Säugling bei Unfall auf Rügen verletzt: Was am Sonnabend auf der B96 nahe Stralsund passiert ist

Stralsund/Altefähr

Bei einem schweren Unfall auf der Insel Rügen sind am Sonnabend vier Personen schwer verletzt worden. Unter den Verletzten befinden sich laut Polizei auch zwei Kinder im Alter von fünf Jahren und sechs Monaten. Zu dem Unfall gegen 14.15 Uhr auf der Ostseeautobahn B96 in der Nähe der Anschlussstelle Altefähr hätte es laut Polizei nicht kommen müssen. Doch einer der Fahrer machte offenbar einen fatalen Fehler.

29-Jähriger fährt verbotenes Manöver

Der 29-jährige Fahrer eines Skoda aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr die B96 aus Richtung Stralsund kommend in Richtung Samtens. Zu diesem Zeitpunkt kam es auf der B96 zu leichten Staus. Der junge Mann entschied sich für einen verbotenes Manöver: Er wendete mitten auf der mehrspurigen Kraftfahrstraße. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender 30-jähriger Fahrer eines VW-Passat, der ebenfalls aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen kommt, konnte trotz einer Notbremsung die Kollision der Fahrzeuge nicht mehr verhindern – und krachte in die reichte Seite des Skodas.

VW kracht in den Skoda

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Insassen des PKW Skoda (22 Jahre, 5 Jahre und 6 Monate) schwer verletzt. Laut Polizei jedoch nicht lebensbedrohlich, Der Fahrer des VW wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet

Gegen den Fahrer des verursachenden Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Beide PKW waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 18000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die B96 zunächst eine halbe Stunde voll und später halbseitig gesperrt.

Von kst