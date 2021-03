Rügen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf der Insel Rügen einen Wohnwagen sowie ein Motorrad entwendet. Der Polizei zufolge ist am Freitag, den 12. März zwischen 17 Uhr und 6 Uhr morgens des Folgetages in der Dorfstraße in Samtens-Berglase ein gesichert abgestellter Wohnwagen Fendt 170, Saphir 540 durch unbekannte Täter entwendet worden.

An dem weißen Wohnwagen, welcher seitlich mit blauen Streifen verziert ist, war zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen RÜG-RB 19 angebracht. Durch den Diebstahl entstand dem Eigentümer nach ein Schaden von circa 12 000 Euro.

Weiterer Diebstahl in ähnlichem Zeitraum

In der Zeit von Freitag 12 Uhr bis Sonnabend 9.30 Uhr stahlen ebenfalls bislang Unbekannte von einem Reiterhof in Groß Stubben ein Motorrad und ein Leichtkraftrad sowie zwei Schutzhelme, die sich in einer Halle befanden.

Konkret wurden eine Enduro des Herstellers Pelpi mit einem Hubraum von 125 ccm³ und eine Crossmaschine des Herstellers Honda mit einem Hubraum von 250 ccm³ entwendet. Darüber hinaus wurde auch Zubehör von einer landwirtschaftlichen Maschine gestohlen. Insgesamt beläuft sich der Sach- und Stehlschaden auf mehrere Tausend Euro.

Polizei prüft Zusammenhang

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten, deren Tatorte dicht beieinanderliegen, gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Wer Angaben zu einer oder gar beiden Taten bzw. zum Diebesgut oder dem/den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen auf Rügen unter der Telefonnummer 03838/8100, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ