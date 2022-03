Putgarten

Der Krieg in der Ukraine geht unvermittelt weiter, manch einer fragt sich, ob auch MV in das Visier des Krieges geraten kann. Immerhin verfügt MV über einige militärisch bedeutsame Standorte, den Fliegerhorst in Rostock-Laage zum Beispiel oder die Abwehrraketen in Sanitz und Bad Sülze. Zwar sind die Standorte nach Ansicht des Militärhistorikers Sönke Neitzel nicht akut bedroht, aber auch auf Rügen gibt es ein durchaus bedeutsames militärisches Objekt.

In Putgarten, im Ortsteil Varnkevitz betreibt der „Abgesetzte Technische Zug 351“ eine Radarstation, informiert ein Sprecher der Bundeswehr. Spaziergänger und Radfahrer am Nordstrand kennen das abgezäunte Gebäude mit der charakteristischen „Kugel“. Diese dient als Wetterschutz der innenliegenden Technik. Der rund 34 Meter hohe Radarturm wurde 1996 fertiggestellt und löste damit die alte Radartechnik aus Militärbeständen der NVA ab.

Detailaufnahme der Kuppel Quelle: Stefan Sauer

18 Stationen über ganz Deutschland verteilt

Die Radarstation ist eine von 18 Radar- und Funkstationen, die in ganz Deutschland verteilt sind. „Ihre Aufgabe ist es, den deutschen Luftraum rund um die Uhr zu überwachen und die gesammelten Daten an ein Control and Reporting Center (CRC) zu übermitteln“, so ein Sprecher der Bundeswehr. „Das CRC erstellt anhand dieser Daten und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) ein Lagebild unseres Luftraumes. Somit kann auf eventuelle Bedrohungen schnell reagiert werden.“ Ein Erklärvideo der Bundeswehr gibt es hier.

In Varnkevitz befindet sich dieses Gebäude zur Luftraumüberwachung. Quelle: Stefan Sauer

Für die Stationierung ausgerechnet im abgelegenen Varnkevitz gebe es keinen spezifischen Grund. „Die Stationen haben einen Abdeckungsradius von circa 400 Kilometer“, so der Sprecher. „Die Stationierung wird so gewählt, dass sich die Abdeckungsflächen überschneiden, um eine vollumfängliche Abdeckung des Luftraumes sicherzustellen.“ Ein Radius von 400 Kilometern deckt Teile Polens ab, bis in die Ukraine soll er nicht reichen.

Trotzdem gilt: Mehr Informationen gibt es derzeit nicht von der Bundeswehr. „Aus Gründen der militärischen Sicherheit und der aktuellen sicherheitspolitischen Lage können wir keine Auskunft zu künftigen Maßnahmen, weder personell noch materiell, geben“, so der Sprecher. Auch ein Besuch der Anlage sei derzeit nicht möglich.

Von az