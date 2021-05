Bergen

Zu den Nachrichten von der Schließung der Geburtsstation und einem für die Landesregierung erstellten Gutachten, wonach sich die Hälfte der landesweit 16 Geburtsstationen nicht rechnen würde, kommt nun noch die Botschaft von Massenentlassung im Service-Bereich des Konzerns. Die Gewerkschaft Verdi übt heftige Kritik an der Entscheidung der Sana Kliniken AG, bundesweit mehr als 1000 Beschäftigte freizusetzen. Bis Ende dieses Jahres sollen alle Geschäftsbereiche der Sana-Tochter „DGS pro.service GmbH“ außer der Reinigung geschlossen werden, so Verdi-Sprecher Steffen Kühhirt.

Betroffen seien alle Krankenhaus-Standorte in Mecklenburg-Vorpommern. In Bad Doberan und Wismar sollen 60 Beschäftige im Servicebereich ihren Arbeitsplatz verlieren. Auch Personal der Sana-Klinik in Bergen steht auf der Liste. 14 Mitarbeiter werden dort entlassen.

Kündigungen in der Corona-Pandemie sind „ein Unding“

„Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die Sana DGS pro.service GmbH in ihrer aktuellen Form nicht mehr zukunftsfähig aufgestellt ist“, kommentiert Sana-Sprecher Pascal Nebling die Entscheidung des Konzerns. Von dieser Maßnahme ausgenommen ist nur der Bereich der Krankenhausreinigung. Die Servicegesellschaft sei „in ihrer aktuellen Struktur nicht mehr ausreichend auf die gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen hin ausgerichtet“, so Nebling.

„Beschäftigten im Gesundheitswesen zu kündigen, ist für sich genommen schon ein Unding. Das auch noch mitten in der Corona-Pandemie zu tun, ist der Gipfel“, findet der Gewerkschafter. „Hier sollen Menschen von einem profitablen Klinik-Konzern vor die Tür gesetzt werden, die in den letzten Monaten tatkräftig mitgeholfen haben, den Krankenhausbetrieb am Laufen zu halten. Ein funktionierendes Krankenhaus ist Teamarbeit und besteht aus weit mehr Beschäftigtengruppen als Ärzten und Pflegefachpersonen.“

Die Sana DGS pro.service GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Sana Immobilien Service GmbH und damit Teil der Sana Kliniken AG, einer der größten privaten Klinikgruppen in Deutschland. Neben der Unterhaltsreinigung der Sana Kliniken gehören auch Stationsassistenz, Hol- und Bringedienste, Pforten und Sicherheitsdienste zum Portfolio.

„Gesundheit nicht an wirtschaftlichen Interessen orientieren“

Zur Umsetzung einer neuen Qualitätsoffensive wolle der Konzern nun externe Angebote prüfen. „Was wir mit dieser Reorganisation ausdrücklich nicht bezwecken, ist, die dargestellten Aufgaben und Tätigkeiten grundsätzlich auf die Mitarbeitenden der Pflege zu übertragen.“

Man habe den Gesamtbetriebsrat der Servicegesellschaft gebeten, „umgehend entsprechende Verhandlungen mit uns über die geplante Betriebsänderung aufzunehmen“. Vorsitzender des Betriebsrates der DGS pro.service GmbH ist der Rügener Frank Ehrke, der am Donnerstag für die OZ nicht erreichbar war.

Die Gewerkschaft Verdi will die Entscheidung nicht kampflos hinnehmen. „Die angekündigte Maßnahme der Sana-Kliniken AG zeigt, dass wir gesundheitspolitisch dringend umsteuern müssen. Die Gesundheitsversorgung muss wieder in die öffentliche Hand“, so Steffen Kühhirt. „Krankenhauspolitik muss sich an der bestmöglichen Versorgung kranker Menschen ausrichten und nicht an wirtschaftlichen Interessen. Krankenhäuser zu führen wie Industrie-Konzerne, wird dem Versorgungsauftrag und den Beschäftigten nicht gerecht.“

Von Uwe Driest