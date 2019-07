Garz

Sabine Wagner (58) steht mitten im Leben. Als Landfrau unterstützt sie im Dorfladen ihres Heimatortes in Hessen. „Ich bin im gleichen Ort geboren, aufgewachsen und lebe noch immer dort.“ Übernthal heißt ihr Heimatort mit ungefähr 600 Einwohnern. Die Verbindung zur Insel Rügen besteht schon sehr lange. Die Freiwillige Feuerwehr Übernthal ist die Partnerfeuerwehr der Kollegen in Garz. „Mein Mann, meine Tochter und ich kommen nicht nur deshalb regelmäßig auf die Insel“, sagt sie. Die Ostsee, die Strände und die netten Menschen haben es der Familie angetan. Im Juni besuchten sie Freunde in Garz. „Die Stadt feierte das 700-jährige Stadtrecht, und der Festumzug war wirklich ganz toll“, sagt sie. „Meine Tochter hatte hier sogar mal einen Freund und ist nach Rügen gezogen. Nach dem die Liebe zu Ende war, kam sie wieder nach Hause.“

Christine Zillmer