Ärger mit Behörden nach illegaler Aufräum-Aktion

Sagard

Mondlandschaft oder Naturidyll? Wer von der B 96 ins Sagarder Gewerbegebiet abbiegt, weiß nicht so recht, was er davon halten soll. Zwischen dem Gelände der Firma Rekewitsch und der Bundesstraße wurde jede Menge gemahlenen Bauschutts auf einem weiträumigen Areal verteilt. Mittendrin befindet sich ein kleiner Teich mit einer Gebüschinsel, in die sich die Enten zurückziehen, wenn ihnen Besucher zu nahe kommen. Was auf dieser Fläche passiert? Eigentümer Sven Rekewitsch zuckt die Schultern. „Erst einmal gar nichts“, sagt er. Zwischenzeitlich hatte der Sagarder Spediteur hier Fahrzeuge abgestellt und Material gelagert. Seit der Landkreis vor Ort war, ist damit Schluss. Denn für die Arbeiten hätte der Eigentümer eine Genehmigung von der Naturschutzbehörde gebraucht –und die gibt es nicht.

Alte Drainage ist zerstört

Thomas Otto kam die Sache schon vor einigen Wochen eigenartig vor. Wie viele andere konnte auch der Sagarder die Arbeiten unterhalb des Weiherbergs verfolgen. Zum einen verwunderte ihn, dass so viel Schutt und Schotter auf dem Areal verteilt wurden. Zum anderen beobachtete er, wie sich auf dem Gelände ein Tümpel bildete, der immer größere Ausmaße annahm – obwohl der Sommer so trocken gewesen war wie seit Jahren nicht. Er hatte sich deshalb an die Gemeinde und das Amt gewandt, die den Landkreis und den Wasser- und Bodenverband einschalteten. Letzterer gab Entwarnung: Es sei kein wichtiger Graben beschädigt worden. Das wäre eine mögliche Erklärung für das Entstehen des Tümpels gewesen. Vielmehr ist die Drainage, die früher dieses Areal entwässerte, zerstört. Ob altersbedingt oder durch die Erdbewegungen, das lasse sich nicht konkret feststellen. Dadurch habe sich die Senke gefüllt und ein „Kleingewässer“ sei entstanden.

Jeder Eingriff ist genehmigungspflichtig

Im Prinzip dürfte das die Untere Naturschutzbehörde freuen – wäre es denn in Abstimmung mit ihr geschehen. „Die Aufschüttung und Nutzung der betroffenen Fläche erfolgte ohne baurechtliche oder naturschutzrechtliche Genehmigung“, heißt es bei der Kreisverwaltung. Dort verweist man auf den Paragrafen 12 des Naturschutzausführungsgesetzes des Landes. Demnach sind Eingriffe in die Natur prinzipiell genehmigungspflichtig. Als Eingriffe gelten unter anderem Aufschüttungen ab einem bestimmten Umfang ebenso wie „die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung von Gewässern“ oder die Entwässerung von Feuchtgebieten. Weil der Eigentümer dagegen verstoßen habe, sei ein „ordnungsbehördliches Verfahren“ durch die Untere Naturschutzbehörde eröffnet worden. Ob die Veränderungen nachträglich legalisiert werden, bleibe abzuwarten. Unklar ist derzeit auch, ob eine baurechtliche Genehmigung nötig ist. Schließlich sei die langfristige Nutzungsabsicht des Eigentümers für diese Fläche nicht klar.

Genervt von illegaler Müllentsorgung

Sven Rekewitsch seufzt. Nein, er habe keine geheimen Ziele oder gar etwas Illegales auf diesem Grundstück machen wollen. „Es hat mich als Nachbarn einfach nur genervt, wie es da aussah.“ Früher standen an dieser Stelle einmal Gärten. Als die Parzellen nach und nach aufgegeben wurden, entdeckten Umweltsünder aus nah und fern diesen Ort für sich und machten aus dem Areal eine illegale Mülldeponie. Sven Rekewitsch hat das verfolgen können: Fast wöchentlich kamen neue „Ladungen“ dazu, die wild auf dem Gelände verkippt wurden. Fast 20 Jahre lang ging das so. Vor zwei Jahren hatte er die Nase voll und kaufte das Gelände. „Einfach nur, um diese illegale Entsorgung zu unterbinden.“ Es sollte neben seinem Gewerbegelände ordentlich und aufgeräumt aussehen. Die Reste der Lauben verschwanden ebenso wie der Müll. Das Areal wurde planiert und zwischenzeitlich stand hier ein Teil seiner Fahrzeugflotte.

Nutzungsideen gesucht

Dass diese Aufräumaktion illegal sein könnte, wäre ihm im Traum nicht eingefallen. „Ich habe wirklich nicht gewusst, dass man dafür eine Genehmigung braucht“, sagt er. Zumal er gar keine Pläne für eine Nutzung habe. Dass dort ein Teich entstanden ist, auf dem die Enten schwimmen, stört den Sagarder Unternehmer nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil: „Das ist doch ein schöner Anblick, so ein Stück Natur.“ Er hätte auch nichts dagegen, wenn das Gewässer dauerhaft dort bliebe. Dennoch wird die Gemeinde für das Areal einen Bebauungsplan aufstellen – auf Kosten des Eigentümers. Das haben die Gemeindevertreter am Dienstag vergangener Woche auf ihrer Sitzung einstimmig beschlossen. „Gewerbegebiet“, ist der Antrag überschrieben. Aber ob dort etwas entsteht und wenn ja was, dafür hat Sven Rekewitsch noch keine konkreten Pläne. „Falls da jemand eine gute Idee hat, bin ich dafür jederzeit offen.“

Von Maik Trettin