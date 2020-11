Sagard

Ein Rentner ist am Mittwochnachmittag vor einem Supermarkt in der Schulstraße in Sagard auf Rügen gestürzt. Sein wegrollender Einkaufswagen beschädigte dabei ein Auto. Wie die Polizei mitteilt, mussten dem 84-jährigen Mann Sanitäter zu Hilfe eilen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der Rentner mit seinem Einkaufswagen vor der Auslage des Einkaufsmarktes, als der Korb ins Rollen kam. Bei dem Versuch ihm hinterzulaufen und aufzuhalten, fiel der 84-Jährige. Der Einkaufswagen stieß daraufhin gegen einen abgestellten PKW und verursachte einen leichten Sachschaden.

Nach dem Sturz gelang es dem Mann nicht, alleine aufzustehen. Mehrere Passanten kümmerten sich um ihn und verständigten den Rettungsdienst. Der Rentner wurde durch noch vor Ort erstversorgt. Sichtbare Verletzungen konnten bei dem betagten Rüganer jedoch nicht festgestellt werden.

Von OZ