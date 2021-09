Lauterbach

Kathrin Krause kommt mit Ehemann und Hund Nicos mindestens einmal im Monat für mehrere Tage in die Marina nach Lauterbach. Dort leben sie auf ihrem Boot, einer Sirius-Jacht, und segeln auf der Ostsee. Die drei lieben es, auf dem Wasser zu sein und haben alles dabei, was sie während des Aufenthalts benötigen, um sich autark zu fühlen. Sehr gern kocht die 57-Jährige komplette Mahlzeiten in der Bordküche. Sie stammt aus Sachsen-Anhalt, wuchs dort auf und heiratete früh. „Ich habe mich in meiner Heimat immer sehr wohl gefühlt“, sagt die gebürtige Wolfenerin.

Sie lernte Industriekauffrau und ist heute in einem Büro in Friedersdorf tätig. Zwei Kinder, 35 und 31 Jahre alt, und zwei Enkel gehören zu ihrem Leben. „Das dritte Kind ist Nicos, unser Basenji-Rüde, den wir aus Russland bekamen“, verrät sie augenzwinkernd. „Was uns immer wieder herzieht, sind die Schönheit der Natur und die guten Bedingungen für uns Segler in der Lauterbacher Marina.“

Von Christa Driest