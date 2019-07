Lauterbach

Jutta Scheunemann aus der Lauterbacher Siedlung ist stolz auf ihre Teller-Hortensie. „Seit ich sie im vergangenen Jahr beschnitten habe, ist sie auf eine Höhe von heute 1,87 Meter aufgeschossen“, sagt sie. Vor dem Anruf bei der Zeitung hatte sie gewissenhaft den Zollstock an das Gewächs gehalten. Dabei erreicht die Pflanze laut Gartenlexikon eigentlich nur eine Höhe von etwa 1,50 Metern. Der schöne ursprünglich in Fernost beheimatete Busch besteht aus Tellern mit vielen kleinsten Blüten, die von einem Kranz aus etwa einem Dutzend größer, Blüten in rosa, violett, blau oder weiß umrandet sind. Bei schönem Wetter ist das tiefe Brummen emsiger Hummeln um die Hortensie herum zu hören, die Jutta Scheunemann vor 19 Jahre aus Rövershagen mitbrachte.

Uwe Driest