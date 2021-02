Bergen

Neues Fahrzeug, moderne Technik. Der DRK-Rettungsdienst in Bergen ist ab sofort mit sogenannter Telenotfallmedizin auf der Insel unterwegs. Besonders in ländlichen Regionen ist der Einsatz in der Notfallversorgung zukunftsweisend. Ausgebildete Notärzte oder auch Fachärzte können sich auf diese Weise per Video in die Rettungstransportwagen (RTW) am Einsatzort zuschalten und lebenswichtige Entscheidungen für die Behandlung des Patienten treffen.

Das neue Fahrzeug stellten DRK-Vorstand André Waßnick und Bereichsleiter Rüdiger Eichinger am Dienstag der Öffentlichkeit in der Rettungswache des Kreisverbandes in der Bergener Raddasstraße vor. Der Wagen verfügt über eine Videoanlage und BlackBoxes, die Angaben speichern und den Einsatz dokumentieren.

Anzeige

Über Mobile Daten ist die Anlage mit der Universitätsklinik Greifswald verbunden. „Da sitzen an zehn Monitoren fünf Telenotärzte, von denen jeder bis zu fünf Einsätze gleichzeitig betreuen kann“, sagt Rüdiger Eichinger. Die Rettungswagen auf der Insel sollen nach und nach flächendeckend gegen moderne Fahrzeuge mit der neuen Technik ausgestattet werden. An den Standorten Bergen, Sassnitz, Kluis, Garz und Binz geschieht das bereits in den kommenden Wochen, Baabe muss noch etwas warten. Bergen erhält im März einen zweiten RTW mit Telemedizin-Ausstattung.

Einsatz der Technik soll zusätzliche Möglichkeit bedeuten

Die neue Technologie soll die Situation der Notfallversorgung gerade im ländlichen Raum entspannen, so Eichinger. „Laut Rettungsdienstgesetz muss ein Krankenwagen innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein. Das ist gerade im ländlichen Bereich mit seinen langen Wegen nicht immer zu garantieren. Unsere Leute haben in der Urlaubszeit schon mal zwei Stunden benötigt, um von Mönchgut nach Bergen zu kommen.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicht in allen Fällen sei indes der Einsatz eines Telenotarztes gegeben. So müsse bei schwerwiegender physischer Indikation wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Bewusstlosigkeit ein physischer Notarzt die Behandlung vor Ort vornehmen. „Die Möglichkeit der Telemedizin soll keinen Arzt ersetzen, sondern ist als zusätzliche Möglichkeit geschaffen worden, um die schnelle Versorgung von Patienten zu verbessern“, so Eichinger.

Bei bestimmten Maßnahmen oder Eingriffen könne der Telenotarzt im Bedarfsfall Anweisungen geben und die Verantwortung übernehmen. „Die Technik hilft dem Arzt, an bestimmte Stellen zu zoomen und beispielsweise Gesichtsfarbe oder Vital-Funktionen einzuschätzen.“

Telenotarztsystem erstmalig im Landkreis Vorpommern-Rügen

Der Einsatz der Technik war unter Medizinern lange kontrovers beurteilt worden. Erst Ende 2019 stimmte auch die Kammerversammlung in Mecklenburg-Vorpommern ihrem Einsatz zu. „Unser Leben verändert sich und wir verfügen heute über Möglichkeiten, an die vor wenigen Jahren noch niemand dachte“, sagt Andreas Gibb, Vizepräsident der Landesärztekammer. In bestimmten Fällen sei die physische Anwesenheit eines Notarztes heute nicht mehr zwingend notwendig.

Die Technik war zunächst im benachbarten Kreis Vorpommern-Greifswald erprobt worden. Mit rund 600 000 Euro aus der Digitalen Agenda des Landes hat das Wirtschafts- und Gesundheitsministerium die Ausweitung in den Landkreis Vorpommern-Rügen finanziert.

„Mit der Projektförderung wird das Telenotarztsystem erstmalig im Rettungsdienstbereich übergreifend im ländlich strukturierten Raum im Landkreis Vorpommern-Rügen implementiert. Für den ländlichen Raum brauchen wir innovative Lösungen in der Gesundheitsversorgung. Die durchgängige Notfallversorgung ist dabei eine wesentliche Aufgabe der Daseinsvorsorge“, so Gesundheitsminister Harry Glawe.

Bereis 120 Einsätze in Sassnitz

Mit Hilfe der Fördermittel werden zunächst elf RTW im Landkreis Vorpommern-Rügen mit der entsprechenden Technik ausgestattet, der bestehende Telenotarztarbeitsplatz am Standort Greifswald auf einen zweiten Arbeitsplatz erweitert sowie ärztliches Personal, das nichtärztliche Rettungsdienstpersonal und der Leitstellenmitarbeiter geschult.

Am Standort Bergen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 6747 Einsätze gefahren. Die Rettungswache in Sassnitz verzeichnete von April bis Dezember 2020 bereits 120 Telenotarzt-Einsätze, so das DRK.

Von Uwe Driest