 Sail Sassnitz 2021 mit Traditionssegler und Festmeile

Sassnitz

Auf einem von gleich drei Traditionsseglern konnten am Wochenende auch Landratten anheuern. Die Großsegler waren im Stadthafen Sassnitz zu Gast. Im Rahmen der „Sail Sassnitz“ luden neben der „Loth Lorien“ auch die „Roald Amundsen“ und die „Santa Barbara Anna“ Einheimische und Touristen zum Flanieren an die Kaikante und zum Mitsegeln an Bord ein. An Land fand der 10. Rügener Sicherheitstag mit einer Tauchvorführung und einer Präsentation der Rügener Hundestaffel über ihre Arbeit und Technik statt. Für Musikliebhaber gab es Konzerte sowie ein musikalisches Picknick an der Kaikante.

Zur Galerie Traditionssegler zu Gast vor Rügen

Die Sail Sassnitz ist Teil der Baltic-Sail-Reihe, die in mehreren Ostseehäfen maritime Veranstaltungen organisiert. Erst im November 2020 war die Hafenbetriebs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HBEG) Mitglied in der Baltic Sail Association geworden. Frühere Veranstaltungen fanden vor allem auf dem Gelände des Mukran Port statt. An Land verwandelte sich der Hafenbereich in eine Festmeile für Groß und Klein — mit Musik, abwechslungsreichem Tagesprogramm und kulinarischen Spezialitäten. Die Veranstaltung endete am Sonntag mit einem Schlauchbootrennen.

Von ud