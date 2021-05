Saisonstart in Binz auf Rügen: Urlauber genießen die Ruhe vor dem Sturm

Binz

Das angekündigte Sommerwetter war zumindest in der ersten Tageshälfte ausgeblieben. Wenn die Wolken sich im Laufe des Sonnabends auch auflockerten und die Sonne hindurch ließen, wehte am Binzer Strand doch ein kühler Wind.

Vielleicht auch deswegen blieb ein Ansturm auf das Ostseebad weitgehend aus und wer an Strand, Promenade oder auf der Hauptstraße flanierte, setzte auf wetterfeste Kleidung. Auch die Außengastronomien blieben spärlich bis locker besetzt und noch tummelten sich auf dem Vorplatz zur Seebrücke mehr Spatzen als Menschen.

Eine Familie mit Kindern campierte auf einer Picknickdecke zwischen den noch geschlossenen Strandkörben und ein Ehepaar aus Malchin nutzte die Möglichkeit zu einem Tagesausflug. „Ich habe einen anstrengenden Beruf“, sagt die Frau. Sie arbeite bei einer Friedhofsverwaltung und dort sei derzeit viel zu tun. „So haben wir uns spontan zu dem Kurztrip nach Rügen entschlossen, bevor die Arbeitswoche wieder beginnt.

Ein von einem Golden Retriever begleitetes Paar lebt zwar nicht auf Rügen, besitzt aber eine Ferienwohnung an der Binzer Promenade. „Da gibt es vor allem im Badezimmer noch einiges zu tun bis zum Wochenende“, meint der Mann. Simone Janz-Rosenfeld aus Dreschvitz hatte für zwei Nächte Besuch von der Familie ihrer Schwester. „Wir kennen die Insel und genießen die Ruhe vor dem Sturm“, so der Schwager.

Binzer Unternehmer errichtet Drive-In-Testzentum in Stralsund

Der Binzer Unternehmer und Ulf Dohrmann hätte gern selber beim Bier am Strand gesessen. Allein das Wetter spielte nicht mit. „Es ist noch ruhig hier“, sagt er. „Aus MV können jetzt nicht viele Menschen Urlaub machen, weil viele davon selber mit Vorbereitungen für den Saisonstart befasst sind.“ Vor allem Menschen aus den Nachbarregionen Usedom, Fischland-Darß-Zingst oder der Müritz beträfe das. „Wir konzentrieren uns auf den 4. Juni und das wird schwierig genug. Mitarbeiter sind von hier abgewandert und haben zum Beispiel Jobs in Schleswig-Holstein angenommen, wo schon gearbeitet werden darf.“

Wenn es denn richtig losgeht, möchte auch Dohrmann einen Beitrag zur Bewältigung drohender Engpässe bei den Testungen leisten. Bei der Anfahrt auf die Insel sollen Reisende sich schon in Stralsund in einem weiteren Zentrum testen lassen können. Auf der Mahnkeschen Wiese vor der Zufahrt zum Rügen-Damm will er ab Freitag ein achtspuriges Drive-In-Testzentrum errichten.

Von Uwe Driest