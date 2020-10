Sana-Krankenhaus Rügen verschärft Besuchsregeln

Bergen

Das Sana-Krankenhaus Rügen verschärft zum Schutz vor Corona die Besuchsregeln. Aufgrund der aktuellen Lage und angesichts deutschlandweit steigender Fall-Zahlen lässt die Inselklinik in Bergen ab sofort keine Besucher mehr zu, die sich in den letzten 14 Tagen vor dem geplanten Besuch in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, teilt die Leitung des Krankenhauses mit.

Kein Zutritt bei Erkältungssymptomen

Zu den erlassenen Regeln zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter gehört weiterhin, das Besucher mit Erkältungssymptomen keinen Zutritt haben. Außerdem können Patienten auf der Intensivstation und der Isoliereinheit keinen Besuch empfangen. Auch bei einem kurzen stationären Aufenthalt von bis zu 5 Tagen sollen Patientenbesuche vermieden werden. In Einzelfällen kann nach telefonischer Klärung mit den Stationsleitungen über begründete dringende Ausnahmen entschieden werden.

Besuchsdauer auf eine Stunde begrenzt

Für das Sana-Krankenhaus gelten tägliche Besuchszeiten von 13.30 bis 17.30 Uhr. Die Besuchsdauer ist dabei auf eine Stunde beschränkt. Jeder Patient darf während der Besuchszeit nur von einer vorher festgelegten Bezugsperson besucht werden. Die muss sich vorab bei der Station anmelden. Die entsprechenden Telefonnummern sind auf der Homepage des Krankenhauses veröffentlicht.

Der Zugang für die Besucher erfolgt ausschließlich über den Haupteingang der Klinik. Zudem wird jeder Besuch schriftlich dokumentiert. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht, die Abstands- und Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten.

