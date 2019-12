Rugard-Bühne heißt künftig Waldbühne Rügen – und es gibt gleich Ärger

Bergen

Wird die Rugard-Bühne jetzt endlich zu einem Veranstaltungsort mit Anziehungskraft? Die neuen Betreiber sind – logischerweise – davon ebenso überzeugt wie die Stadtverwaltung.

Allerdings überschattet allein die Übernahmephase bereits ein deftiger Streit, in dessen Zusammenhang die neuen Betreiber sogar schon offen über eine Anzeige nachdenken.

Zum ersten Mal gesehen

Kay Theen erzählt die Geschichte von seiner erstmaligen Begegnung mit der Rugard-Bühne gern. „In diesem Sommer bekam ich von heute auf morgen die Anfrage nach einem Wohnmobil für einen Tag“, sagt der Gebrauchtwagenhändler amüsiert. „Das ist ungewöhnlich und geht eigentlich nicht. Allerdings war das Mobil für Helge Schneider gedacht, der hier in Bergen auf der Rugard-Bühne auftrat und seinen Wohnanhänger vergessen hatte.“

Als Theen die Bestellung höchstpersönlich zum Veranstaltungsort fuhr, sah er erstaunt das Ambiente. „Ich habe mich sofort in die Bühne verliebt“, sagt er. „Ich wusste gar nicht, dass es hier so etwas gibt.“ Darüber wundert er sich selbst, lebt der aus Stralsund stammende Gewerbetreibende doch schon seit 30 Jahren auf Rügen und davon elf in Bergen.

Einige Betreiber scheiterten

Unverzüglich habe er sich bei der Stadt nach einem möglichen Pachtvertrag erkundigt und sei auf offene Ohren gestoßen. „Im Rathaus erfuhr ich, dass man schon lange nach einem Betreiber suche, der ein Konzept für den Veranstaltungsort entwickeln könnte“, sagt Kay Theen. Und so habe er sich ans Werk gemacht.

Ihm sei durchaus bewusst, dass das Ganze eine Herausforderung sei. Denn immerhin scheiterten hier schon andere, habe die Stadt eine eigene Vermarktung nicht hinbekommen und betrachte er sich nicht gerade für einen Veranstaltungsprofi.

Wer im Internet nach Beiträgen über die Rugard-Bühne sucht, stößt immer wieder auf die Bezeichnung „eine der schönsten Waldbühnen Deutschlands“. Darin steckt unbedingt ein Hinweis auf das ungemeine Potenzial der Spielstätte, die als Thing-Stätte in den 20er Jahren errichtet worden ist. Und Kay Theen möchte diese auf jeden Fall deutschlandweit etablieren und als feste Größe in den Köpfen der Menschen verankern. „Wir werden die Rugard-Bühne als erstes umbenennen“, sagt Theen. „Sie wird künftig , Waldbühne Rügen’ heißen.“ Dass er dabei an die Berliner Waldbühne als großen Bruder denkt, ist unverkennbar. „Dann werden wir dafür sorgen, dass auf dem Gelände Ordnung und Sauberkeit herrscht. Und auf längere Sicht soll eine VIP-Lounge errichtet werden.“

Später Zeitpunkt

Wie Kay Theen sagt, seien die Pachtverträge mit der Stadt erst dieser Tage unterschrieben worden. Dieser späte Zeitpunkt habe ihn bisher daran gehindert, verbindliche Verträge mit gewünschten Künstlern abzuschließen. „Und das ist für 2020 sehr ungünstig gewesen, denn die Terminkalender der Künstler sind praktisch alle schon voll.“ Aus diesem Grunde könne er für das nächste Jahr auch noch nicht eine Veranstaltung verbindlich ankündigen. „Wir sind aber bemüht, noch ein bisschen was auf die Beine zu stellen“, sagt der Betreiber von „Rügen Mobile“. Es fallen Themennamen wie Schlager- oder Ballermann-Party, „etwas für Kinder“ soll es geben und auch Theater.

Unschönes Theater gibt es derzeit bereits mit Marcel Block von MB-Konzerte aus Berlin. Block hat unter anderem Ute Freudenberg, Silly, Wolfgang Lippert oder Karat unter Vertrag. Und mit letzteren hatte er für den 31. Juli 2020 aus Anlass des 45-jährigen Bandbestehens ein Konzert in Bergen geplant. Offenbar in der Annahme, alles liefe wie bisher ( Marcel Block hat die Rugard-Bühne bereits mehrfach gebucht), war der Veranstalter bereits im Sommer in der Vorverkauf für Karat gegangen. Das gefiel Kay Theen gar nicht, weshalb er Block absagte. Nach Aussagen des Autohändlers und Betreibers eines Wohnmobilstellplatzes sei mit dem Veranstalter keine vernünftige Kommunikation zustande gekommen. Auch habe dieser das Konzert ohne jeden Vertrag zum Ticketverkauf freigegeben. „Ich denke, ihm wird nicht gefallen haben, dass er keine Chance gehabt hätte, bei uns die Einnahmen der Gastronomie für sich zu verbuchen“, meint Kay Theen – und weist darauf hin, dass das diesjährige Karat-Konzert der Stadt eine fünfstellige Verlustsumme eingebracht habe.

Veranstalter hat Bedenken

Marcel Block äußert gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG Bedenken zur Wahl der Stadt. Als er im Zuge der Meinungsverschiedenheiten im Rathaus nachfragte, was einen „Gebrauchtwagenhändler als Betreiber dieser bedeutenden Freilichtbühne qualifiziert“, sei ihm geantwortet worden, dass ihn das nichts angehe. Block erinnert an die von ihm in Bergen bereits betreuten Ereignisse: Helge Schneider, Roland Kaiser, Silly, The Boss Hoss, Chris Norman, Matthias Reim und Max Raabe. „Da die Bühne im öffentlichen Interesse steht und ich jetzt als Konzertveranstalter dort nicht mehr in Erscheinung treten kann, sollte dem Entscheidungsträger die Tragweite seiner Verpachtung vielleicht im Nachhinein deutlich gemacht werden“, sagt Marcel Block. „All diese großen Namen und schönen Konzerte werden nun nicht mehr auf dem Rugard stattfinden. Dafür aber sicherlich die eine oder andere Techno-Party.“

Kay Theen fühlt sich verleumdet und spricht von der Verbreitung von Lügen. Aus diesem Grunde denkt er über eine Anzeige bei der Polizei nach. Auch im Rathaus ist man von Block nicht gerade begeistert. „Er kann nicht in den Vorverkauf gehen, ohne einen Vertrag zu haben“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke. Auch deshalb stellt sie sich hinter Kay Theen. „Wir haben begeistert zugegriffen, als Herr Theen zu uns kam“, sagt sie. „Es ist nämlich nicht die Kernaufgabe einer Stadt, eine Bühne zu vermarkten. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass das für eine Verwaltung nicht zu wuppen ist.“

Wald- oder Rugard-Bühne? Die regionalen Historiker der Insel sind sich einig: Der Name „ Waldbühne“ ist machbar. Uwe Hinz, Bergener Stadtführer und Buchautor, zeigt sich geradezu begeistert von der Idee, befreie der Name die Bühne doch von ihrer Provinzialität. Karl Zerning, ebenfalls Buchautor, kann der Umbenennung eine Menge abgewinnen. Der Sassnitzer Stadtarchivar Frank Biederstaedt hat mit einer Umbenennung genauso wenig ein Problem, mag aber regionale Bezüge in Bezeichnungen dieser Art. Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke signalisierte ebenfalls Zustimmung für die Umbenennung.

