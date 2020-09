Bergen

Der SPD-Ortsverein Rügen/ Hiddensee sucht einen neuen Vorsitzenden. Lothar Dippe, der bisher an der Spitze der Sozialdemokraten der beiden Inseln stand, ist am Sonnabend überraschend zurückgetreten. Für den Dransker ist das die logische Konsequenz aus der Abstimmung über die Rügener Kandidaten für die Landtagswahl 2021.

Lothar Dippe hatte sich um die Nominierung beworben, war aber dem Gegenkandidaten Heiko Miraß deutlich unterlegen. Auch Mitglieder des Vorstands sollen für Miraß und damit gegen den Vorsitzenden gestimmt haben.

Anzeige

„Das ist für mich ein Ausdruck mangelnden Vertrauens“, so Dippe auf OZ-Nachfrage. Die Mehrheit habe sich für zwei „Quereinsteiger“ entschieden, die bislang vor Ort kaum lokalpolitisch in Erscheinung getreten sind.

Weitere OZ+ Artikel

Bleibt weiter in Ausschüssen und Gemeindevertretung

Seit 15 Jahren hingegen ist der Unternehmer politisch für die Sozialdemokraten auf Rügen und Hiddensee aktiv, unter anderem in der Kreistagsfraktion, wo er für die SPD als stellvertretender Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss fungiert. Daneben sitzt er für die SPD in der Dransker Gemeindevertretung und im dortigen Haupt- und Finanz- sowie im Bauausschuss. All diese Funktionen wird Dippe auch weiter ausüben – aber nicht mehr an der Spitze des Ortsvereins stehen. Diesen Posten hatte er seit etwa einem Jahr inne.

Sylva Rahm-Präger und Heiko Miraß werden sich als Direktkandidaten der SPD in den Wahlkreisen 33 und 34 um den Einzug in den Landtag bewerben. Quelle: SPD

Bei der Nominierung hätten im Hintergrund offenbar die Landes- und die Kreis-SPD die Fäden gezogen. Sylva Rahm-Präger, geschäftsführende Gesellschafterin der Molkerei in Poseritz, ist in der Tat erst wenige Wochen vorher von der Kreis-Parteispitze gefragt worden, ob sie nicht kandidieren wolle. Die Entscheidung sei schließlich in Abstimmung mit der Familie gefallen: „Mutti, mach’ es“, habe ihre Tochter ihr geraten, so Rahm-Präger. Die ist seit 25 Jahren SPD-Mitglied, stand aber nie an vorderster Front. „Ich bin kein Parteisoldat, und mir geht es nicht um mein Ego“, begründet sie ihre Entscheidung. „Ich möchte, dass wir im Land weiter eine politisch stabile Regierung haben.“

Miraß ist Staatssekretär im Finanzministerium

In der arbeitet Heiko Miraß. Der gebürtige Greifswalder hat familiäre Wurzeln auf Rügen und lebt hier seit 20 Jahren. Seit Kurzem ist er Staatssekretär im Finanzministerium. Für die Bundestagswahl hatte er noch im Wahlkreis Vorpommern-Greifswald kandidiert. Vor einigen Monaten wechselte er in den Ortsverein Rügen/ Hiddensee, „einfach, weil ich aufgrund der neuen Arbeit kaum noch in meinem früheren Wirkungskreis präsent sein konnte“, wie er sagt.

Miraß ist auf Rügen unter anderem im Vorstand der Kulturstiftung tätig. Dass sich bei einer Nominierung mehrere Kandidaten bewerben, ist aus seiner Sicht kein Zeichen mangelnden Vertrauens, sondern ein ganz gewöhnlicher, demokratischer Vorgang. „Ich habe Interesse an einer aktiveren Rolle in der politischen Arbeit und das habe ich bekundet.“

Neuer Vorsitzender noch im September?

Nach dem Rücktritt von Lothar Dippe rückt eine Frau an die Spitze der Rügener SPD, die sich eigentlich künftig mehr aus der politischen Arbeit zurückziehen wollte: Kristine Kasten, die stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, hätte sicher gute Chancen auf eine Nominierung gehabt, diese aber mit Blick auf ihr Alter abgelehnt.

Sie wird für den 10. September den Vorstand einberufen, um einen Termin für die Wahl eines neuen Ortsvereinsvorsitzenden festzulegen. Die Direktkandidaten für den gesamten Landkreis werden am 19. September in Stralsund gewählt.

Von Maik Trettin