Garz

Sandra Wagner (26) ist „Teilzeit-Rügenerin“. „Ich war von März bis Dezember 2018 echte Rügenerin“, erinnert sich die Hessin. In dieser Zeit arbeitete sie in einem Pflegeheim in Stralsund. „Die Ausbildung zur Altenpflegerin habe ich noch in Hessen absolviert und konnte deshalb hier sofort einsteigen“, sagt Sandra Wagner. Sie findet Rügen wirklich toll, entschied sich dann allerdings doch wieder für die alte Heimat. „Ich hatte hier einen Freund. Als die Beziehung zu Ende ging, bin ich wieder zurück nach Übernthal in Hessen gezogen“, sagt die 26-Jährige. Es hält sie allerdings nichts davon ab, zusammen mit Mutter und Vater auf die Insel zu kommen. „Ich liebe die Nähe zur Ostsee und wir schlafen hier in Garz dann in einer Ferienwohnung. Die Verbindung zur Feuerwehr Garz ist ganz spannend, denn ich selbst bin seit mehr als zehn Jahren zu Hause in der Feuerwehr.“ Der letzte Besuch der Familie stand ganz im Zeichen des Geburtstages von Garz zum 700 jährigen Stadtrecht.

Von Christine Zillmer