerätehaus und Claudius Dreilich, Sänger der Band Karat, und Lippi kündigen ein Konzert zur Einweihung an.

Am Dienstagnachmittag kam Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) nach Sehlen auf Rügen. Er hatte diese Kette von wundersamen Ereignissen ausgelöst. Und Lysanne Rosenow hofft, dass ihre Glückssträhne noch nicht vorbei ist. Doch der Reihe nach.

Feuerwehrfahrzeug IFA W 50 ist 40 Jahre alt

Der FFW Sehlen geht es wie vielen im Lande: Ihr Tanklöschfahrzeug, ein IFA W 50, ist 40 Jahre alt. Ein neues würde auch gar nicht in den Geräteschuppen von 1936 passen. Bevor die Kameraden ihre Einsatzkleidung anziehen, fahren sie erst ein Fahrzeug raus. Genauso wenn sie in das zweite Fahrzeug einsteigen wollen. Weil es keinen Mannschaftswagen gibt, fahren sie mit ihren privaten Autos zum Brand.

Ein paar Dinge sind aber auch anders, so gibt es etwa keine Nachwuchssorgen. In der Kinder- und Jugendfeuerwehr lassen sich aktuell zwanzig Jungen und Mädchen ausbilden. In der aktiven Abteilung der Stützpunktfeuerwehr fahren vier Frauen zu Einsätzen raus. Lysanne Rosenow ist eine von ihnen. Die studierte Immobilienverwalterin ist in Sehlen aufgewachsen und arbeitet auch im Feuerwehrförderverein mit.

Wetteinsätze auf Benefizgala

Ein Ereignis im Jahr 2017 brachte für die Kameraden aus Sehlen eine wichtige Wende. Es war auf dem Benefizball in Binz. Die FFW Sehlen präsentierte die Idee, eine Fertigteilgarage an den alten Schuppen anzubauen, um dort Material zu lagern. „Da hab ich gesagt, für so ein Zeug spende ich nicht“, erinnert sich Lorenz Caffier an seine erste Reaktion. Er stand auf und fragte: „Warum baut ihr nicht was Richtiges?“

Löschmeisterin Lysanne Rosenow vor dem alten und viel zu engen Geräteschuppen mit den beiden Einsatzfahrzeugen. Quelle: Juliane Schultz

Lysanne Rosenow ergänzt: „Das brachte den Stein ins Rollen.“ Der Karat-Sänger Dreilich sei sofort darauf eingestiegen und sagte: „Wenn das klappt, singen wir zur Eröffnung.“ Und gleich danach habe auch noch Lippi gesagt, dass er in diesem Fall die Veranstaltung moderiere. Damit standen die Wetteinsätze.

Lorenz Caffier : „Lippi steht zu seinem Wort“

„Daraufhin haben wir den Bau der Garage verschoben und uns intensiv um einen Neubau bemüht.“ Der sei, auch dank der Unterstützung von Landtagsabgeordneten Burkhard Lenz ( CDU), nun fast fertig. „Ende des Jahres können wir einziehen“, freut sich Lysanne Rosenow.

In dem etwa 2,4 Millionen Euro teuren neuen Gebäude wird es für die Feuerwehr eine Fahrzeughalle mit Werkstatt und Lager sowie Umkleide- und Sanitärbereiche geben. Dazu ein Schulungs- und Sitzungsraum, eine Küche sowie ein Raum für ärztliche Versorgung. Bei der Baustellenbegehung scherzt Caffier: „Dass es so groß wird und mich so viel Geld kostet, damit hab’ ich damals auf dem Ball nicht gerechnet.“ Auf dem Weg nach Sehlen habe er mit Wolfgang Lippert telefoniert: „Ich habe Lippi an sein Versprechen erinnert und der steht zu seinem Wort.“

„ Claudius Dreilich wird zur Eröffnung kommen“

„Wir wollen die Eröffnung unbedingt groß feiern“, sagt Rosenow. Es kann auch gern Frühjahr werden, Hauptsache vor Beginn der Störtebeker-Saison, damit Lippi Zeit hat.“ Der Entertainer gehört seit Jahren zum festen Ensemble. Er werde in jedem Fall erwartet, hatte er doch seinen Gewinn von 3 000 Euro aus der Kochschow „Grill den Profi“ beim Fernsehsender Vox an die FFW gespendet. Auch Sehlens Bürgermeister Manfred Keller hat gute Nachrichten: „ Claudius Dreilich hat mich schon gefragt, wann es losgeht. Er wird zur Eröffnung kommen.“

Mission von Innenminister in Sehlen noch nicht erledigt

Dann wird der neue Mannschaftswagen, für den Innenminister Caffier am Dienstag den Förderbescheid mitgebracht hat, bereits im Gerätehaus stehen. Im September wird der Neunsitzer erwartet. Dann braucht der Nachwuchs nicht mehr einzeln zu Wettkämpfen gefahren werden und die Kameraden müssen seltener mit dem Privatauto zur Brandbekämpfung anrücken. Damit wäre fast alles perfekt in Sehlen. Wäre da nicht der alte W 50.

„Es ist nicht so, dass die Leute lachen, wenn wir damit zum Einsatz fahren“, sagt Lysanne Rosenow. „Auch wenn er natürlich sehr langsam ist. Er ist für uns ganz wichtig, weil er 2000 Liter Löschwasser fasst. Die Pumpe funktioniert noch, aber nicht mehr alle Hebel.“ Die Schilderung hinterlässt Eindruck. Der Innenminister weiß, dass seine Mission in Sehlen noch nicht erledigt ist.

Von Juliane Schultz