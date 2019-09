Jenseits von Eden und abseits der Rennstrecke

Sagard

Lange musste Nino de Angelo überlegen, ob er überhaupt schon jemals auf Rügen war. Er konnte es nicht mit Sicherheit beantworten. Doch eins ist sicher: er kommt schon bald wieder. Der 55-jährige Sänger füllte zum Start des Sagardes Herbstfestes das Festzelt auf dem Schulgelände mit textsicheren und tanzwilligen Anhängern und zeigte sich begeistert über den Empfang. „Es war alles liebevoll vorbereitet und organisiert. Das wünscht man sich gern öfter“, lobte der Künstler.

Eine Stunde lang heizte er mit neueren und älteren Stücken, wie „Jenseits von Eden“, „Atemlos“, „Doch Tränen wirst Du niemals sehen“ oder „Flieger“ die Stimmung im Festzelt auf, wo noch bis tief in die Nacht getanzt wurde.

Zur Galerie Vor allem die weiblichen Fans sangen und tanzten mit dem Künstler.

Tausend Kilometer von zu Haus entfernt, verbrachte Nino de Angelo bereits die letzte Woche im Norden. Nach einem Auftritt in Eggesin, standen Termine im Hamburger Tonstudio auf dem Plan, bevor er sich dann ganz genau in Stralsund und Binz umschaute. „Bei der Arbeit haben wir zwangsläufig schöne Tage verbracht, das war ein tolle Nebenerscheinung. Da das Licht hier so hervorragend ist, waren wir auf Locationsuche. Wenn im Frühjahr die Sonne wieder durchkommt, sind wir zum Videodreh wieder hier“, versprach Nino.

Flott und schön auf vier Rädern

Das mittlerweile fünfte Seifenkistenrennen wurde ebenfalls schon am Vorabend vom Carneval Club Sagard in Szene gesetzt. Auf die sechs Meter hohe Rampe wagten sich zum Start am Samstag 19 Kinder. Die Plätze eins bis vier belegten nach der Vorrunde „coolback Racing Julius“, „Dienstagsangler“, „coolback Racing Lorenz“ und „Rennschnecke Paula“. Das Rennen um den Sieg brachte die Wendung für den „Dienstagsangler“, der sich hier mit seiner Bestzeit von 35,857 Sekunden den Titel sicherte. Für Paula Zinkann blieb es beim undankbaren vierten Rang. „Vor drei Jahren habe ich auch schon mal den Sieg geholt“, sagt die 13-Jährige aus Sagard in ihrem blauen Flitzer. Auch wenn sie seit dem ersten Seifenkistenrennen vor vier Jahren mit am Start ist, musste sie diesmal erstmals ohne ihre Zwillingsschwester in den Wettbewerb gehen.

Zur Galerie Beim diesjährigen Seifenkistenrennen meldeten sich acht Teams in der Kategorie Profi, zehn Fun-Teams und 19 Kinder an.

Dadurch hatte sie jedoch mit der weiß-bunten Kiste einen zweiten Wagen zur Verfügung, mit dem sie sich dem Durchgang der Funteams stellte und hier hinter dem „Dubnitz Racer“ den zweiten Platz erreichte. Auf Rang drei kam der „ BFC GTW“ ins Ziel. Einen Hingucker unter den zehn Funteams hatte die Mannschaft des Carneval Clubs Sagard, die ganz in Schwarz an den Start ging. Doch für ihr Batmobil reichte es diesmal nur für Rang acht. Die Idee zur Gestaltung der Seifenkiste bot das diesjährige Motto des Carneval Clubs, das sich um Film und Fernsehen dreht. Auch die Fuchsschwänze am Mobil der „Sagarder Waidmänner“ machten zwar einen windschnittigen Eindruck, brachte die Jäger am Ende aber nur auf den vorletzten Platz ins Ziel.

Feuer und Flamme für das Rennen

Eine Hürde mehr hatten da die acht Teams der Kategorie Profis zu nehmen, die außerdem das Bierkrugstemmen überstehen mussten. Die beiden Teams, die hier als erstes ausschieden, brachten sich um die Chance des Gesamtsieges. Die Vorbereitungen für den finalen Durchgang betrieben die Teams dann schon fast mit einer Geheimhaltung eines Formel1-Rennens, als erst kurz vor dem Start ein letzter Reifenwechsel bei den Finalteams vollzogen wurde. Wie auch im letzten Jahr konnte sich das Team um Bürgermeister Sandro Wenzel mit seinem „GTS1“ den Titel sichern und verwies das Sassnitzer Team „Klein Helgoland“ auf Rang zwei. „KK Racing“ konnte sich über den dritten Platz freuen.

Dabei hatten auch die Kameraden der Sassnitzer Feuerwehr mal wieder auf einen Podestplatz gehofft. „Wir haben es schon zwei Mal aufs Treppchen geschafft. Letztes Jahr mussten wir nach einem Achsenschaden ausscheiden“, blickte Eric Fischer zurück. Mit dem gleichen Modell, optisch aufgemotzt, ging es an den Start. „Die Flammenaufkleber sind neu“, so der 23-Jährige. Doch reichte es in diesem nur für Rang sechs, während sich die Sagarder Kollegen mit dem letzten Platz zufrieden geben mussten. „Na klar wird auf Geschwindigkeit wert gelegt. Aber auch der Wind oder die Technik spielen ein Rolle“, erklärte Blaurock Fischer.

Schon jetzt werden manche Teams über Veränderungen an ihren Wagen brüten und die Organisatoren darüber nachdenken, welchen Star sie im nächsten Jahr auf die Bühne holen.

Von Wenke Büssow-Krämer