Sagard

Mit Spaten und Harke stehen die Mädchen und Jungen der Grundschule „Halbinsel Jasmund“ in Sagard auf dem Schulhof. Vor ihnen befinden sich zwei große Sandfelder. Die Gesichter der Steppkes strahlen. Nicht wegen der überdimensionierten Sandkästen. In denen werden ab nächster Woche die Erwachsenen buddeln. Mitarbeiter einer Garten- und Landschaftsbaufirma aus Anklam gestalten den Spielplatz auf dem Schulhof neu. In den beiden Sandfeldern werden in etwa zwei Wochen große, neue Spielgeräte stehen.

Alte Geräte waren verschlissen

Die alten sind längst verschwunden. Sie wurden abgerissen. „Die hatten einige Jahre auf dem Buckel, in denen das Material sichtbar gelitten hat“, sagt der Sagarder Bürgermeister Sandro Wenzel. Sie waren aus Holz, das offenbar nicht die beste Qualität hatte. Um sie weiter benutzen zu können und die entsprechende Freigabe zu bekommen, hätten die alten Geräte aufwendig saniert werden müssen. Bei dem angegriffenen Holz hätte das langfristig wenig gebracht, sagt Wenzel. Deshalb habe die Gemeinde entschieden, völlig neue Spielgeräte anzuschaffen.

So ähnlich soll eine der sogenannten Turmkombinationen aussehen, auf denen die Sagarder Grundschüler bald spielen können. Quelle: Richter Spielgeräte

Auch die werden aus Holz sein – allerdings aus Lärche. Die sind in den Alpen gewachsen und von besonderer Güte, versichert Heidi Schönherr. Sie vertritt den oberbayerischen Hersteller „Richter Spielgeräte“ und schwärmt von der Holzqualität der Bäume, die im Gebirge gefällt wurden. Die Jahresringe der Stämme seien sehr dicht, das Holz sehr hart und harzhaltig, was seine Widerstandsfähigkeit unterstütze. Das Unternehmen hat einen ganzen Katalog von Spielgeräten aus diesem Material.

Die Sagarder haben sich zwei ausgeguckt, deren Namen erst einmal nüchtern klingen: Turmkombination 33 und Hüttenkombination 47. Doch hinter den Bezeichnungen verbergen sich Geräte, von denen jedes für sich ein kleiner Abenteuerspielplatz ist: mit Kletterelementen, Balanciergelegenheiten, Rutschen und vielem mehr. „Stellt man nur eine Schaukel oder etwas Ähnliches auf, kann das Gerät immer nur von jeweils einem Kind benutzt werden“, macht Heidi Schönherr deutlich. Bei den kombinierten Geräten können sich viele Kinder gleichzeitig beschäftigen – und dabei noch den in Corona-Zeiten wichtigen Abstand zueinander wahren.

Schaukel könnte zum Favoriten werden

Zurzeit beschäftigen sich die Sagarder Grundschüler in ihren Hofpausen mit Fußbällen, Springseilen und Ähnlichem. Die Entwürfe für ihre neuen Spielgeräte begeistern die Kleinen. Dem achtjährigen Tim E. hat es vor allem die Hängebrücke angetan. Seine Altersgenossin Lena freut sich schon auf die integrierte Rutsche. Beide Schüler teilen die Begeisterung für die in Aussicht gestellte Schaukel. Die könnte zu ihrem Favoriten auf dem neuen Spielplatz werden. „Dann bräuchte ich auch das Grüne Klassenzimmer nicht mehr“, findet Tim E. – und erntet prompt einen Proteststurm seiner Mitschüler.

„Da kann man Unterricht im Freien machen, das ist richtig gut!“, hält sein Namensvetter Tim dagegen und auch Lena meint: „Das Grüne Klassenzimmer ist toll, das muss auf jeden Fall bleiben.“

Rund 36 500 Euro lassen sich die Sagarder die neuen Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof kosten. In etwa zwei Wochen sollen die Kinder die Geräte benutzen können, und demnächst vielleicht sogar noch ein zusätzliches. „Wir gucken gerade, ob unser Haushalt die Anschaffung eines weiteren Spielgerätes zulässt“, sagt Bürgermeister Wenzel. Der Hersteller unterbreite gerade ein paar Vorschläge.

Warme Fassadenfarbtöne

Zusätzlich zu den Außenanlagen hat die Gemeinde auch in die Fassadengestaltung investiert. Das Schulgebäude bekam für 55 000 Euro einen komplett neuen Anstrich in Grau- und Orangetönen. Cindy Siggelkow, deren Kind in Sagard zur Schule geht, war nach einem Arbeitseinsatz auf dem Schulgelände gebeten worden, sich doch einmal über die Farbgebung Gedanken zu machen. Sie hatte mehrere Vorschläge unterbreitet, über die sich die Gemeinde mit der Schulleitung verständigte. Dabei handelte es sich durchweg um warme Töne, sagt die Mutter. Die jetzt fertiggestellte Variante fand den meisten Zuspruch.

Ein Graffito ziert jetzt eine der Giebelwände der Sagarder Grundschule. Quelle: Maik Trettin

Viel wichtiger als die Fassadenfarbe ist vielen Kindern die neue Gestaltung des Giebels. Die Sagarder Schule hat bereits zwei wertvolle, überlebensgroße Wandmalereien. Jetzt prangt auch auf einer dritten Giebelwand ein riesiges Bild: ein Graffito, das an den Schulalltag erinnert und irgendwie auch an die Zeit, als der Film „Beat Street“ Kult war. Das ist durchaus beabsichtigt, sagt Cindy Siggelkow: Kinder wollen nun mal eine „coole Schule“. Die Sagarderin hatte sich auf die Suche nach einem professionellen Sprayer gemacht und im „La Grange“ in Bergen eine Kontaktadresse zu „Michel“ bekommen. Während die Handwerker auf der Rüstung die Fassade malerten, sprühte er sein Bild an den Giebel, dessen Fläche extra dafür vorgesehen war.

Von Maik Trettin