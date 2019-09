Sagard - Dutzende Seifenkisten rollen durch Sagard Das erfordert Mut: Sechs Meter hoch ist die Startrampe beim Sagarder Seifenkistenrennen. Der Wettbewerb ist einer der Höhepunkte des Herbstfestes, ein anderer der Auftritt eines prominenten Schlagersängers.

In Sagard wird kurz vor dem 5. Seifenkistenrennen am Sonnabend tüchtig gewerkelt und geschraubt. Auch Bürgermeister Sandro Wenzel bereitet ein Gefährt vor, mit dem ein Team, an dem er mit seinem Unternehmen beteiligt ist, an den Start geht. Quelle: Maik Trettin