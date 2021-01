Rund 400 historische Mühlenplätze auf Rügen erfasst

Bergen auf Rügen/Schwerin

Es handelt es sich um Standorte, die auf den elf Landkarten vermerkt sind, die seit dem Jahr 1650 Mühlenplätze abbilden, wie der Mühlenverein MV am Sonntag in Schwerin mitteilte. Durch Abgleich mit dem Geodatensystem des Landes und einer Übertragung auf heutige Luftbild- und Satellitenaufnahmen sei es gelungen, erstmals auf etwa 20 Meter genau vollständig die Standorte ehemaliger Wind- und Wassermühlen zu ermitteln.

Konkret handelt es sich um 318 Windmühlen-, neun Wassermühlen- und neun Motormühlen-Standorte. Zudem wurden 42 historische Plätze von Windrädern ermittelt, die zur Entwässerung genutzt wurden und meist mit Windschaufeln ausgestattet waren, erläuterte Lothar Wilken, Vorstandsmitglied des Vereins, die Ergebnisse seiner Untersuchung.

„Mühlen gab es demnach in 199 Siedlungsplätzen (Güter, Gemeinden, Städte)“, so der ehrenamtliche Mühlenforscher. Der Schweriner hatte für seine Forschungsarbeit im vergangenen Jahr an 15 Tagen Rügen besucht und insgesamt 7.300 Kilometer zurückgelegt.

„Jeder mögliche ehemalige Standort wurde aufgesucht und hinsichtlich seiner Eignung als Wasser- oder Windmühlenplatz bewertet“, sagte Lothar Wilken. Der Verein verfüge damit nicht nur über die Datenblätter mit den Kartenauszügen der Standorte, sondern auch über gut 2000 Fotos von diesen bzw. von erkennbaren Resten der Mühlen.

„Es ist schon erstaunlich, dass auf einem Acker bei genauer Suche am vermuteten Platz in 90 Prozent aller Fälle noch Reste der Mühlen in unterschiedlicher Größe gefunden werden können“, so Wilken. „Selbst wenn die Mühle seit 80 Jahren nicht mehr steht und die Landwirte immer wieder darüber gepflügt haben, verteilen sich beispielsweise Backsteintrümmer nur auf einer ziemlich kleinen Fläche.“

Mühlen zur Kreideproduktion

Überrascht sei der Forscher von der bislang unbekannten Zahl von Windmühlen, die bei der Kreideproduktion eingesetzt wurden, hieß es. Es werde vermutet, dass mindestens 13 windgetriebene Maschinenanlagen nur dafür genutzt wurden. Ähnliches sei bislang nur aus Niedersachsen bekannt. „Die genaue Verwendung dieser Mühlen und ihre technische Funktion ist bislang kaum bekannt und dokumentiert. Zusammen mit dem einzigen europäischen Kreidemuseum in Gummanz soll hier weiter geforscht werden“, sagte Lothar Wilken.

Den Angaben zufolge gibt es eine Arbeitsgruppe aus ehrenamtlichen Mühlenforschern in allen Landesteilen. „Wir sind sehr an weiteren Informationen, Bildern und Ergänzungen interessiert“, so Lothar Wilken. Der Landesmühlenverein erfasse nicht nur die historischen Mühlenplätze. Er plane für dieses Jahr auch eine technische Bestandserfassung von Mühlen, die in ihrer Existenz bedroht sind.

„Wir müssen wissen, welche Substanz wir noch im Land haben, die vielleicht noch gerettet werden kann“, sagte Jan Bauditz, Erster Vorsitzender des Vereins. „Zumindest müssen wir aber die Technik und handwerkliche Praxis dokumentieren, bevor alles verschwindet.“ Das sei allein mit ehrenamtlicher Arbeit aber nicht zu machen.

