Rundgang durch Kolberg: Die Highlights des historischen Stadtzentrums

Kolberg

Ein Rundgang durch das partiell wiederhergestellte historische Stadtzentrum ist sehr empfehlenswert. Auf ihn begeben wir uns im letzten Teil der Serie über Kolberg (Kołobrzeg). Die Pulverbastei, der Dom, das Neugotische Rathaus und der Braunschweiger Palast bilden die Highlights.

Der Dom (die Marienbasilika) – bis 1945 die St.-Marien-Domkirche – verfügt über sehr wertvolle alte Kunstschätze. Bis zu 9000 Gläubige können am Gottesdienst teilnehmen. Das Rathaus war von 1829 bis 1831 nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel erbaut worden. Das ursprüngliche mittelalterliche Rathaus wurde 1807 durch Napoleons Truppen, die der Stadt unermesslichen Schaden zugefügt hatten, zerstört.

Im offenen Innenhof des Gebäudes befand sich bis 1945 eine Statue des Preußenkönigs Friedrich Wilhelms III. (1797 bis 1840). Er hatte seine Schatulle für den Wiederaufbau des Rathauses weit geöffnet und zudem die Gründung eines „Seebade Etablissements“ in Kolberg angeregt. Das Braunschweigische Palais, benannt nach einer angesehenen Kolberger Ratsfamilie, beherbergt heute das Museum und bietet eine Ausstellung zur Stadtgeschichte.

Pulverturm soll nicht zerstört worden sein

Sehenswert sind Gebäude an der früheren Schmiedestraße (ul. Stanislawa Dubois), die Teil der Straße „An der Mauer“ war. Mit den wieder entstandenen Handwerkerhäusern aus dem Mittelalter ist die Annäherung an das historische Stadtbild am besten gelungen. In der genannten Straße befindet sich der Pulverturm (Baszta Prochowa), der im 14. Jahrhundert als Teil der 1.600 Meter langen Stadtmauer errichtet wurde.

Es heißt, dass der Turm als einziges Gebäude des Stadtzentrums nicht zerstört worden war. Das Anbringen der über Jahrhunderte geltenden deutschen Straßennamen würde das Stadtzentrum zweifellos weiter aufwerten.

Überbleibsel alter Schanzen

Stein gewordene pommersche Geschichte sind die alten Festungsanlagen. Auf der Salzinsel befindet sich die Schill-Redoute, eine geschlossene Feldschanze, die der Bewachung des westlichen Stadtbereichs diente. Auf den Fundamenten des Forts Münde, das die Hafeneinfahrt sicherte, wurde der heutige Leuchtturm erbaut.

Im Osten der Strandpromenade können die Reste der Waldenfelsschanze besichtigt werden. Etwas weiter landeinwärts, beim Amphitheater, sind beim genauen Hinsehen Überbleibsel der Wolfsbergschanze zu erkennen. Und westlich der Persante befanden sich die Heyde-Schanze und die Kleist-Schanze.

Die Festung Kolberg nutzte Preußen auch für den Strafvollzug. Hier verbüßten u. a. Adam Heinrich Dietrich Freiherr von Bülow, der als literarische Figur in Fontanes Schach von Wuthenow auftritt, Turnvater Jahn, der Philosoph Arnold Ruge und Martin von Dunin ihre Festungshaft. Festungshaft galt in Preußen als „ehrenvolle Strafe“. Sie konnte bei politischen Straftaten von Offizieren und Angehörigen der höheren, gebildeten Schichten oder gegen Duellanten verhängt werden.

Von Erwin Rosenthal