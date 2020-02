Samba auf Rügen: So feierten die Jasmunder Narren

Sagard/Sassnitz

Der finale Samba-Tanz mit Feuerwerk, bunten Kostümen und Lichtern krönte die Jubiläumsshow am Sonnabend in der Sagarder Turnhalle. Rund 250 Gästen feierten ausgelassen den Kostümball des Carneval-Club-Sagard ( CCS) unter dem Motto: „Glitzer, Glamour, wunderbar – der CCS wird 40 Jahr“. Schon am Freitag gab es eine rundum gelungene Veranstaltung mit 150 Gästen beim Seniorenball.

Am Sonnabend präsentierten die Sagarder Karnevalisten ein buntes Potpourri aus alten und neuen Tänzen und Sketchen. Mit dabei waren auch zwei alte Bekannte des CCS: Lieschen und Heinrich sorgten mit ihrem Sketch auf Plattdeutsch für beste Unterhaltung.

Nach dem Kinderfasching am Sonntag bildet der Nachtwäscheball am 29. Februar ab 20.11 Uhr den Abschluss der diesjährigen Narrenzeit der Jasmunder.

In Sassnitz ging es fantastisch zu

Die Sassnitzer Stadtvertreter waren als „Die Gesandten“ unterwegs im fernen China. Quelle: Mario Raphael

Eine im wahrsten Sinne fantastische Stimmung herrschte am Sonnabend im Rügen-Hotel in Sassnitz, informierte Mario Raphael vom Sassnitzer Karneval Club (SKC. Dort waren alle 160 Plätze des Saales mit Zauberern, Feen, Elfen und Drachen aus dem Reich der Fantasie gefüllt. Die Kostüme waren teilweise sehr aufwendig und kreativ.

Reise nach Sasslantis

Auf der Bühne ließen die wandlungsfähigen Akteure des Karnevalsclub in ihrem abwechslungsreichen Programm zahlreiche Figuren aus Geschichten, Büchern und Filmen erscheinen. Die alternde Zahnfee suchte händeringend nach Nachfolgerinnen, ein Avatar begab sich auf die Reise nach Sasslantis, das stark an Sassnitz erinnerte. Auch Harry Potter und seine Freunde Ron und Hermine trafen sich nach vielen Jahren im Restaurant „Neptun“ wieder – und der kleine Hauself Dobby durfte mitkommen. Die Sassnitzer Stadtvertreter waren unterdessen als „Die Gesandten“ unterwegs im fernen China auf einer geheimen Spezialmission.

Die Funken, Pep Steps und Kinderfunken beeindruckten die Zuschauer in märchenhaften Kostümen mit ihren Tänzen und heizten die Stimmung noch weiter an. Der viele Applaus war Lohn und Ansporn für das monatelange Training. Begeistert vom Programm zeigten sich auch Prinzessin Judith die I. und der stattliche Prinz Danny der I.

Can Can riss alle mit

„Um Mitternacht gab es dann noch einen besonderen Augenschmaus. Die Funken und die Pep Steps brachten den Saal erneut zum Brodeln. Als dann noch die Frauen und Männer des Vereins als ’Sexy Dancers’ zum Can Can ihre Röcke und Hüften schwangen, hielt es keinen mehr auf den Sitzen“, so Mario Raphael.

Am 29. Februar steigt die 2. Mottoparty und das Rügen-Hotel verwandelt sich erneut in ein Zauberschloss.

