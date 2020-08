Samtens

Ein Mann hat am Samstag auf Rügen einen Unfall verursacht und danach versucht, die Polizei zu täuschen. Wie die Beamten mitteilten, beobachtete eine Zeugin gegen 10 Uhr, wie der Transporter des 36-Jährigen kurz hinter Samtens auf der Landesstraße 30 von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrer entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zwei Stunden später meldete sich der 36-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ein anderes Auto gegen seinen in Samtens parkenden Transporter gefahren sei. Der Fahrer habe den Unfallort verlassen.

Trotz mehrfacher Belehrungen durch die Polizei blieb der Mann bei seiner Version – obwohl es nach Ermittlungen und der Spurensicherung vor Ort keinen Hinweis auf ein anderes Fahrzeug gibt. Stattdessen passen die Schäden am Verkehrszeichen und am Transporter zusammen. Außerdem fanden die Ermittler an dem Unfallort auf der L 30 Fahrzeugteile des Transporters. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2700 Euro.

Gegen den Mann aus dem Landkreis Oder-Spreewald ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Vortäuschens einer Straftat.

