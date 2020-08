Bergen

Wie soll sich der Rugard-Wald in Bergen künftig entwickeln? Wie soll er aussehen, welche Schritte sind notwendig? Um dieses Stück Naherholung am Rande der Stadt diskutierten die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung. Gleich drei Anträge gab es zu diesem Thema.

So wurde von den Kommunalpolitikern ein Antrag von Raik Knüppel (fraktionslos) in die Wege geleitet. Die Bergener Verwaltung soll nun die zuständige Forstbehörde auffordern, den Wald wieder in einen aufgeräumten Zustand zu versetzen. „Herzurichten sind sämtliche Waldwege, die durch die Technik des Subunternehmers der Forstbehörde zerfahren wurden“, sagte er.

Der Grund für den Antrag: Das Forstamt betrieb auf 22 Hektar im Rugard Waldpflege. Kranke Fichten und standortfremde Kiefern sollten im Herbst 2019 gefällt werden. Dafür wurde ein Subunternehmen engagiert. Doch ein Rückefahrzeug hatte innerhalb von zwei Tagen tiefe Furchen in den Boden gezogen.

Der verantwortliche Fahrer des beauftragten Unternehmens darf in den nächsten Jahren keine Tätigkeiten mehr im Revier ausführen. Er habe sich nicht an Absprachen gehalten. „Es ist ein sehr unbefriedigender Zustand auch für mich. Ich habe so etwas bisher noch nicht gesehen. Probleme wie diese hatten wir bisher weder mit dem Fahrer noch mit dem Unternehmen“, sagte damals Cornell Kuithan, Revierleiter im Forstamt Rügen.

„Unser Ziel ist ein Klimawald“

Teilweise sehe es immer noch schlimm aus im Wald, meint Raik Knüppel und verweist dabei auf die Sitzung des Verkehrsausschusses im Februar. „Dabei wurden Maßnahmen festgelegt, die einem die Hoffnung gaben, dass der Rugard-Wald und dessen Wege wieder in einem angemessenen Zustand hergerichtet werden“, sagt er. Nach gut einem halben Jahr ist der Hauptweg links vom Stadtkern kommend an der Waldbühne vorbei wieder in Ordnung gebracht worden. „Der Rest des Rugard-Waldes ist in einem nicht wünschenswerten Zustand. Es wurde mitten im Wald gefahren. Rückewege im Wald sind zu sehen, auch ein zerschnittener Jägerturm“, sagt er.

So sah der Hauot-Weg im Rugard-Wald im Februar 2020 aus. Quelle: Mathias Otto

„Ich war selber entsetzt, was dort passiert ist. Es wurden im Nachgang Haupttrassen und -wege mit einem Wegehobel wiederhergestellt. Und mit Pferderückung wurde Gesträuch von den Wegen weggezogen – in den Wald hinein“, sagt Bauamtsleiter Volker Paarmann. Er wies aber auch darauf hin, dass das Aussehen des Waldes eine ganz andere Grundlage hat. „Wir werden hier keinen Zustand wie im Brandenburger Forst sehen, wo die Bäume in Reihe und Glied stehen. Unser Ziel ist ein Klimawald. In diese Richtung wird der Wald weiterentwickelt werden.“

Wald soll sich erholen

Andrea Köster ( CDU) pflichtete Raik Knüppel bei. „Der Rugard ist ein Naherholungsgebiet. Hier sollte man halbwegs mit Wanderschuhen laufen können. Das geht aber zu großen Teilen nicht“, sagt sie. Peter Wendekamm (Linke) schlägt sich auf die Seite von Volker Paarmann, wenn es darum geht, wie ein Wald auszusehen hat. „Man soll den Wald in Ruhe lassen, auch wenn dort mal ein Baum quer liegt. Die Hauptwanderwege sind zumindest bei trockenem Wetter gut passierbar“, sagt er. Der Rugard sollte Zeit bekommen, sich zu regenerieren. „Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass dort Rückegassen im Wald sind, hätte ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr gefunden. Sie sind mit Springkraut und Ähnlichem wieder zugewachsen.“

Ein Vorschlag von Matthies Knuth (Freie Wähler Bergen) fand am Ende große Unterstützung. Noch vor dem Winter soll ein Vor-Ort-Termin am Rugard stattfinden.

Große Öffentlichkeitsbeteiligung

Gute Nachrichten gibt es für Leute, die künftig den Walderlebnispfad im Wald erleben möchten. Gleich zwei Anträge ( Raik Knüppel und Stadtverwaltung) gab es dazu. Im Jahr 2012 wurde dieser errichtet, befindet sich derzeit aber in einem desolaten Zustand und hatte deshalb an Bedeutung verloren. Die Stadtvertreter haben für eine Aufwertung des Erlebnispfades außerplanmäßigen Mitteln in Höhe von 30 000 Euro zugestimmt.

„Die Waldflächen sollen erlebbarer, aufgewertet und auch für Kinder und Jugendliche interessanter werden“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Für diese Maßnahmen gebe es auch Fördermittel, wie sie sagt. Der Weg zum Ziel soll durch eine große Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgen, unter anderem durch Treffen in den Stadtteilen.

Von Mathias Otto